Wettbewerbs-Bilanz: Und wer kriegt jetzt die Bären?

Wo ist eigentlich die Internationale Jury geblieben? In früheren Jahren saß die Truppe, die am heutigen Sonnabend über die Bärenvergabe entscheidet, immer für alle sichtbar in den Pressevorführungen tagsüber im Berlinale-Palast, in der einzigen Reihe im Parkett mit Beinfreiheit. Aber dort war die Jury in diesem Jahr nicht ein einziges Mal zu sehen. Auch auf den abendlichen Gala-Vorstellungen, wo dann auch die Stars des Films persönlich anwesend sind, waren sie kaum zu sehen. Und Interviews haben sie in diesem Jahr auch keine gegeben. Die Jury, das Phantom des Festivals.

Aber das lag mit Sicherheit daran, dass von Jeremy Irons ja gleich, nachdem bekannt geworden war, dass er in diesem Jahr der Jurypräsident der Berlinale sein werde, ältere frauen- und schwulenfeindliche Äußerungen wieder hochkamen, die er zwar längst dementiert hat, die die Festivalleitung aber doch vorab vielleicht mal hätten abwägen sollen. Es war einmalig in der Geschichte der nun bereits 70-jährigen Berlinale, dass ein Präsident, bevor er seine Jury vorstellte, erstmal ein öffentliches Bekenntnis ablesen musste, um die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen.

Der Bär für die beste Schauspielerin dürfte spannend werden

Wer aber kriegt denn nun die Bären von all den Filmen, die sich die Jury wohl geheim in Spezialkinos angeschaut hat? Einige Beiträge mit ziemlich altmodischen, fragwürdigen Frauenbildern wie Philippe Garrels „Le sel des larmes“ oder Abel Ferrars „Siberia“ fallen so schon mal raus. Sonst kann man hier gleich die nächste Sexismus-Debatte führen.

Führte lange die Favoritenliste an: „First Cow“ von Kelly Reichardt.

Foto: Allyson Riggs / A24 Films

Auch der Bär für die beste Schauspielerin dürfte spannend werden. So viele große Frauenrollen gab es in diesem Wettbewerb nämlich gar nicht. Was auch wieder traurig ist, wo die Berlinale so bedacht darauf war, dass der Anteil von Filmemacherinnen groß ist (mit 137 im gesamten Programm immerhin 38 Prozent). Das erhöht die Chancen von Nina Hoss, die so stark spielte in „Schwesterlein“, auch wenn mancher Kritiker mault, sie bediene da nur ihr übliches Rollenklischee.

Freilich war auch die junge Sidney Flanigan überwältigend in dem US-Abtreibungsdrama „Never Rarely Sometimes Always“. Aber amerikanische Filme haben es auf der Berlinale traditionell schwer. Da muss es irgendwo ein ungeschriebenes Gesetz geben. Bliebe aus reinem Mangel an Alternativen nur noch Kim Minhee, die ewige Muse des Südkoreaners Hong Sangsoo, so auch in seinem neuen Film „Domangchin yeoja“.

Deutsche Filme setzten im Wettbewerb deutliche Akzente

Bei den Herren sieht das Bären-Rennen schon ungleich spannender aus. Die beiden Anti-Cowboys in „First Cow“ könnte man gleich ex aequo für ihre ungewöhnliche Kumpanenschaft auszeichnen. Aber da ist auch der Italiener Elio Germano, der gleich in zwei Wettbewerbsbeiträgen, in „Favolacce“ und vor allem „Volevo Nascondermi“, seine unglaubliche Breite unter Beweis stellen durfte. Und dann ist da noch Albrecht Schuch: Was der in „Berlin Alexanderplatz“ aus seinem Reinhold gemacht hat, ist spektakulär und absolut preiswürdig.

Hat am letzten Tag die Karten noch mal neu gemischt: „Sheytan Yojud Nadarad Kaveh (Es gibt kein Böses)“ aus dem Iran.

Foto: © Cosmopol Film

Überhaupt waren es vor allem die deutschsprachigen Filme, waren es die Berlin-Filme, die diesem eher flachen Wettbewerb ein paar deutliche Akzente verliehen haben. Und „Berlin Alexanderplatz“ ragt dabei wie ein Monolith einsam hervor. Aber wird ein deutscher Film den Goldbären holen? Das gab es zuletzt 2004 mit Fatih Akins „Gegen die Wand“. Und überhaupt erst sieben Mal.

Bliebe noch „First Cow“, der vom dritten Tag an als kleiner Favorit gilt. Oder auch die französische Satire „Effacer l’historique“ über die Nöte mit Handys, Internet und Hotlines. Das wäre dann sogar ein politisches Statement.

Aber am Ende kommt sowieso immer alles anders als gedacht. Und der Bär geht an einen Film, den man so gar nicht auf der Rechnung hatte. Dass sich die Jury dabei dezidiert gegen das Publikum entscheiden könnte, kann allerdings schon deshalb nicht passieren, weil sie von diesem ja gar nichts mitbekommen hat.