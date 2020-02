Der Schauspieler Sylvester Groth erinnert sich im Zoo Palast an die Dreharbeiten seines Films „In Zeiten des abnehmenden Lichts“.

Hauptrolle Berlin Sylvester Groth zurück in Kulissen der DDR

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Wie viel Stadt muss man zeigen, damit ein Film wirklich ein Berlin-Film ist? Die Frage stellt sich in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ im Zoo Palast immer wieder. Die Verfilmung von Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ beantwortet das radikal.

Die weitläufige Erzählung über vier Generationen und fünf Dekaden wird auf einen einzigen Tag in Ost-Berlin verdichtet. Und spielt überwiegend in einem einzigen Haus. Und doch erzählt der Film unendlich viel über das Ost-Berlin des Jahres 1989 und die letzten Tage der DDR.

Eher belustigt von den DDR-Reliquien

Wo dieses Haus stand, daran kann sich Sylvester Groth, der darin eine der Hauptrollen spielte und den Film am Dienstag im Zoo Palast präsentierte, gar nicht erinnern. Man werde als Schauspieler so früh an den Set gefahren, dass es noch stockduster sei und man gar nichts sehe. Einen Ruf aus dem Publikum, es sei wohl Weißensee gewesen, kontert er, er tippe eher auf Kleinmachnow.

Groth kannte Ruge und deshalb auch seinen Roman, bevor die Filmanfrage kam. Von Anfang an glaubte er aber daran, dass der Film mit seiner absoluten Reduktion auf einen Tag funktionieren würde: weil das Skript von Wolfgang Kohlhaase stammte, für Groth der beste deutsche Drehbuchautor.

Slyvester Groth im Film „In Zeiten des abnehmenden Lichts“

Foto: X Filme

Groth spielt im Film einen Mann, der sich mit der DDR arrangiert hat. Im wahren Leben war er eher wie sein Film-Sohn: Er ist in den Westen gegangen. Als die Mauer fiel, hat er das aus großer Entfernung erfahren, spielte er in Westdeutschland in „Penthesilea“.

„Ideologie“, meint er trocken, „ist Scheiße“

Dass er in Filmen wie „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ oder auch der Serie „Deutschland 83“ und „Deutschland 86“, von der gerade die dritte Staffel „89“ abgedreht ist, immer wieder in DDR-Kulissen steht, findet er - im Gegensatz zu vielen Kollegen, die das als bedrückend empfinden – eher belustigend. Weil er lauter Dinge wiederfindet, die er längst vergessen hat.

Dass die DDR untergehen musste, war dagegen unausweichlich. Den Film, meint er, würden auch nicht nur die Deutschen verstehen, die sich mit der DDR-Vergangenheit auskennen. Er würde überall verstanden als Metapher auf ein System, das sich überlebt hat. Denn, so bringt es der 61-Jährige trocken auf den Punkt: „Ideologie ist Scheiße“.

Mehr zum Thema: Wie „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ entstand

Als nächstes wird in der Filmreihe am 3. März „Nie wieder schlafen“ aus dem Jahr 1992 gezeigt. Zu Gast ist dann die Regisseurin Pia Frankenberg.