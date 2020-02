Im Bett mit Andrea Berg durch Schlagerträume reisen

Berlin. Für einen kurzen Moment scheint es so, als sei der Traum aller Männer wahr geworden. Schläger-Queen Andrea Berg lädt ihre Fans auf ihrem Riesenbett ein, mit ihr einzutauchen in ihre Träume. Um den Alltag zu vergessen. Es geht dabei in die „Unendlichkeit“ mit der „Lust auf pures Leben“, die Berg besingt.

Schon eine Stunde vor dem Konzertbeginn schallen die Hits der Sängerin aus den Velotaxis am Ostbahnhof. Auch vor der ratzfatz ausverkauften Mercedes-Benz Arena brodelt die Atmosphäre förmlich vor lauter Vorfreude. Im Saal dann feiern die Zuschauer mit ihrer Lieblingskünstlerin von der ersten Minute an eine Party.

Andrea Berg herzt und knuddelt ihre Fans, fordert sie zum Singen auf. Bodenständig und volksnah, wie man sie kennt. Switcht dabei immer wieder von der Animateurin zur Entertainerin. Ist dann umringt von ihren Tänzern und der Band auf der Bühne mit zweiflügeliger Showtreppe und stimmungsvollen Illuminationen auf großen Leinwänden.

Andrea Bergs sexy Auftritt im goldenen Mini

Gerade erst letzten Sommer gab Her Bergness noch ein umjubeltes Konzert in der ausverkauften Waldbühne. Jetzt füllt sie Berlins größte Indoor-Arens bis auf den letzten Platz. Beredter Beweis ihrer ungebrochenen Popularität. Gehört Andrea Berg doch den erfolgreichsten Schlagerstars hierzulande.

Trug sie früher noch enge Leder-Outfits und gab ganz plakativ den Vamp, spielt sie heute eher ladylike mit ihrer Sexyness. Liebt fließende Stoffe mit Cut Outs, die ihre Topfigur blendend in Szene setzen. Zeigt aber auch im goldenen Mini ihre langen Beine. Vor ein paar Tagen erst ist sie 54 Jahre alt geworden. Man mag es kaum glauben.

Die Lieder geraten darüber fast zur Nebensache. Knapp drei Dutzend gibt es an diesem Abend. Darunter sogar eine Weltpremiere. Einen Song, der die Halle zum Discofox-Partytempel machen soll, so der Wunsch von Andrea Berg. Weil man dabei so gut anbandeln kann. Dazu singt die Berg „Ich würde dich so gern wiedersehen“.

Andrea Berg feiert das Leben und den Moment

Naturgemäß geht es in den meisten Schlagern um Liebe und Herzschmerz. Oder es sind Mutmach-Songs. Wie „Feuervogel“. Die Texte sind nicht unbedingt Nobelpreis-verdächtig. Durchaus austauschbar. Genau wie die Melodien, die vorzugsweise mit einem Viervierteltakt unterlegt sind. Macht nichts. Die Schlager-Ikone schenkt dem Publikum viel gute Laune. Feiert das Leben und den Moment. Mit ihren Hits wie „Ich werde lächeln, wenn du gehst“ und „Ich sterbe nicht noch mal“. Aber auch mit großen Balladen wie „Sternenträumer“ und „Im nächsten Leben“.

Eine musikalische Reise quer durch fast dreißig Jahre Schlagerkarriere. Gespickt mit vielerlei Träumen. Die Zuschauer danken es Andrea Berg mit lang anhaltendem Jubel und Applaus.