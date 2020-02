Monster Magnet zelebrieren düster-schweren Gitarren-Rock

Seit 30 Jahren erschüttern Monster Magnet aus New Jersey die Musikwelt. Anfangs noch beflügelt von bewusstseinserweiternden Drogen, kreierten sie einen mächtigen, psychedelisch angehauchten Rock, der sich mit ihrem 1998 erschienenen, vierten Album „Powertrip“ zu einem geradlinig harten, ja fast schon kommerziellen Kraftpaket wandelte. „Powertrip“ markierte den Durchbruch der Band um den charismatischen Sänger und Gitarristen Dave Wyndorf.

Nun zelebrieren Monster Magnet am Sonnabend im prallvollen Huxleys nahezu alle Songs von „Powertrip“ in einem Konzert, das die Musiker mit wehenden Mähnen in Bestform zeigt. Die Bandbesetzung wechselte über die Jahre. Dave Wyndorf ist heute das einzige Originalmitglied dieser wilden Fünferbande, die energiegeladene Gitarrenbreitseiten in knüppelhartem Sound ins Huxleys wuchtet. Elf Stücke stehen auf dem Programm, nur „19 Witches“ und „Your Lies Become You“ fehlen.

Satte Gitarren-Riffs, die sich in die Magengegend rammen

Nach einem formidablen Vorprogramm der britischen Rockband Saint Agnes quillt als Ouvertüre das stampfende Instrumental „Goliath and the Vampires“ aus den Boxen, während sich die Band auf der Bühne postiert. Um mit „Atomic Clock“ in die Vollen zu gehen. Wyndorf, der noch im vergangenen Jahr eine Tournee wegen einer Mandeloperation absagen musste, ist einmal mehr in seinem Element. Mit tiefer gehängter Gitarre röhrt der 63jährige Rockshouter stimmstark ins Mikrofon.

Dieser schwerblütige, von satten Gitarren-Riffs getragene Rock ’n’ Roll rammt sich phonstark in die Magengegend. Sie spielen die Songs nicht in exakter Reihenfolge wie auf Platte, dafür haben sie sie aber schnörkellos hochgetuned. Ob „Tractor“, „Crop Circle“ oder „3rd Eye Landslide“, alles klingt wie aus einem Guss, geradezu wie auf Hochglanz poliert. „I’m never gonna work another day in my life”, singt Wyndorf in „Powertrip”, dem Titelsong des Albums. Und der ganze Saal singt mit.

Dave Wyndorf als Publikums-Dompteur

Monster Magnet haben ihr ureigenes Klangbild geschaffen, obwohl frühe Einflüsse von Hawkwind bis Black Sabbath immer noch zu erahnen sind. Und Wyndorf erweist sich in diesem phonlastigen Rockzirkus einmal mehr als derb-bodenständiger Entertainer, der weiß, wie man ein Publikum domptiert. „Space Lord“, einer ihrer größten Hits, steht am Ende dieser Hommage an das eigene Schaffen. Als Zugaben gibt es noch vier Songs von anderen Platten, darunter „Negasonic Teenage Warhead“ vom geschätzten 94er-Album „Dopes To Infinity“. Viel Applaus. Es dauert noch eine Weile, bis sich der Adrenalinspiegel wieder einpegelt.