Manfred Karge: „Kann mir Ruhestand nicht vorstellen“

Ein kurzes Aufleuchten in Manfred Karges Augen beim Posieren fürs Foto. Das rasante Klicken der Kamera erinnert ihn an eine Geschichte. Die erzählt er rasch noch, bevor es heimwärts nach Biesenthal geht: „Die Helli hat einem Fotografen erklärt, es sei eine Ausnahme, dass er während einer Vorstellung im Berliner Ensemble fotografieren darf. Sie meinte, das dauernde Klackklackklack der Kamera würde die Schauspieler stören.“ Der Fotograf habe selbstbewusst geantwortet: „Bei mir macht es nur einmal Klack!“

Karge lächelt in Gedanken an analogen Zeiten. Dabei gerät es fast zur Nebensache, dass es sich bei „Helli“ um Helene Weigel handelt, Intendantin des BE und Ehefrau von Bertolt Brecht. Der Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor spricht auch ganz salopp von „Tilda“, als er kurz seine Zusammenarbeit mit Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton erwähnt. Mit ihr hat er 1989 in Wien und London „Mozart und Salieri“ inszeniert. Aber so redet man wohl, wenn man selbst Teil der deutsch-deutschen Theatergeschichte ist.

In Wien und London mit dabei war übrigens auch Schauspielerin Lore Brunner. Für sie hat Manfred Karge einst das Stück „Jacke wie Hose“ geschrieben. Das probt er gerade im Theaterhaus Mitte. Mit Brunners Nichte Eva und dem Cellisten Bo Wiget. „Ich hab es schon vorher ein paar mal inszeniert. In Tokio, Toronto und am Berliner Ensemble. Auch die Uraufführung 1982 am Schauspielhaus Bochum“, erzählt Karge. Ein wichtiges Detail: Seinerzeit war er einer der führenden Theatermacher der DDR. Und bald darauf auch im Westen Deutschlands.

Matthias Langhoff war ein künstlerischer Weggefährte

Geboren am 1. März 1938 in Brandenburg an der Havel, ging Manfred Karge nach der Schauspielschule ans Berliner Ensemble. Fand dort in Matthias Langhoff, dem späteren Intendanten des Deutschen Theaters, einen künstlerischen Weggefährten. Ihre Inszenierungen sorgten bald für Aufsehen. Und das Kulturministerium der DDR schlug ihnen vor, „einige Zeit ins Ausland zu gehen“.

Sie wurden theatrale Grenzgänger, schlossen sich dem Ensemble von Claus Peymann in Bochum an, mit dem Karge 1986 auch ans Wiener Burgtheater ging. Überhaupt ist seine berufliche Vita gespickt mit schillernden Namen der Theatergeschichte. Heiner Müller etwa, Benno Besson oder Thomas Brasch.

Doch Schwelgen in der Vergangenheit liegt Manfred Karge nicht. Er konzentriert sich lieber auf seine aktuelle Arbeit. Kramt im Café im Theaterhaus Mitte kurz in der Manteltasche und zieht ein schmales Heftchen hervor. Es ist das Programm von „Jacke wie Hose“ 1987 am Akademietheater. Inszenierung, na klar: Manfred Karge. Aber mal wieder Nebensache. Denn es geht ihm um die Story hinter dem Stück, die auf einer Seite verewigt ist. Um eine Frau, die zwölf Jahre als Mann verkleidet in einer Mainzer Fabrik gearbeitet hat.

„Als ich das Stück schrieb, hörte ich davon, dass es so einen Fall wirklich gegeben hat“, sagt er. Viele Jahre später bekam er einen Brief mit einem Zeitungsartikel darüber. Dass diese Frau tatsächlich real existiert hat, erstaunte ihn dennoch: „Ich hatte es als ein literarisches Recht angesehen, diese Figur über eine lange Zeit zu nutzen.“ Anders als in klassischen Komödien, schlüpft seine Ella Gericke nicht aus gefühligen, sondern aus sozialen Gründen in die Hosenrolle. Zur Zeit des Dritten Reiches will die junge Witwe so den Arbeitsplatz ihres verstorbenen Mannes retten, um über die Runden zu kommen. „Sie ist keine wehleidige Figur, sondern geht mit Kraft, Witz und Raffinesse ans Werk. Sie tritt sogar in die SA ein, um der Musterung zu entgehen, weil sie da unweigerlich entdeckt werden würde“, beschreibt Karge seine Protagonistin.

Für die jetzige Inszenierung hat er nach einer neuen Form gesucht: „Das Stück ist ohne Regieanweisungen geschrieben, bietet sich dafür an. Es wird überall auf der Welt auf unterschiedliche Weise gespielt.“ Was ihm außerordentlich gefällt. So steht das Stück im italienischen Parma seit 1984 auf dem Programm. Karge weiß: „Mit dieser Figur kann eine Schauspielerin älter werden. Ab der nächsten Saison spielt in Frankreich auch ein Mann die Rolle. Das Stück ist so beliebt, weil es solche Freiheiten erlaubt und weil es die deutsche Geschichte widerspiegelt.“

Der Regisseur bringt nur noch eigene Werke auf die Bühne

Er selbst hat sich diesmal für eine „melodramatische Fassung“ entschieden. „Eine konzertante Form. Die Texte werden zur Musik gesprochen, teilweise gesungen. Und die Musik nimmt wiederum Stellung“, erklärt Karge. Premiere feiert die neue Version als Gastspiel im Kleinen Theater in Friedenau. Angedacht ist auch, Karges neustes Stück „Paris-Dakar oder Schrödingers Katze“ dort zu spielen.

Mit knapp 82 Jahren hat der große Theatermann aber noch weitere Pläne. Wobei er nur noch eigene Werke inszeniert. Demnächst bringt er mit „Die Eroberung des Südpols“ ein weiteres Stück aus seiner Bochumer Zeit in Magdeburg auf die Bühne. Er gedenkt, dem Theater noch lange erhalten zu bleiben, wie er gesteht: „Ich kann mir nicht vorstellen, in den Ruhestand zu gehen und ein Rentnerdasein zu führen.“