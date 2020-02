Wanda baden in ohrenbetäubendem Jubel

Der erfolgreichste österreichische Rockexport seit langem heißt Wanda. Schon ihr erstes Album „Amore“ aus dem Jahr 2014 ging derartig durch die Decke, dass auf der anschließenden Tournee die gebuchten Clubs viel zu klein waren. Im Herbst vergangenen Jahres legten Wanda bereits ihre vierte Platte „Ciao!“ vor. Dem Hype entsprechend, wird die mittlerweile in großen Hallen beworben, am Freitagabend in der Max-Schmeling-Halle am Mauerpark. Und wenn man so will, ist auch die wieder zu klein. Zumindest war sie lange vor dem Konzert ausverkauft.

Von Anfang an dürfen Wanda in ohrenbetäubendem Jubel baden. Die Spiellust der Wiener Band und die Feierlaune der Berliner Fans ergeben in ihrem Zusammenspiel eine höchst ausgelassene Party. Erster Titel ist „Bussi Baby“, einer ihrer bekanntesten. Von jetzt auf gleich explodiert die Stimmung.

Wanda – das ist „Popmusik mit Amore“

Während der ersten Takte sieht man die Band gar nicht, weil ein großes Transparent mit der Aufschrift „Amore“ noch die Bühne verdeckt. „Popmusik mit Amore“ ist der clevere Marketing-Slogan, mit dem Wanda belegt sind. Was das sein soll? Das weiß kein Mensch, aber es klingt schon mal witzig. Die „Amore“ kommt jedenfalls häufig vor, ganz besonders im Superhit „Bologna“, dessen Textzeile „in Bologna Amore gemacht“ begeistert mitgegrölt wird.

Popmusik mit Schmäh würde es eigentlich besser treffen. Eine gewisse morbide Pointiertheit kennzeichnet die Texte von Wanda und passt bestens zum Wiener Akzent von Frontmann Marco Michael Wanda, der in brauner Lederjacke unter glatzenbedingter Mönchsfrisur die Leute anfeuert. Benannt sind er und die Band übrigens nach Wiens bekanntester, weil einziger Zuhälterin Wanda Kuchwalek.

Der Austropop von Wanda trifft den Nerv der Hipstergeneration

„Auseinandergehen ist schwer“, „Tu mir weh Luzia“, „S.O.S. und immer wieder aufstehen“ oder „Traurig schöne Kindheit in 0043“ - das sind so Textzeilen, um die die Lieder kreisen. Recht intelligent wird darin gegrantelt und sich mokiert. Das ist Austropop, der den Nerv der zeitgenössischen Hipstergeneration trifft.

Was die sympathische Bühnenshow angeht, sind Wanda eine richtige Band. Eine Rockband, die auf Achtziger getrimmt ist. In positivem Sinne: Alles ist handgemacht, die Arrangements knackig, der Sound mit breiten Harmonieflächen gesättigt. Darüber hinaus wird in guter alter Manier gerockt.

Wanda empfehlen sich sehr fürs nächste Mal

Das Set ist anständig durchgearbeitet. Kurze Pausen, fesche Ansagen, so viel Show wie nötig. Kein unnötiges Herumposen und keine überambitionierte Lichtshow. Sehr solide und unverklemmt - es wundert einen, dass diese Band nicht nur Faszination auslöst, sondern mitunter regelrecht gehasst wird. Man muss sie nicht mögen. Aber es gibt wirklich Schlimmeres.

Im Lager der bedingungslos ergebenen Fans ist am Freitag sowieso jedermann damit beschäftigt, bis zur Zugabe zu tanzen und sich die Seele aus dem Leib zu brüllen. Die letzte Gelegenheit dazu kommt mit dem Refrain „1, 2, 3, 4 - es ist so schön bei dir!“, den Tausende ekstatisch aufgreifen und sich dazu auch gern in Sitzstellung und zum anschließenden Hockstrecksprung dirigieren lassen. Wanda empfehlen sich sehr fürs nächste Mal.