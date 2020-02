Jonathan Coes „Middle England“: Der britische Graben

Berlin. Das Gartencenter als gesellschaftlicher Kosmos: Knapp ein ganzes Kapitel von Jonathan Coes Brexit-Roman spielt im Woodlands, einem „derart bedeutenden geografischen Bezugspunkt, dass er sogar ein eigenes Hinweisschild auf der Autobahn hatte“. Die große Bühne also, kein Obi im Wedding.

Im Woodlands gibt es neben Hortensien nicht nur Ottomanen, Grill-Boliden oder eine Tierhandlung mit Kaninchen, sondern auch alles fürs Hobby, dazu Bastel- und Häkelbedarf und natürlich eine Kleidungsabteilung mit vornehmlich Barbour-Jacken. In seinen Anfängen, 1973, ein bescheidener Laden, der Pflanzen, Tontöpfe und Komposterde verkaufte, ist es fast vierzig Jahre später zu einem „Imperium aufgeblüht, in dem jeder Bereich des menschlichen Lebens berücksichtigt, ausgestattet und kommerzialisiert“ wurde – inklusive Kinderbühne und Cafeteria mit Bücherecke (vor allem Ratgeber, aber auch Werke zur Heimatkunde).

In der Cafeteria ist der erfolglose Autor Benjamin Trotter mit Philip Chase, dem Herausgeber der Heimatbücher verabredet, auf der Suche nach Rat; beide kennen sich aus Schulzeiten. Und irgendwann wird auch Benjamins Buch (über seine gescheiterte Lebensliebe), dank Philip endlich veröffentlicht, hier in der Woodlands-Büchertheke landen. Zunächst aber trifft Benjamin im Gartencenter zufällig auch seinen Freund aus Kindheitstagen, Charly, der sich im Woodlands als Kinderclown verdingt. Eine durchaus tragische Figur (Remainer), die es als sympathische Randfigur in Coes Roman bis ins Finale schafft.

Jonathan Coe erzählt die Brexit-Jahre in Mittelengland

Damit sind drei der zwölf Helden erwähnt, entlang derer Coe die Brexit-Jahre in den Midlands (Mittelengland) zwischen London und Birmingham erzählt. Unter anderen treten auf: Benjamins Vater Colin, ehemaliger Automobilarbeiter, Witwer und Rentner (Brexiteer), der den Abstieg der britischen Industrie symbolisiert. Benjamins Nichte, Sophie, eine aufstrebende Kunstdozentin (Remainer), die bei einer Schulung wegen Tempoüberschreitung den liebenswerten Fahrlehrer Ian kennenlernt. Die beiden heiraten.

Aber kann ihre Ehe halten, als Ian zum Brexiteer mutiert – unter anderem allein schon, weil seine weibliche Arbeitskollegin mit Migrationshintergrund den besser bezahlten Job bekommt? Benjamins Schulfreund Douglas, der als Journalist für den Guardian die politische Bühne linksorientiert kommentiert, dank seiner reichen Frau aber wohlsituiert im bürgerlichen Chelsea lebt. Dessen verwöhnte wie rebellische Tochter Coriander, die ihren Vater für einen Spießer hält: Als ihre Bekannte, eine Studentin von Sophie und Queer, von Sophie vermeintlich politisch inkorrekt behandelt wird, zettelt Coriander einen Shitstorm an, der Sophie in eine existenzielle Krise zwingt.

Coes Protagonisten geraten in den Sog des Brexits

Das Personal entstammt weitgehend Jonathan Coes in Deutschland etwas untergegangenen Romanen „Erste Riten“ (2002) und „Klassentreffen“ (2006), als es noch gar nicht um den Brexit ging. Der Autor hat seine Figuren also nicht eigens für das Thema angelegt, sondern fortgeführt. Auch deshalb wirken die Helden nicht wie ausgesucht.

Sie geraten in den Sog des Brexit-Schlamassels ohne recht zu wissen, was eigentlich passiert – auch mit ihnen selbst. Und das erzeugt die eigentliche Spannung des Romans. Denn die offensichtliche Frage lautet natürlich: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Auch zu den privaten Entfremdungen im Bann einer politischen Parole.

Geschickt verwebt Coe die politischen Ereignisse fast eines Jahrzehnts mit den Beziehungsgeschichten von Mittelklasse-Menschen der Midlands in mehreren Generationen – und gibt so Einblick in die Identitätskrise des Landes. Seine Charakterzeichnungen sind knapp wie treffend, auch wenn die, die für den Brexit stimmen, etwas einfältiger daher kommen: Man spürt schon, wo Jonathan Coes persönliche Sympathien liegen. Trotzdem vermittelt der Autor auch den Ärger über politische Korrektheit und die Ressentiments von jenen, die sich in ihrem eigenen Land nicht mehr zu Hause fühlen.

Jonathan Coe erzählt in dem Roman „Middle England“ mit nötiger Ironie

Nationale Identität erscheint bei Coe nicht als etwas per se Schlechtes. Wie unterschiedlich die sich allerdings begründen kann, zeigt er über die legendäre Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London (Titel: „Die Insel der Wunder“), die seine Protagonisten synchron am Fernseher verfolgen – jeder aus seiner Sicht und mit eigenen Empfindungen: „Das ist Mike Oldfield!“ kreischt Philip Chase und ruft sofort seinen Freund Benjamin an, während über dem Bildschirm Menschen im Krankenschwesterkostüm und Kinder in Pyjamas zu Tubular Bells auf riesigen Betten hüpfen – eine Anspielung auf den National Health Service, dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS. Was Benjamin, plötzlich allzu versunken in alte Schulzeiten, aber gar nicht wahrnimmt.

Jonathan Coe, Middle England, Folio, 480 S., 25 Euro.

„Schau doch – Mr. Bean“, ruft Benjamins Schwager Christopher Potter zu seiner Frau, während Rowan Atkinson zur Titelmelodie von „Die Stunde des Siegers“ (dirigiert von Simon Rattle) auftritt. Die damit wenig anfangen kann. Während Coriander ihren Vater Doug vorm TV mit einer getrockneten Träne im Auge ertappt. „Das hier ist so wunderbar. (...) Das sehen sie sich ja auch in Saudi-Arabien an.“ Und Coriander muss zugeben, dass das schon ziemlich cool war, verspürt ein aufgeregtes Kribbeln.

Egal ob Gartencenter oder TV-Event – solch realistische Bezugspunkte, vorgetragen mit der nötigen Ironie, wünscht man sich manchmal auch für deutsche Romane. Zumal der britische Graben hierzulande ja durchaus Analogien aufweist.

Lesung mit Jonathan Coe in Berlin: Freitag, 13. März 2020, 19 Uhr. Buchhandlung Uslar & Rai, Schönhauser Allee 43, 10435 Berlin. Moderation: Bernhard Robben.