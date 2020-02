Neuer Teddy-Preis: Klares Signal gegen Hass und Verfolgung

Der Berlinale-Film „Welcome to Chechnya“ schildert die Situation in Tschetschenien und die mutige Arbeit der Aktivisten.

Im April 2017 berichtete die „Nowaja Gaseta“, eine unabhängige russische Zeitung, erstmals von Pogromen gegen Homosexuelle in Tschetschenien. Schwule wurden von staatlichen Sicherheitsbeamten entführt, festgehalten und gefoltert, um Namen anderer Schwuler preiszugeben, die dann ebenfalls entführt wurden. Ramsan Kadyrow, der Präsident der autonomen Republik in Russland, hat diese Aktion offen als Akt rechtfertigt, um „unser Blut zu reinigen“.

Hunderte Schwule sind seither verschwunden, weitere Hunderte ins Ausland geflohen. Das ist auch einer Gruppe anonymer Aktivisten zu verdanken, die unter beispiellosem Einsatz und eigener Lebensgefahr geheime Safehouses eingerichtet hat und bislang 151 Menschen zur Flucht aus Tschetschenien verhalft. Dafür wird dieses von St. Petersburg aus geleitete LGBT-Netzwerk auf der kommenden Berlinale mit einem Teddy Award ausgezeichnet.

Nicht wegsehen, wenn Unrecht geschieht

Die Berlinale-Sektion Panorama widmete dem schwullesbischen Film schon immer einen Schwerpunkt und verleiht seit 1987 den weltweit ersten queeren Filmpreis Teddy. Zur 70. Berlinale gibt es nun erstmals auch einen Teddy Activist Award, um Personen zu würdigen, die sich unter schwierigen Umständen in einem feindlichen politischen und gesellschaftlichen Umfeld für Veränderungen einsetzen.

Langjähriger Förderer und Sponsor des Teddy: der Berliner Unternehmer Harald Christ.

Foto: David Heerde

Für den Unternehmer Harald Christ, Förderer und Sponsor des Teddy, ist das eine Herzensangelegenheit: „Vor dem Hintergrund unserer Geschichte mit dem mühsamen und steinigen Weg aus den Konzentrationslagern der Nazis über die Gefängnisse der 50er- und 60er-Jahre bis zur Ehe für alle von heute sind wird geradezu in der Verpflichtung, nicht wegzusehen, wenn Unrecht geschieht, und nicht zu schweigen“, so der 48-Jährige.

Wladimir Putin sieht weg

„Es sollte unser aller Auftrag sein, die zu stützten und zu schützen, die sich in den Brennpunkten von Verfolgung und Hass entschlossen und mutig für Gleichheit und Gerechtigkeit einsetzen“.

Präsident Kadyrow hat die Pogromvorwürfe sofort zurückgewiesen, als sie aufkamen, und als „Lügen“ bezeichnet. Derartige Verbrechen könne es in seinem Land gar nicht geben, weil es „solche Leute hier nicht gibt“. Das passt freilich nicht zu seiner Aufforderung zu sogenannten Ehrenmorden von allen, die auch nur verdächtig sind, schwul, lesbisch oder transsexuell zu sein.

Ein Film beleuchtet die Verfolgung

Russlands Präsident Wladimir Putin steht hinter Kadyrow. Unter öffentlichem Druck hat er zwar eine halbherzige Untersuchung eingeleitet, bei der jedoch weder Zeugen noch Opfer gefunden wurden – weil diese Vergeltungsmaßnahmen befürchteten. Daraus schloss der Kreml, dass es keine Menschenrechtsverletzungen gegeben habe. Tatsächlich werden schwule Tschetschenen aber weiter verfolgt und selbst im Ausland wird noch Druck auf Geflüchtete ausgeübt.

Der Teddy Activist Award setzt ein klares Zeichen dagegen. Verliehen wird der Preis am 28. Februar im Rahmen der Teddy-Award-Verleihung in der Volksbühne. In der Panorama-Sektion wird außerdem der Film „Welcome to Chechnya“ über die Situation in Tschetschenien und die mutige Arbeit der Aktivisten gezeigt. Der Activist Award, der mit einem Preisgeld von 5000 Euro verbunden ist, soll fortan jährlich verliehen werden.