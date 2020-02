Der Letzte seiner Art: Kirk Douglas mit 103 Jahren gestorben

Starb am 5. Februar in hohem Alter: Hollywood-Legende Kirk Douglas.

In dem ultimativen Kirk-Douglas-Moment, der sich ins kollektive Bewusstsein eingebrannt hat, hat Kirk Douglas eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist am Ende von „Spartacus“, die Römer haben den Aufstand der Sklaven schon niedergeschlagen, die Gefangenen auf einem Hügel zusammengetrieben und stellen sie vor die Wahl: gekreuzigt werden oder den Anführer preisgeben.

Schon will Kirk Douglas sich zu erkennen geben, da springt Tony Curtis mit ihm auf und ruft: „Ich bin Spartacus“. Ein weiterer Sklave tut es ihm nach. Und noch einer. Und immer mehr. Am Ende ruft der ganze Berg: „Ich bin Spartacus.“ Alle wählen lieber den schlimmsten aller Tode. Weil sie sich eins fühlen mit ihrem Idol.

Der Inbegriff des amerikanischen Traums

Die Szene sagte auch viel über den Star des Films aus. Jeder wollte so sein wie Kirk Douglas. Aber, keine Frage, nur wenige konnten sich so aus ärmsten Verhältnissen bis ganz nach oben vorarbeiten. Kirk Douglas, das war der Inbegriff des amerikanischen Traums. Issur Danielowitsch, so sein bürgerlicher Name, war der Sohn eines Lumpensammlers („A Ragman’s Son“ nannte er denn auch seine Autobiographie).

Seine russisch-jüdischen Eltern waren 1904/05 aus Angst vor antisemitischen Pogromen in die USA ausgewandert, der Sohn wurde 1916 in ärmsten Verhältnissen in Amsterdam, N.Y. geboren. Seine Schauspielausbildung finanzierte sich der Underdog mit diversen Gelegenheitsjobs, von denen der als Ringkämpfer auf einem Jahrmarkt der symbolischste war. Auch später noch sollte er sich durch viele schlechte B-Movies durchboxen. Um sich allen zu beweisen, um es allen zu zeigen. Der Motor seines Lebens.

Die Zuschauer liebten ihn als einer von ihnen

Kein Star war maskuliner. Nicht James Cagney, nicht Humphrey Bogey, nicht John Wayne. Allenfalls noch Burt Lancaster, mit dem er seit 1947 etliche Filme gemeinsam drehte, weshalb sie als „terrible tempered twins“ galten. Noch vor Marlon Brando und James Dean war Kirk Douglas, der „Mann mit dem hungrigen Gesicht“, der große Rebell. Komödien im Anzug lagen ihm nicht, aber Dreckskerle wie der skrupellose Sensationsjournalist in „Reporter des Satans“, der rücksichtslose Boxer in „Der Champion“ oder der hasserfüllte Bulle in „Detective Story“. Allesamt Kerle, die gnadenlos ihren Weg gehen. So wie Kirk Douglas den seinen. Die Produzenten hielten ihn für arrogant, selbstbverliebt, besserwisserisch. Das Publikum liebte ihn umso mehr. Weil er einer der Ihren war, der seine Herkunft nie verleugnete, nicht verbarg.

ber auch, weil er ein Held mit Achillesferse war. Ein Bild von einem Mann: Sein Körper schien immerzu unter Strom zu stehen, vibrierte vor Virilität, strotzte vor Testosteron. Und seine Heldenbrust entblößte er in fast jedem seiner Filme, eine selbstverliebte Pose: Seht her, das bin ich! Aber da war noch das kleine Manko, das er mitten im Gesicht trug, das markante Grübchen im Kinn. Deswegen soll er in den vierziger Jahren sogar bei einem plastischen Chirurgen gewesen sein, hat es dann aber, klugerweise, nicht „korrigieren“ lassen.

Viriler Mann mit markantem Kinngrübchen

Denn Brust und Kinn, das war ja eine Antithese, die seine vielzitierte „Schauspieltheorie“ auf den Punkt brachte: „Wenn du einen schwachen Charakter spielst, such dir einen Augenblick, in dem er stark erscheint. Und spielst du einen starken Burschen, so finde einen, in dem er schwach wirkt.“ Nach dieser Maxime könnte man all seine Filme überprüfen.

Sein Rebellentum freilich beschränkte sich nicht nur auf den körperlichen Akt des Freiboxens. Nach kurzer Zeit als Vertragsschauspieler in Hollywood, 1949 bis 1952, befreite er sich von den Fesseln des Studio-Systems, arbeitete er als einer der ersten Stars frei und gründete 1955 seine eigene Produktionsfirma, die er, nach dem Vornamen seiner Mutter, Bryna Productions nannte. Mit der entwickelte er bessere Rollen für sich: „Die Wikinger“ oder „Der letzte Zug von Gun Hill“, Starvehikel, ganz auf ihn zugeschnitten. Aber er förderte so auch einen gewissen Stanley Kubrick, der mit seinem Drehbuch von „Wege zu Ruhm“ hausieren ging.

Bei „Spartacus“ (1960) ließ Douglas den Regisseur Anthony Mann durch Kubrick ersetzen. Und der Film war nicht nur ein Aufstand gegen die alten Römer, sondern auch ein Freiheitskampf gegen die McCarthy-Ära. Der Produzent Douglas wagte es mitten in der Kommunistenhatz als erster, den Drehbuchautoren Dalton Trambo wieder zu beschäftigen, der als einer der geächteten Zehn auf der Schwarzen Liste stand.

Widerstand gegen das starre Hollywoodsystem

Die, wie er auch selbst befand, größte Leistung seiner Karriere, die ihm denn auch Sympathien jener eintrug, die ihn bis dahin für einen oberflächlichen Haudrauf hielten.

Mit „Spartacus“ war Kirk Douglas auf dem Zenit seiner Karriere angelangt. Und im Gegensatz zu dem Freiheitskampf der Sklaven hatte sein Streit um künstlerische Freiheit Erfolg. Nie hatte Douglas mehr Einfluss. Ja, als einziger konnte er selbst einen Kubrick in die Schranken weisen. Der Regisseur hatte mit der eingangs beschriebenen Sequenz eigentlich den realen Rebellen zur Idee der Freiheit metaphorisieren, ihn in der Volksmasse auflösen wollen. Zum Schluss sollte Spartacus’ Frau nur zu Füßen des Gekreuzigten weinen. Aber so uneitel war Douglas nicht: Er ließ Szenen nachdrehen, in dem er gebrochen am Kreuze zu sehen ist. Die Erlöser-Pose konnte er sich nicht verkneifen.

Mit seiner eigenen Produktionsfirma nahm Douglas somit auch das gefürchtete Star-Kino vorweg. Denn viele Kollegen sollten ihm nachfolgen, unabhängig werden und den Produzenten und Verleihern nicht nur Bedingungen, sondern auch Drehbücher diktieren: der Niedergang des Alten Hollywoodsystems. Als sich als Gegenreaktion darauf das New Hollywood gründete, wusste es daher wenig mit Douglas Co. anzufangen und suchte sich eigene Gesichter. Kirk Douglas wanderte, wie so viele, ins Fernsehen und auf die Bühne ab. Zeigte sich dort aber nicht mehr so instinktsicher.

Der Sohn überholte ihn an Popularität

Seine größte Fehlentscheidung war wohl „Einer flog übers Kuckucksnest“. Das spielte er 1963 am Theater, sicherte sich die Verfilmungsrechte und hatte auch schon Milos Forman als Regisseur im Auge. Doch dann überließ er das Projekt seinem Sohn Michael. „Kuckucksnest“ gewann 1976, was zuvor nur ein Film „Es geschah in einer Nacht“ und später erst wieder dem „Schweigen der Lämmer“ gelungen war, die fünf wichtigsten Oscars auf einmal. Überhaupt musste Douglas erleben, wie sein Sohn ihn an Popularität allmählich ein- und überholte.

Sein Stern verblasste, einen Hubschrauber-Absturz überlebte er 1991 nur knapp. Der schwerste Schlag aber traf ihn an einem sonnigen Nachmittag des Jahres 1996, als er, schon 80-jährig, einen Hirninfarkt erlitt. Ausgerechnet er, der tough guy, der so stolz auf seine Physis war, war nicht mehr länger Herr über seinen Körper. Das Gesicht war fortan halb gelähmt, nur mühsam lernte er wieder, seine Glieder zu bewegen und sich artikulieren zu können. Ein ähnliches Schicksal war seinem großen Buddie Burt Lancaster widerfahren, der seine letzten Jahre stumpf im Rollstuhl verbrachte.

So aber wollte Douglas nicht enden. Noch einmal kämpfte er sich durch, wollte es allen zeigen. Und schrieb ein hartes, selbstkritisches Buch, „Ein Fall von Glück“, in dem er detailliert schilderte, wie er vor Verzweiflung heulte und an Selbstmord gedacht hatte. Aber ähnlich wie „Superman“-Darsteller Christopher Reeve, der nach einem Reitunfall querschnittsgelähmt war, fühlte er seine Pflicht als Idol. Seine vielleicht wichtigste Rolle war die, zu seiner Schwäche, seiner Krankheit zu stehen.

„Wer zu Lebzeiten gibt, hat mehr davon“

Er hat ein Jahr darauf eine Abteilung für Alzheimer-Kranke gegründet, hat sich immer wieder karitativ betätigt und für eine Alzheimer Klinik oder einem Hilfswerk für ältere, kranke Schauspieler großzügig Millionenbeträge gespendet. „Wer zu Lebzeiten gibt“, so sein Motto, „hat mehr vom Leben.“ Als Kirk Douglas 2001 auf der Berlinale mit einem Ehrenbär geehrt wurde, rührte er den Saal zu Tränen, als er auf die Bühne kam und, noch mit schwer lallender Zunge, auch von seinem Kampf erzählte.

Einer der letzten Großen der klassischen Hollywood-Ära

Zwei Jahre später hat er sich auch einen längst ausgeträumten Traum erfüllt und einen Familienfilm gedreht: „Es bleibt in der Familie“, nicht nur mit seinem Sohn Michael, sondern auch mit dessen Sohn Cameron und mit Kirks erster Ehefrau Diana, von der er sich 52 Jahre zuvor im Zorn getrennt hatte. Eine späte Familienzusammenführung. Als Lebensquell bezeichnete Douglas seine zweite Ehefrau Anne Buydens, die selbst bereits 100 Jahre alt ist und mit der Douglas 66 Jahre verheiratet war.

Am Mittwoch ist Kirk Douglas in fast biblischem Alter gestorben. „Mit unendlicher Trauer teilen mein Bruder und ich mit, dass Kirk Douglas heute im Alter von 103 Jahren von uns gegangen ist“, schrieb Michael Douglas, der selbst einer der größten Hollywoodstars ist. „Er war der Welt eine Legende, ein Schauspieler aus dem Goldenen Zeitalter des Films, der bis weit in seine Goldenen Jahre gelebt hat.“ Kirk Douglas war einer der letzten Großen von Hollywood. Aber einer der wenigen, der nicht nur mit seinen Filmen bleiben wird, sondern auch durch seinen Kampf gegen die Krankheit, mit der er Mut gemacht hat.