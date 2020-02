Wenn der Mensch sich zum Affen macht

Zum Theatertreffen eingeladen: Anta Helena Recke gastiert mit „Die Kränkungen der Menschheit“ am HAU Hebbel am Ufer.

Wo stehen wir? Und was sehen wir? In einem Museumssetting – Glaskubus, Holzpodest – konfrontiert „Die Kränkungen der Menschheit“ mit diesen Fragen. Groß gezogen hat Regisseurin Anta Helena Recke die Fragen in ihrer Inszenierung: Wer steht im Zentrum? Wer wird angesehen?, könnten sie auch lauten. „Die Kränkungen der Menschheit“ ist voraussetzungsreich. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass nach den von Sigmund Freud diagnostizierten drei Kränkungen – die Erde steht nicht im Zentrum des Sonnensystems; der Mensch stammt vom Affen ab; das Unbewusste entzieht sich der Kontrolle – eine vierte zur Bearbeitung ansteht: dass der weiße männliche Mensch nicht das universelle Rollenmodell abgibt.

Drei Bilder reiht Recke dafür zu einem performativen Triptychon. Im September 2019 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt, ist es im Mai zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Im ersten Bild des nur etwas über einstündigen Abends verkörpern sieben Performer naturalistisch eine Horde Affen – in schlenkerndem Primatengang, Erdnüsse aufsammelnd und mit gellenden Schreien auch akustisch eine Zoo-Kulisse heraufbeschwörend. Stimmt, so der erste Gedanke, wir sind ja, allen zivilisatorischen Errungenschaften und kulturellen Verfeinerungen zum Trotz, auch nur Affen. Aber dann reinszeniert Recke die Unterwerfung vermeintlich geringer entwickelter Spezies und zieht eine trennende Ebene zwischen als über- oder unterlegen Geltenden ein: Ein laborbekittelter Blondling schlendert zweibeinig in die Szenerie, zählt in Wissenschaftlerpose die Affen durch und wirft ihnen Salatköpfe vor.

Im zweiten Bild gesellt sich eine Gruppe Museumsbesucher zu den Affen, ohne diese wahrzunehmen, und bewegt sich in der museumstypisch unterspannten Körperhaltung von einem imaginären Ausstellungsstück zum nächsten. Aus dem Off ertönt die Detailbeschreibung des Gemäldes „Affen als Kunstrichter“ von Gabriel Cornelius von Max, auf dem sich Primaten vor einem für die Betrachterin nicht einsehbaren Bild drängen als würden sie es begutachten. Heißt das, wir machen uns im Museum zum Affen? Auf jeden Fall: Ihrer eingeübten Deutungsreflexe entäußern sich in der nächsten Szene die Museumsgäste, im Glaskubus und mit Blick ins Publikum. Gegenstand ihrer Interpretationen ist ein im Programmheft abgedruckter Fotostill von Araya Rasdjarmrearnsook, auf dem thailändische Bauern einen Van Gogh betrachten. Hier merkt man, wie durchdacht Reckes deutungsoffene Arbeit ist: Die Bauern schauen, so wie Affen und die Performer, auf einen Ausschnitt westlicher Kunstgeschichte. Eine wiederholte Konstellation, eine Norm des Betrachtens.

Aufgebrochen wird die westliche Fokussierung auf die Zentralperspektive im dritten Bild. 30 Women of Color ziehen, sich angeregt unterhaltend, in einer Prozession quer über die Bühne, schreiten dann stumm um den Kubus. Die Stimme aus dem Off beschreibt ein weiteres Bild: zahllose Kreise, von einem verschiebbaren Rahmen in immer neue Bildausschnitte unterteilt. Ein unendlich fortsetzbares Muster, das kein Zentrum kennt. Wo stehen wir? Und was sehen wir nicht? Diese (Selbst-)Befragung regt Reckes installative Performance an.