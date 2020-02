Editors in Berlin: Ein bisschen Hoffnung nach dem Sturm

Es ist diese Brillanz der Stimme, dieser virtuose Wechsel zwischen völliger Hoffnungslosigkeit und einer allumfassenden, irgendwie endgültigen Wärme. Das Licht am Ende des Tunnels, beziehungsweise des ausverkauften Velodrom-Innenraums – Tom Smith ist mit seinen Editors in die Liga der Mehrzweckhallen und Arenen aufgestiegen.

Und doch, wenn er da „The Weight of The World“ vom großartigen zweiten Album der Briten vorträgt, singt: „You touch my face God whispers in my ear/There are tears in my eyes/Love replaces fear“, nur er, nur mit Gitarre, fühlt sich das so intim an, so persönlich. Auch im großen Rahmen.

Seit 18 Jahren gibt es die Gruppe, offenbar lange genug, um auch im Zeitalter der Playlists und Streaming-Dienste noch einmal hochoffiziell ein „Greatest Hits“-Album aufzulegen. „Black Gold“ heißt es, und ist auch Aufhänger dieses zweistündigen Konzerts, das tatsächlich Zeugnis einer bemerkenswerten Karriere ist.

Editors: Fühlst du so viel Liebe wie Schmerz?

Geboren in Zeiten des Post-Punks, etablierten sich die Editors mit düsterem Indie-Pop, changierten dann in eine elektronische Richtung, mal U2 (mit weniger kalkuliertem Pathos), mal Depeche Mode (mit modernerem Zugang), aber immer distinktiv genug – nicht nur, aber eben auch dank des tollen Songwritings der Gruppe und der Stimme von Smith. „Am Ende, ist alles, auf das du hoffen kannst, dass du genauso viel Liebe wie Schmerz erlebt hast“, heißt es in „Bones“, dem dritten Song in Berlin. An diesem Abend, das sei schon verraten, wird die Liebe den Schmerz deutlich besiegen.

Zuletzt noch hatten sich die Editors mit dem Produzenten Blanck Mass vereint, dessen experimentellen Elektronik-Klangwellen (und gelegentlichen Rockausbrüche) sich eng ins sechste Album „Violence“ gruben. Und sie wieder ein Stück weiter von den direkteren Wurzeln entfernten.

An diesem durchgehend in ein extrem atmosphärisches, buntes Licht getauchten Abend verbinden sich die alten Gitarrenbretter wie „And End Has a Start“, als Eröffnung mit enormen Druck vorgetragen, mit den Synthie-Stampfern wie dem neuen „Frankenstein“ und dem fordernden „Papillon“ – das mit seiner Feststellung „Wenn es einen Gott gäbe, hätte er schon längst die Hand erhoben“ ausgesprochen aktuell klingt – obwohl schon 11 Jahre alt. Smith bedankt sich zwischendurch vereinzelt brav, hält sich sonst zurück, investiert lieber in einen charmanten Ausdruckstanz.

Editors im Velodrom - Debüt und Zweitwerk besonders präsent

Am stärksten repräsentiert an diesem „Best of“-Abend ist dann auch erwähntes Zweitwerk (sieben Songs), gefolgt vom Debütalbum „The Black Room“ (6) – die anderen Alben bringen es zusammen nicht auf so viele Beiträge, „In Dream“, trotzdem gut rezensiert, scheint bei der Band in der Rückschau am schlechtesten ab, einzig der „Ocean of Night“ spielt eine Rolle, das fast folkig-beseelt endet und im Vergleich zum Rest des Album leicht verdaulich rüberkommt.

Am Ende holen die Editors dann noch einmal alles hervor, was sie so groß gemacht hat, was so groß, so voll ist, dass es nun mal irgendwie auch in eine große Halle gehört, so schön das Kleine, das Intime auch wäre.

Schmerz und Versöhnng liegen nah zusammen

Leitet „Distance“ die Ekstase der letzten 15 Minuten noch verhältnismäßig verhalten ein, reißen die „Racing Rats“ so dermaßen nach vorne, dass das legendäre „Munich“ in einem einzigen Jubel beginnt. Dass sich die Editors dann noch für das Lied entschieden haben, dass so schmerzhaft, aber gleichzeitig so versöhnlich ist, untermauert nur dieses besondere Können.

„Verabschiede dich von jedem, den du jemals gekannt hast, du wirst sie nicht mehr sehen, nie wieder“ singt Smith in das Gegenlicht der Bühnenscheinwerfer, im unglaublichen „Smokers Outside The Hospital Door“. „Wir haben uns verändert, von dem was wir mal waren.“ Das stimmt, aber was die Editors nun sind, ist immer noch gut. Einfach gut.

Die Setlist

1. An End Has a start

2. Bullets

3. Bones

4. Escape The Nest

5. Magazine

6. Sugar

7. Upside Down

8. Violence

9. Frankenstein

10. Papillon

11. Ocean of Night

12. The World oft he World

13. Spiders

14. A Ton of Love

15. Formaldehyde

16. Eat Raw Meal = Blood Drool

17. Blood

18. Fingers in the Factories

19. Walk the Fleet Road

20. You Are Fading

Zugabe

1. Distance

2. The Racing Rats

3. Munich

4. Smokers Outside the Hospital Doors

5. No Sound but the Wind