Die Staatskapelle wird 450

Berlin. Die Staatskapelle Berlin feiert in diesem Jahr ihr 450-jähriges Bestehen, womit es zu den ältesten Orchestern der Welt gehört. Dahinter verbirgt sich ein Berg an Traditionen. „Wir wollen uns als ein junges, internationales Orchester präsentieren“, betont Hornist Thomas Jordans aber mit Blick auf das Jubiläumsprogramm. Neben Konzerten und Opernvorstellungen ist eine Festwoche vom

5. bis 12. September geplant. Darüber hinaus sind Bücher, eine Ausstellung und eine bei der Deutschen Grammophon erscheinende CD-Edition angekündigt. Am Freitag lädt die Staatskapelle in den Weißen Saal des Schlosses Charlottenburg, wo zur Eröffnung eines Symposiums auch Generalmusikdirektor Daniel Barenboim erwartet wird.

Wer sich das Logo der Staatskapelle Berlin einmal genauer anschaut, wird in kleinerer Größe die Jahreszahl 1570 entdecken. Das Alter ist den Musikern also wichtig. „Die Anfänge liegen im Nebel des Mittelalters. Das erste Dokument ist eine Kapellordnung von 1570“, sagt Bratscher Wolfgang Hinzpeter, der wie Thomas Jordans dem Orchestervorstand angehört. Dieses erste Regelwerk ist allerdings eher eine Tauf- und keine Geburtsurkunde. „Wir versuchen bereits seit Jahrzehnten, eine neue Kapellordnung für unsere alte aus den 1970er-Jahren hinzubekommen“, sagt Hinzpeter: „Wenn man daraus Rückschlüsse zieht, dann ist die Kapelle wesentlich älter.“

Fluchen und Saufen wurde den Musikern der Staatskapelle 1570 verboten

Zutiefst innerst hofft man in Berlin also, dass sich irgendwann herausstellt, dass die Staatskapelle noch um einiges älter ist als die Konkurrenz in anderen Kulturstädten. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Berliner Hofkapelle die Königliche Kapelle Kopenhagen von 1448 oder die Hofkapelle Weimar von 1491 einholt. Das werden wohl die ältesten überlebenden Orchester bleiben. Und zum Vergleich: Die Wiener Philharmoniker wurden erst 1842 und die Berliner Philharmoniker 1882 gegründet. Eine lange Tradition allein ist also noch kein Garant für künstlerische Qualität.

Friedrich der Große gibt das Flötenkonzert von Sanssouci.

Foto: imago stock / imago/United Archives

Die Kapellordnung von 1570 ist ein Beleg dafür, wie man sich damals schon um gewisse Ansprüche bemühte: In der vom Brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. erlassenen Arbeitsordnung wird Gehorsam gefordert und dass sich die Musiker „des fluchens Volsauffens und anderer leichtfertigen Ungebuehrs gentzlich enthalten“. Das war leicht überprüfbar bei der kleinen Besetzung. Der erste namentlich bekannte Kapellmeister Johannes Wesalius kam zwei Jahre später und erhöhte die Musikerschar dann auf 20 Mitglieder.

Musiker der Staatskapelle sollten nicht in Kneipen spielen

„Immer wieder war das ,Muggen’, also das Auftreten anderswo, explizit untersagt“, sagt Wolfgang Hinzpeter. „Die Musiker sollten als höfische Repräsentanten nicht auf Hochzeiten und in Kneipen spielen. Und später litt der Opernbetrieb unter den umtriebigen Konzertaktivitäten der Hofvirtuosen, ohne die andererseits kein öffentliches Berliner Musikleben denkbar gewesen ist.“

Die Berliner Hofoper Unter den Linden war 1742 eröffnet worden und ist seither Sitz der Staatskapelle. Dem gingen allerdings harte Jahre voraus. „Der Soldatenkönig hatte das ganze Geld lieber ins Militär gesteckt“, sagt Jordans. „Sein Flöte spielender Kronprinz Friedrich hatte die Überbleibsel der Hofkapelle mit nach Rheinsberg genommen.

Musiker der Kapelle wurden als Gärtner oder Lakaien geführt

Am Vater vorbei waren die Bücher des Regimentskommandeurs frisiert worden, um Geld für die Musiker abzuzweigen.“ Um die Kapelle irgendwie am Leben zu halten. „Sie waren in den Gehaltslisten nicht als Musiker geführt, sondern als Gärtner oder Lakaien“, fügt Hinzpeter hinzu: „Sie waren getarnt.“ Nach dem Tod des Vaters war ein erster Befehl von Friedrich II., in Berlin das Opernhaus zu bauen. Seither ringt die Kapelle auch mit der Identität, ein fest angebundenes Opern- und zugleich ein frei bewegliches Konzertorchester zu sein.

Die Symposien zur Geschichte der Staatskapelle finden bereits seit 2015 statt. Die Spurensuche hat einiges hervorgebracht, was die Musiker überrascht hat. Wolfgang Hinzpeter möchte unbedingt über den Berliner Geiger Carl Moeser reden. „Er hatte einen etwas Casanova-haften Lebenslauf, aber er hat sich unglaublich für den Nachwuchs eingesetzt, der bereits früh in die Kapelle integriert wurde, um den Orchesteratem zu spüren.“

Die Säule der Beethoven-Pflege in Berlin

Erst 1997 hatte die Staatskapelle eine eigene Orchester-Akademie gegründet und hielt das für innovativ. „Die Materialien über diese frühe Orchester-Akademie sind erst vor kurzem wieder gefunden worden“, sagt Jordans: „Wir haben darüber gestaunt, weil es das früher also schon einmal gab.“

Über Moeser will Hinzpeter aber gerade auch mit Blick auf das derzeitige Beethoven-Jubiläum reden. „Moeser war auch die Säule der Beethoven-Pflege in Berlin, weil er noch mit dem Komponisten gearbeitet hatte. In seinen Wanderjahren war er in Wien gewesen.“ Diese Wanderjahre waren durch Moesers Affäre mit einer unehelichen Tochter von Friedrich Wilhelm II. quasi erzwungen worden. Auch wenn der junge Geiger zum Privatquartett des Königs gehörte, da hörte beim Vater der Spaß auf.

Aderlass der Staatskapelle durch Mauerbau war gewaltig

Später kam Moeser nach Berlin zurück und wurde Konzertmeister der Kapelle. „Aus Moesers legendären Streichquartett-Abenden gingen durch Erweiterungen die ersten Sinfoniekonzerte der Kapelle hervor. Er war für die erste Aufführung von Beethovens Neunter in Berlin verantwortlich.“

Licht und Schatten sind in einer großen Tradition immer dicht beieinander. „Es gab mehrere Tiefpunkte im

20. Jahrhundert, denn viele Kollegen sind aus den beiden Weltkriegen nicht zurückgekehrt“, sagt Hinzpeter: „Und der Aderlass durch den Mauerbau war gewaltig. 1961 wohnte gut ein Drittel der Kollegen im Westen. Die Lücken mussten unter Zeitdruck aufgefüllt werden. Und Jordans fügt hinzu: „Der Klang war erst einmal futsch.“

Mit Blick auf die Kapellordnung von 1570 bleibt die Frage, ob sich irgendetwas im Verhalten oder Anspruchsdenken der Musiker über die Jahrhunderte bewahrt hat? Die beiden Staatskapellen-Musiker zögern. „Es gab immer wieder einen Widerstreit zwischen dem Hof- oder Staats-tragenden Institut und einer gewissen aufrührerischen Grundstimmung“, sagt Hinzpeter schließlich. „Hochphasen der Kapelle wurden eingeleitet, weil Mitglieder eigenständig meist Benefizaktionen initiiert haben. Auch wir sind durch unseren Chef Daniel Barenboim animiert, nicht im Elfenbeinturm zu verharren, sondern haben unsere NaturTon-Stiftung für Umweltprojekte gegründet.“