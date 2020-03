„Apokalypsen haben gerade Hochkonjunktur“

Der Berliner Theaterregisseur Ersan Mondtag debütiert an der Deutschen Oper mit Rued Langgaards „Antikrist“. Die Premiere ist am 21. März.

Berlin. Ersan Mondtag probt an der Deutschen Oper gerade die Neuproduktion von Rued Langgaards Kirchenoper „Antikrist“. Die Premiere am 21. März ist zugleich Mondtags Berliner Operndebüt. Die meisten werden den Theaterregisseur, der 1987 in Berlin geboren wurde, eher als Enfant terrible zwischen Theater, Performance und Installation kennen. Vor Jahren hat er auf dem Oktoberfest in München einmal eine Performance gemacht, man schlenderte in Burka verhüllt herum. „Spätestens als wir an einem Schießstand die Gewehre in der Hand hatten“, sagt Mondtag, „bemerkte man die große Nervosität. Die Polizei hatte keinen Humor. Es erzählt sehr viel über die Gesellschaft.“

Aber seine wilden Zeiten seien vorbei, behauptet der Künstler jedenfalls. „Mit dem Alter wird man halt konformer. Mit 21 kommt man in die Gesellschaft rein und denkt noch an die Veränderung der Welt und will alles zerstören. Mit Ende 20 hat man die Spätpubertät hinter sich. Es geht plötzlich nicht mehr gegen etwas, auch nicht mehr gegen andere Künstler. Es geht nur noch darum, was man selber tun will.“ Für ihn heißt das Opern inszenieren, er ist auch sein eigener Bühnen- und Kostümbildner. „Jetzt können andere auf den Mondtag schimpfen, der inzwischen etablierter Mainstream ist.“

Der Berliner Regisseur willkünftig nur noch Oper machen

Erst vor vier Wochen hat Ersan Mondtag in Antwerpen mit Schrekers „Schmied von Gent“ sein Operndebüt gegeben. Er durchlebt offenbar den Zauber des ersten Augenblicks. „Ich bekomme gerade ganz viele Opernanfragen“, sagt er: „Ich habe geplant, künftig nur noch Oper zu machen. Ich fahre gerade stufenweise meine Theaterarbeiten runter.“ Er habe ein gutes Ohr für Musik, sagt der Regisseur, aber keine musikalische Ausbildung. „Das Klavierspiel habe ich mir selbst ein bisschen beigebracht. Ich kann einer Partitur folgen.“

Er gehe sehr gern in die Oper, sagt Mondtag. „Ich mag das ganze Ritual, wenn man zu Beginn auf den Maestro wartet. Es gibt vorab Applaus, dann geht der Vorhang hoch. Für mich gehört zur Oper, dass die Leute sich schick machen. Ich sehe darin eine Art Wertschätzung.“ Die hat Mondtag für seine Performances auf andere Weise bekommen, in München war es etwa ein Platzverweis durch die Polizei.

Als Theatermann gehört Ersan Mondtag – der im Pass eingetragene Künstlername ist die Übersetzung seines türkischen Nachnamens Aygün – zu jenen, die sich an der Gesellschaft reiben. „Ich habe mich lange mit dem Konflikt des Individuums in der Gesellschaft beschäftigt“, sagt er: „Danach habe ich viel über Angst gearbeitet. Es geht um die Angst, die als Mittel eingesetzt wird. Ich denke an das rhetorisch verbreitete Bild des Messermigranten, der in Deutschland an jeder Ecke steht. Es hat die AfD mit in die Parlamente gebracht. Um die manipulative Angst, in dem Fall vor der Apokalypse, geht es jetzt auch in der Oper.“ Der Antichrist ist im Neuen Testament eine Figur der Endzeit. „Apokalypsen haben gerade Hochkonjunktur“, sagt Mondtag und betont, kein religiöser Mensch zu sein.

Der Komponist Langgaard habe das Thema aber todernst gemeint. „Die Oper ist auch völlig humorlos“, so Mondtag. Als Regisseur dürfe man sie aber nicht ironisieren, weil man dabei nur verlieren könne. „Die Stimme Gottes war für mich ein Hinweis darauf, dass es sich vielleicht gar nicht um Gott handelt“, erklärt der Regisseur seinen Zugang: „Die Stimme könnte auch eine Manipulation sein, die das Göttliche vorschiebt, um etwas anderes zu erreichen. Das war mein Einstieg in die Situation. Luzifer und die Stimme Gottes sehen bei mir gleich aus.“

Sein Bühnenbild bezeichnet er als einen Simulationsraum, die gezeigte Straße in New York ist wie ein expressionistisches Bild der 20er-Jahre gemalt. Die Straße krümmt sich und ein Taxi fällt vom Himmel. „Ich versuche in der Oper zu erzählen, wie mit großem Aufwand ein Antichrist inszeniert wird, um ihn am Ende eindrucksvoll aus der Welt zu verbannen. Letztlich wird damit eine größere Kontrolle über die Gesellschaft erreicht.“

Über die Sinnlichkeit der Musik und die unfassbaren Sängerstimmen schwärmt Mondtag mehrfach im Gespräch. Darum drehe sich doch letztlich alles. Die Handlung hingegen sei eine komplette Schablone. „Mit meinem Bühnenwerk trete ich schon als kleinerer Ko-Autor auf.“ Die Oper ist die einzige des dänischen Komponisten. „Es muss für ihn eine niederschmetternde Erfahrung gewesen sein, dass seine Oper zu seinen Lebzeiten nicht auf die Bühne kam.“ Langgaard habe zu spät spätromantische Musik komponiert, sagt Mondtag, die Oper entstand zu einer Zeit, als es die Zwölftonmusik längst gab. „Aber in Langgaards Musik steckt eine große Ernsthaftigkeit, ja der Glaube, dass er etwas Einzigartiges geschaffen hat.“

Für ein Debüt ist die unbekannte Oper, weiß der Regisseur, natürlich ein Geschenk. „Die Oper bietet mir enorme Freiheiten, weil sie niemand kennt und damit nicht mit anderen Aufführungen verglichen werden kann. Es gibt keine Last durch die Rezeptionsgeschichte.“