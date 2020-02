Seit 1866 ist die Stiftung Lette-Verein eine Berufsausbildungsstätte – anfangs nur für Frauen. Dokumente aus den ersten Jahrzehnten, die die Entwicklung der Erwerbstätigkeit der lange davon ausgeschlossenen Frauen festhalten, sind für den Lette-Verein deshalb von besonderer Bedeutung. Ein Beleg aus der Zeit dieser Frauenbewegung ist dem Lette-Verein bei Digitalisierungsarbeiten in die Hände gefallen.

Es handelt sich um Schriftverkehr mit dem preußischen Kultusministerium aus dem endenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Dokumente, die eigentlich ins Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz gehören. Am Donnerstagabend hat der Lette-Verein die etwa sechs Zentimeter dicke Akte in seinen Räumen in Schöneberg an das Staatsarchiv übergeben. Genau am 154. Geburtstag der Stiftung.

Ordentlich angerissen ist der Rand des blauen Aktenordners aus Papier. In großen Buchstaben steht „Acta“ darauf. Außerdem: handschriftlich hinzugefügte Vermerke und ein Schild mit dem Wort „Reponiert“. Zurückgelegt. Mehrere Hundert vergilbte Blätter sind darin enthalten. Die allermeisten handschriftlich beschrieben, in Sütterlin verfasst.

Die wenigsten können diese Schrift überhaupt noch lesen. Mitarbeiter des Archivs im Lette-Verein können das. Sie waren mit der Digitalisierung der archivierten Schriftstücke des Vereins beschäftigt, als die dicke blaue Mappe auffiel. Das Urheberrecht für Dokumente mit dem Kultusministerium würden stets beim Staatsarchiv liegen. Wie die Akte in den Lette-Besitz gekommen ist, weiß niemand.

Lette-Verein: Historische Akte enthält Briefverkehr Berliner Frauenschulen

In Deutschland wurde das erste Kultusministerium dieser Art um

Gut sechs oder sieben Zentimeter dick und per Hand vernäht, ist die Akte. Die Stiftung Lette-Verein Berlin hat die historischen Dokumente unwissentlich über Jahre im eigenen Archiv aufbewahrt.

Foto: Sarah Meyer / Lette Verein Berlin

1817 als Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medizinangelegenheiten gegründet. Aber was steht denn nun in der Akte? „Es handelt sich um eine Akte mit Briefen von Berliner Mädchen- und Frauenschulen an das Ministerium“, erklärt Jana Haase. Enthalten sind viele Bittbriefe um Fördergelder, so die Archivarin im Lette-Verein, der seit 1944 eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist. Bittbriefe für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude oder die Aufrechterhaltung des Unterrichts. Unterschrieben wurden diese Briefe zum Teil von der ersten Direktorin des Lette-Vereins, Anna Schepeler-Lette.

Entdeckt haben Haase und Kollegen aber auch eine Korrespondenz der preußischen Kaiserin Augusta, die erste deutsche Kaiserin. Sie hatte, ebenfalls wie nach ihr Kronprinzessin Victoria, das Protektorat, die Schirmherrschaft, über den Lette-Verein und unterstützte ihn mit Spenden, zum Teil aus ihrer „Privatschatulle“, wie Jana Haase erklärt.

Lette-Akte zeugt von einem für Frauen bedeutenden Wandel

Die Akte ist also ein Zeugnis eines entscheidenden sozialen Wandels, da Frauen in Deutschland bis 1958 nur arbeiten durften, wenn der Ehemann dem zustimmte. Erst 1977 wurde das Ehe- und Familiengesetz dahingehend geändert, dass die Frau nicht allein für den Haushalt zuständig ist, sondern Ehegatten dies frei organisieren können und beide Eheleute gleichermaßen erwerbstätig sein dürfen. Der Zugang zu einer universitären Ausbildung wurde Frauen erst Anfang des 20. Jahrhunderts gestattet. Lange war Frauen eine einzige soziale Rolle zugeschrieben: die der Mutter und Hausfrau.

Andere Briefe handeln von der Ordensverleihung an Menschen, die sich im Rahmen der Vereinsarbeit verdient gemacht hatten. Die Briefe zeigen auf, wie dieser Prozess vonstatten ging und welche Fragen vorab geklärt werden mussten. Beispielsweise welche Konfession die mit dem Orden bedachten Personen hatten. Unter anderem Elisabeth Kaselowsky, die bis 1916 Vorsitzende des Lette-Vereins war, wurde bei der Eröffnung des Hauses am Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg, in dem die Stiftung Lette-Verein noch immer zuhause ist, mit dem Luisenorden gewürdigt.

Lette-Akte: Dokumente wie diese sind nur selten

„Davon gibt es nicht sehr viele“, sagt Archivarin über die entdeckten

Historische Akte des Lette-Vereins Berlin: Ein Brief von damaligen Direktorin Anna Schepeler-Lette an das Ministerium mit Dank für die Schenkung von Fachbüchern für die Schulbibliothek (1887).

Foto: Sarah Meyer / Lette Verein Berlin

Dokumente. Die Geschichte der Berufsausbildung bei Mädchen und Frauen im 19. Jahrhundert ist nur von einigen wenigen Forschern bearbeitet worden, aber die Quellenlage sei sehr dürftig. Vieles sei verloren gegangen. „Insofern sei die Akte spannend für die Forschung.“

„Es ist schön, dass dieses Thema nun wieder stärker besetzt ist in unserem Archiv“, sagt Prof. Dr. Ulrike Höroldt, Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz. Gerade als unverheiratete Frau oder als Witwe war es wichtig, selbst für den Lebensunterhalt sorgen zu können, weshalb es den Frauenvereinen dieser Zeit ein besonderes Anliegen war, die Berufstätigkeit für Frauen zu ermöglichen. Die Dokumente gehen nun in den Bestand des Staatsarchivs über und werden zukünftig über die Webseite zu finden sein. Ob sie aber auch in digitaler Form zur Verfügung stehen werden, stehe noch nicht fest. Auch die Stiftung Lette-Verein besitzt nun Digitalisate der Akte. „Bei Tausenden von Akten in unserem Archiv sind nur weniger als ein Prozent in digitalisierter Form verfügbar“, erklärt Ulrike Höroldt.

Lette-Verein wurde vor 154 von Wilhelm Adolf Lette gegründet

Die Akte zeuge von der langen Tradition und den Wurzeln der Stiftung Lette-Verein, sagt Direktorin Petra Madyda. Die alte Tradition, damals jungen Frauen und seit den 1940er-Jahren auch Männern einen guten Start ins Arbeitsleben zu ermöglichen, bleibe bis heute bestehen. Die nun entdeckten Dokumente würden eine Rückbesinnung unterstützen, sagt Madyda. „Für uns ist das Thema, Frauen in ihrer Berufstätigkeit voranzubringen noch immer aktuell“, sagt Madyda. Aber inzwischen sind Berufsausbildungen in den Bereichen Chemie/Biologie, Fotografie, Grafikdesign, Medieninformatik, Metallographie und anderen eben auch für Männer geöffnet.

„Und es ist natürlich spannend zu sehen, wie ein Brief von meiner Vorgängern, der ersten Direktorin Anna Schepeler-Lette, aussieht.“ Unterzeichnet wurde damals stets mit „untertänigst“, „ergebenst“ oder „gehorsamst“. „Es ist schön zu sehen, dass man heute in Briefen an das Ministerium mit diesem mehr auf Augenhöhe ist.“

Gegründet wurde die damals noch als „Verein zur Förderung der Erwerbstätigkeit des weiblichen Geschlechts“ geführte Stiftung von Wilhelm Adolf Lette. Vor 154 Jahren ging es darum, den Frauen der bürgerlichen Schicht zu ermöglichen, eigenständig Geld zu verdienen. Als der Lette-Verein 1866 gegründet wurde, durften Frauen nicht einmal ihre Handarbeiten verkaufen. Die damalige Kronprinzessin Victoria von Preußen, für 99 Tage Kaiserin gewesen, hatte bei seiner Gründung das Protektorat für den Verein und unterstützte ihn, auch finanziell. Sie setzte sich für eine bessere Ausbildung von Frauen ein und förderte damit deren Unabhängigkeit.