Sensation bei den Oscars: Triumph für Südkorea

Wohin mit all den Preisen? Bong Joon-ho mit all den Oscars, die er und seine Mitstreiter für „Parasite“ gewonnen haben.

Wenn man von Hollywood schon nichts mehr erwartet, überrascht einen die Traumfabrik dann doch wieder mit kühnen, epochalen Entscheidungen. Wie in der Nacht zu Montag bei der 92. Oscar-Verleihung: Beim wichtigsten Filmpreis der Welt gehen gleich vier Trophäen an einen südkoreanischen Film: „Parasite“ von Bong Joon Ho. Darunter auch der Hauptpreis für den besten Film.

Noch nie ist der Hauptpreis an einen nicht-englischsprachigen Film gegangen. Das stimmt nicht ganz: 2010 wurde als Bester Film der französische Film „The Artist“ ausgezeichnet. Aber der war – ein Stummfilm, mit englischen Zwischentiteln. Und er spielte in Hollywood, also im ureigenen Terrain des Filmmekkas. „Parasite“ dagegen erzählt satirisch vom Klassenkampf und dem krassen Unterschied von Arm und Reich in Südkorea.

Kommentar: Warum die 92. Oscar-Nacht eine historische war

Erst die Goldene Palme, dann ein Golden Globe und nun gleich vier Oscars: „Parasite“ von Bong Joon Ho.

Bongs Werk war der erste südkoreanische Film überhaupt, der je für die Sparte fremdsprachiger Film nominiert war. Und auch gleich reüssierte. Die Kategorie ist gerade in „Internationaler Film“ umbenannt worden, weil man bei den Oscars in Zeiten von Diversität, aber auch vom Wiederaufkommen von Fremdenhass das Wort „fremd“ vermeiden möchte. Bong erklärte, er sei stolz, als Erster den Preis unter dem neuen Namen entgegennehmen zu können, weil er die Richtung nur unterstützen könne, die dieser Wechsel symbolisiere.

Die Überraschung war perfekt

Der Regisseur war zuvor bereits für sein Drehbuch geehrt worden. Er glaubte schon, nach dem International-Oscar sei es das für ihn gewesen, er könne jetzt entspannen. Da durfte er überraschend noch einmal auf die Bühne. Für die beste Regie. Und stach dabei die großen Konkurrenten Martin Scorsese, Quentin Tarantino und Sam Mendes aus. Aber der historische Moment kam ganz zum Schluss, als er dann auch noch in der Hauptkategorie triumphierte. Und die Überraschung war perfekt.

Auch das ein Rekord: Nie zuvor bekam ein Werk die Trophäen für den besten Film und den besten nicht-englischsprachigen, jetzt also: internationalen Film. Dass „Parasite“, der schon die Goldene Palme und einen Golden Globe gewonnen hat, beim Oscar in der Königskategorie reüssieren könnte, hat man bestenfalls heimlich gehofft, aber doch nicht für möglich gehalten.

Und schließlich ist die Filmakademie von Hollywood, die über die Oscars entscheidet, ja oft in letzter Sekunde vor ihrem eigenen Mut zurückgeschreckt. Man denke an den Schwulenwestern „Brokeback Mountain“, der alle Preise der Welt eingeheimst hat und auch alle wichtigen Oscars, nur eben den einen, den wichtigsten nicht.

Beste Hauptdarstellerin: Renée Zellweger gewann für „Judy“ als Judy Garland.

Gerade in den letzten Jahren ist die einst so star-trächtige Show immer mehr zur reinen Werbeplattform für Hollywood geworden. Auch mit einem gewissen Trotz gegen den großen Konkurrenten des Hollywoodsystems, dem Streamingplattform-Riesen Netflix. Eine Versicherung der Hausmacht, wenn man so will.

Verneigung vor dem klassischen Hollywood

Auch diesmal hat man Netflix klein gehalten. Hatte der Streamingdienst auch mit zwei Filmen 24 Nominierungen erhalten, bekam er am Ende nur einen Oscar – für Laura Dern als beste Nebendarstellerin. Die Schauspielerpreise immerhin durfte Hollywood unter sich ausmachen. Als beste Hauptdarstellerin reüssierte wie erwartet Renée Zellweger als Judy Garland in „Judy“. Eine Verneigung auch vor dem klassischen Hollywood – und einem Star, der selbst nie den Oscar gewonnen hat.

Brad Pitt wurde als Nebendarsteller für „Once upon a Time… in Hollywood“ ausgezeichnet, auch das ein Film, der der alten Traumfabrik huldig. Es war Pitts vierte Nominierung als Schauspieler. Und endlich hat er einmal reüssiert. Auch wenn er schon einen Oscar als einer der Produzenten von „12 Years A Slave“ im Schrank stehen hat.

Bester Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix gewann für „Joker“ und hielt eine bewegende Rede.

Auch für Joaquin Phoenix war es die vierte Nominierung, auch er mal „an der Reihe“ und hat nun endlich die letzte Weihe als Hauptdarsteller des Comicfilms „Joker“ erhalten. So weit, so vorhersehbar. Aber „Joker“ war als großer Favorit mit elf Nominierungen ins Rennen gegangen – und gewann am Ende nur zwei Trophäen, die zweite, fast ein Trostpreis, für die Musik.

Die Favoriten sehen alt aus

Auch die anderen Favoriten sahen alt aus. Am ärgsten traf es Martin Scorsese, dessen für Netflix produziertes Spätwerk „The Irishman“ zehn Mal nominiert war, aber nicht eine einzige Trophäe ergattern konnte. Tarantinos „Hollywood“, ebenfalls zehn Mal nominiert, brachte es immerhin auf zwei Oscars, neben Pitt auch für das Production Design. Und Sam Mendes‘ unkonventionelles Kriegsdrama „1917“, der Dritte der Zehnfachnominierten, brachte es immerhin auf drei Oscars, für Kamera, Tonmischung und Visuelle Effekte.

Aber während dieser Film gerade in der sogenannten Award Season überall als bester Film triumphiert (etwa bei den Globes), unterliegt er nun in Hollywoods hauseigener Preisverleihung gegenüber einem südkoreanischen Film, dem man nur Außenseiterchancen eingeräumt hat. Der „nur“ sechs Mal nominiert war, aber vier Mal gewann, darin in den drei wichtigsten Kategorien. Durchaus ein historischer, ein epochaler Moment.

Beste Nebendarstellerin: Laura Dern für die Netflix-Produktion „Marriage Story“. Scarlett Johansson (l.) gratuliert.

Die Weltgemeinschaft ist an diesem Abend noch etwas enger zusammengerückt. Er passt zu Hollywood, das sich nach den #OscarsSoWhite- und #MeToo-Debatten der letzten Jahre noch offener, weltumfassender und diverser geben will. Und da ist dann auch fast vergessen, dass man im Vorfeld bekrittelte, dass diesmal zu viele weiße Männer nominiert waren.

Brave Dankesreden – mit einer Ausnahme

Nach den vielen Erfolgen für mexikanische Regisseure in den Vorjahren, nach den drei Oscars 2019 für den mexikanischen Film „Roma“ und nun den vieren für „Parasite“ zeichnet sich eine Kehrtwende in Hollywood ab, das der Fokus nicht mehr ausschließlich auf dem US-Kino liegt.

Mit diesem Votum kann sich Hollywood feiern als das bessere Amerika, als Phalanx gegen die andere, hässliche Seite der USA, die in Washington Ausgrenzung, Hass und Fremdenfeindlichkeit propagiert. Aber so weit geht Hollywood dann wieder nicht, solche Missstände zu propagieren.

Vorbei die Zeiten, wo man sich auf der Bühne politisch äußert. Ein Moderator wurde bei den 92. Oscars gleich zum zweiten Mal in Folge ausgespart, damit auch da keiner böse Seitenhiebe gegen Politik und Wirtschaft verteilt. Das traut sich Hollywood derzeit nur bei anderen Preisverleihungen, beim Golden Globe etwa, aber nicht bei der Hausfete. Da essen sie alle Kreide. Selbst ein Elton John, der für den besten Filmsong ausgezeichnet wurde, dankt brav seinen Mitarbeitern und grüßt seine Kinder zuhause.

Bester Nebendarsteller: Brad Pitt für „Once Upon a Time... in Hollywood"

Aber dann kam doch River Phoenix, als Vorletzter der Preisträger. Er war schon immer als unkonventionell, als anpassungsunfähig verschrien. Und er durchbrach dankenswerterweise die doch sehr weichgespülte Wir-haben-uns-doch-alle-lieb-Show, in dem er ein paar Wahrheiten aussprach. Er sie in der glücklichen Lage, um den Stimmlosen eine Stimme zu geben.

Botschaft an alle: „Rettet die Welt mit Liebe“

Und so sprach er sich aus gegen einige Missstände unserer Gesellschaft. Es müsse einen Kampf geben gegen den Glauben, dass eine Nation, ein Volk, eine Rasse, ein Geschlecht oder eine Spezies das Recht habe, eine andere ungestraft zu beherrschen, zu kontrollieren zu benutzen oder auszubeuten. Er selbst, bekannte er offen, sei ein Skandal seines Lebens gewesen, sei selbstsüchtig, teils sogar grausam und bei der Arbeit schwer zu ertragen gewesen. Aber so viele in diesem Raum hätten ihm eine zweite Chance gegeben. Genau das sei der Moment, wenn die Menschen am besten seien, beschwor er mit Tränen in den Augen: „wenn wir uns gegenseitig helfen zu wachsen“. Er endete mit Versen seines früh gestorbenen Bruders River Phoenix: Rettet die Welt mit Liebe und der Frieden wird folgen.“

Alle Preisträger im Überblick:

Bester Film: „Parasite“ von Bong Joon Ho (Südkorea)

Regie: Bong Joon Ho für „Parasite“

Original-Drehbuch: Bong Joon Ho und Han Jin Won für „Parasite“

Adaptiertes Drehbuch: Taika Waititi für „Jojo Rabbit“

Hauptdarstellerin: Renée Zellweger in „Judy“

Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix in „Joker“

Nebendarstellerin: Laura Dern in „Marriage Story“

Nebendarsteller: Brad Pitt in „Once Upon a Time... in Hollywood“

Internationaler Film: „Parasite“ von Bong Joon Ho

Kamera: Roger Deakins für „1917“

Schnitt: Michael McCusker und Andrew Buckland für „Le Mans 66: Gegen jede Chance“

Filmmusik: Hildur Gudnadóttir für „Joker“

Filmsong: „(I’m Gonna) Love Me Again“ von Elton John und Bernie Taupin (für „Rocketman“)

Produktionsdesign: Barbara Ling und Nancy Haigh für „Once Upon a Time... in Hollywood“

Kostümdesign: Jacqueline Durran für „Little Women“

Visuelle Effekte: Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy für „1917“

Tonschnitt: Donald Sylvester für „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“

Tonmischung: Mark Taylor und Stuart Wilson für „1917“

Make-up/Frisur: Kazu Hiro, Anne Morgan und Vivian Baker für „Bombshell - Das Ende des Schweigens“

Animationsfilm: „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ von Josh Cooley

Animations-Kurzfilm: „Hair Love“ von Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr. und Bruce W. Smith

Dokumentarfilm: „American Factory“ von Steven Bognar und Julia Reichert

Dokumentar-Kurzfilm: „Learning to Skateboard in a Warzone (if you’re a Girl) von Carol Dysinger

Kurzfilm: „The Neighbors’ Window“ von Marshall Curry