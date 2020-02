Keane liefert großartige Show in Berlin ab

„Es ist so schön, wieder hier zu sein. Wir lieben diese Stadt“, schwärmt Tom Chaplin. Und erzählt, dass die Band noch einen weiteren Tag dran hängt, um Berlin zu genießen. Selten gerät ein Konzertauftakt seitens der Musiker so enthusiastisch wie bei Keane.

Das Quartett gehört bekanntlich zu den erfolgreichsten englischen Formationen und hat hier an der Spree 2008 Teile seines dritten Albums „Perfect Symmetry“ aufgenommen. Ihr bislang experimentellstes Werk, mit dem sie sich ein ganzes Stück weit vom Brit-Pop ab und dem Synthie-Pop der Achtziger zugewandt haben. Seitdem sind die Vier quasi Berliner ehrenhalber.

Keane: Frontmann Chaplin ist begeistert von Berlin

Frontmann Chaplin lässt seine Begeisterung für die Stadt immer wieder aufblitzen beim Konzert in der Verti Music Hall. Verspricht, im Gegenzug nicht über den Brexit zu reden. Fällt immer wieder angenehm mit launigen Moderationen auf. Vor allem aber mit seinem prägnanten Gesang. Seine helle, markante Stimme ist einzigartig, unverkennbar. Und klingt stets hymnisch. Egal, was er singt. Seien es neue Songs wie „You’re Not Home“ oder alte Hits wie „Everybody’s Changing“.

Die britischen Indie-Pop-Helden sind zurück auf großer Europatour und im Gepäck haben sie ihr aktuelles fünftes Studioalbum „Cause and Effect“, das 2019 erschien. Sieben lange Jahre mussten die Fans darauf warten. Bereits im letzten Juni stellten Keane in Berlin einige Songs daraus bei einem exklusiven Clubkonzert im Lido vor.

Keane in der Verti Music Hall: Auch Chart-Hits werden gespielt

Atmosphärisch überwiegend melancholisch eingefärbt und so sparsam wie elegant instrumentiert, verströmen die neuen Kompositionen eine ungeheure Intensität. Natürlich fehlen auch die großen Chartbreaker mit den eingängigen rockig-poppigen Melodien nicht. „Bend and Break“ etwa oder „Spiralling“.

Keane benötigen keinen Bühnenbombast, um eine großartige Show abzuliefern. Lichtstimmungen genügen. Manche sehen aus wie von Mark Rothko hingepinselt. Dazu ein hervorragender Sound, gepaart mit perfektem Songwriting. Getragen wird der Abend vom charismatischen Frontmann Tom Chaplin. Lange Zeit hatte er mit Alkohol, Drogen, Ängsten und Selbstzweifeln. Eine schwere Phase, die er nach harten Kämpfen mit seinen inneren Dämonen überwunden hat.

Ohne seine fantastischen Mitstreiter wäre der Gig allerdings nur halb so mitreißend. Tim Rice-Oxley sorgt für den charakteristischen Piano-Sound. Jesse Quin an Gitarre und Bass setzt melodiös und rhythmisch Akzente. Und Drummer Richard Hughes treibt die Lieder energiegeladen an.

Band Keane wird von einem Fluch eingeholt

Trotz des frischen Materials werden Keane von einem Fluch eingeholt, den viele Musiker kennen: Sie haben mit ihrem Debütalbum „Hopes and Fears“ 2004 einen so unfassbar guten Geniestreich hingelegt, dass ihre anderen Songs wie fast Beiwerk wirken. Heftig umjubelt indes wird jeder Track vom Erstling. Allen voran die Ballade „She Has No Time“, das raue „This Is The Last Time“ und Keanes größter Hit „Somewhere Only We Know“. Wahre Meisterwerke der Popkultur und live ein unvergessenes Erlebnis.