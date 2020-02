Stefanie Kloß und Johannes Stolle von Silbermond während eines Konzerts in der TUI Arena in Hannover. (Archivbild)

Frontfrau Stefanie Kloß und Co. beweisen in der Mercedes-Benz Arena, warum sie eine der besten deutschen Bands sind.

Konzertkritik Silbermond lässt es in der Mercedes-Benz Arena krachen

Irgendwo war gerade wieder zu lesen, Silbermond machen seichten Pop. Die Band braucht auf der Bühne keine zwei Minuten, um diese steile These zu widerlegen. Das Quartett lässt es ordentlich krachen und muss sich hinter anderen Rockbands wahrlich nicht verstecken, versteht sich aber auch auf eingängige Melodien.

Live sind die Songs alle härter und rauer. Frontfrau Stefanie Kloß kann zwar durchaus sanft klingen, meist aber ist ihr Gesang intensiv und druckvoll. Vorwärts getrieben vom Rhythmus. Da verstehen die Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena Zeilen wie „Zeit zu Tanzen“ nur zu gern als Aufforderung.

Silbermond in der Mercedes-Benz Arena: Das Bühnenbild ist knallbunt

Für ihre aktuelle Tour haben sich Silbermond ein beeindruckendes Bühnenbild bauen lassen. Mit Blumen, Pflanzen und einem rosa Flamingo. Alles knallbunt. Ganz so, als hätten die Beatles ihre psychedelische Magical Mystery Tour wieder aufleben lassen. Musikalisch erinnern die Fab Four aus Bautzen aber mitnichten an die legendären Pilzköpfe. Ihr Sound ist durch und durch heutig. Gradlinig, laut, energetisch. Dazu gibt es eine starke, effektvolle Lightshow.

Nach der ersten temporeichen Stunde begrüßt Kloß die Zuschauer. Freut sich in ihrer Wahlheimat zu spielen. Leben die Vier doch seit 2003 in Berlin. Gegründet wurde die Band 1998. Sie heißt allerdings erst seit 2002 Silbermond. Damit kam der Erfolg. Über sechs Millionen verkaufte Tonträger sind ein beredter Beweis. Darunter Megaseller wie die Hymne „Symphonie“.

Auf das sechste Album mussten die Fans von Silbermond lange warten

Im letzten November erschien das sechste Album „Schritte“, auf das die Fans lange warten mussten und aus dem viele Lieder des Abends stammen. Wie der Titelsong, aber auch „Was Freiheit ist“ und das schöne „Silbermond“. Es war vermutlich nur eine Frage der Zeit, dass die Band ihrem Namen auch musikalisch gerecht werden musste.

Mit dem Gig zeigen die Vier, warum sie eine der besten deutschen Bands sind. Nicht nur die Songs haben Tiefgang - keine Scheu vor Sentiment. Auch instrumental sind Silbermond ganz weit vorn. Thomas Stolle lässt seine Gitarre gekonnt singen, kann aber auch hübsch dreckige Riffs. Der Bass seines Bruders Johannes weiß mit markanten Läufen zu begeistern. Schlagzeuger Andreas Nowak setzt absolut grandiose Akzente. Und Stefanie Kloß überzeugt mit ihrem nuancierten, wandlungsfähigen Gesang auf ganzer Linie.

Silbermond beziehen meinungsstark Stellung

Selbstredend besteht die Setlist nicht nur aus neuen Liedern. Silbermond geben auch einen Querschnitt ihrer Songs. Beim Hit „Krieger des Lichts“ etwa erstrahlt die Halle im hellen Schein der Smartphone-Taschenlampen. Die Zuschauer singen minutenlang „Ohoho“, zelebrieren ein kuscheliges Wir-Gefühl. Natürlich performt Kloß auch das wunderbare Liebeslied „Das Beste“, wird dabei vom Publikum textsicher unterstützt.

Silbermond beziehen zudem meinungsstark Stellung. Gegen Ausgrenzung, für ein friedliches Miteinander. Dafür gibt es eine Extraportion Applaus. Genauso wie für den Mutmach-Song „Amy“. Der ist stimmungsvoll und nachhallend, wie das ganze Konzert.