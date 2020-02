„Einzigartiges Zeugnis deutscher Exilkunst“

Raphael Gross, Präsident des Deutschen Historischen Museums, bei der Übergabe des Gemäldes „Cain or Hitler in Hell“ des Malers George Grosz an das Deutsche Historische Museum.

Das Deutsches Historisches Museum in Berlin präsentiert das Gemälde „Cain or Hitler in Hell“ von George Grosz.

Berlin. Als ihm ein jüdischer Freund nach dem Erwerb von George Grosz Bild „Cain or Hitler in Hell“ eine Nachricht unter dem Betreff „Hitler in der Hölle“ schickte, waren es nur zwei Worte: „Gute Arbeit!“ Was sich, so erzählt Markus Hilgert, der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, nicht auf die meisterhafte Maltechnik, sondern auf die historische und gesellschaftliche Bedeutung bezogen habe.

Das 1944 im US-Exil gemalte Gemälde war bislang im Besitz der Familie. Das Deutsche Historische Museum konnte es 2019 dank der Unterstützung von Bund und Kulturstiftung erwerben. Nun wurde es bei einem Pressetermin präsentiert. Damit, so Museumsdirektor Raphael Gross, zeige die Dauerausstellung die Perspektive eines ins Exil getriebenen Künstlers auf das Morden der Nazis. Das Bild dokumentiere dieses Grauen für künftige Generationen.

George Grosz setzte Hitler mit Kain gleich

Das Haus zeigt das Werk folgerichtig im Kontext des Holocausts. Unmittelbar daneben finden sich die Aufzeichnungen von Sheindi Ehrenwald. Wie für Grosz war auch für die ungarische Jüdin unter den Nazis nichts mehr wie zuvor. Sie wurde nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ihre gesamte Familie wurde dort ermordet. Sie selbst überlebte. Zu ihren sehr persönlichen Berichten gesellt sich nun das Gemälde von George Grosz. Er floh 1932 vor den Nazis nach Amerika. „Die Ausstellung zeigt sie nicht als Opfer, sondern als selbstbewusste Akteure, die ihre Gegenwart dokumentierten“, sagt Raphael Gross.

Auch für Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat der nicht nur künstlerische, sondern politisch-historische Kontext immense Bedeutung. Sie verweist auf die Nähe zu Felix Nussbaums 1933 entstandenem Gemälde „Zerstörung (2)“, das wenige Meter entfernt zu sehen ist. Zudem ist sie sichtlich beeindruckt von der Inszenierung von „Cain or Hitler in Hell“ vor orangefarbenem Grund: „Es verfehlt seine Wirkung nicht.“

Tatsächlich setzt sich das Inferno des Bildes dadurch quasi wie ein Flächenbrand weiter fort. In einem in fast altmeisterlicher Manier gemalten mittelalterlichen, an Hieronymus Bosch erinnernden Schreckensszenario hat Grosz Hitler mit Kain gleichgesetzt. Der biblische Archetyp ist bekanntlich der erste Mörder der Menschheit. Angesichts dieser faschistischen Hölle beschrieb George Grosz seine Darstellung wie folgt: „Hitler als faschistisches monster, oder als apokalyptisches beast, verzehrt von seinen eigenen Gedanken und Kindern."

Für Monika Grütters hat das Gemälde nichts an Kraft und Aktualität verloren: „Ein einzigartiges Zeugnis deutscher Exilkunst.“ Nach ihrem Bekunden hat sich der Bund am Kauf mit weitaus mehr Mitteln beteiligt als den üblichen 30 Prozent. Was auch die Relevanz des Bildes als Kulturgut von nationaler Bedeutung einmal mehr verdeutlicht. Mehr noch, wie Monika Grütters feststellt: „Mit dem Erwerb eines seiner wichtigsten Bilder setzen wir ein Zeichen der Wiedergutmachung und ehren einen der begabtesten Künstler der Weimarer Republik.“