Henry Hübchen: „Es ist mir nicht egal, wie man mich sieht“

Schon wieder ein Krimi, mag man denken. Gibt doch genug davon im deutschen Fernsehen. Aber „Tage des letzten Schnees“, der am heutigen Montag im ZDF ausgestrahlt wird, ist völlig anders. Der Kommissar, durch den Verlust seiner Frau traumatisiert, ist eher ein Menschenversteher, der anderen zuhört und ihnen beisteht. Der Film basiert auf einem Roman von Jan Costin Wagner. Sollte die Quote stimmen, könnten auch weitere seiner Krimis verfilmt werden. Aber da will Henry Hübchen, der den Kommissar Johannes Fischer spielt, dann auch noch ein Wörtchen mitreden. Wir haben den 72-Jährigen im ZDF-Hauptstadtstudio getroffen.

Berliner Morgenpost: Herr Hübchen, kannten Sie die Vorlage zu Ihrem Film? Sind Sie überhaupt ein Krimileser?

Henry Hübchen: Beides nein. Ich habe den Stoff erst durch das Drehbuch kennen gelernt. Und dann wollte ich das Buch auch nicht mehr lesen. Das hätte sonst nur unnötig verwirrt. Ein Film ist ein Film und ein Buch ist ein Buch. Der Film ist meist was anderes. Und darauf muss man sich dann konzentrieren.

Lars (Barnaby) hat bei einem Verkehrsunfall seine Tochter verloren. Kommissar Fischer (Henry Hübchen, l) übernimmt die Klärung des Falles.

Foto: dpa

Haben Sie den Romanautor kennengelernt? Und hat man da Manschetten, ob man dessen Figur entsprochen hat?

Ja, ich habe ihn beim Filmfest in Ludwigshafen getroffen. Er war auch ganz angetan von unserem Ergebnis. Was ja bei Autoren eher selten ist.

Muss einem das letzten Endes auch egal sein, wie ein Autor eine Verfilmung seines Werkes findet?

Nein, mir ist es nicht egal, wie man mich sieht oder bewertet. Ich möchte geliebt werden.

„Tage des letzten Schnees“ ist eigentlich gar kein Krimi. Sondern ein Drama um Verlust und Trauer. Und Ihr Kommissar ist mehr ein Menschenversteher. War das ein Reiz, die Rolle anzunehmen, weil sie so ganz anders ist als andere Krimis?

Ja. Vor allem, weil ich in letzter Zeit vorwiegend Komödien gemacht habe. Deshalb kam mir das ganz recht, dass mir hier so eine ernste, dramatische Geschichte angeboten wurde. Die Figur ist nicht so vielschichtig wie die anderen Männer-Hauptrollen in dem Film. Aber das ist okay, er hat eine dramaturgische Aufgabe: diese beiden Stränge zu verbinden. Und das Minimalistische an der Rolle empfand ich als reizvolle Aufgabe. Ich weiß nicht, ob dieser Kommissar ein Menschenversteher ist. Der ist einfach an einem Endpunkt angekommen. Ein einsamer Mann, der wahrscheinlich in einer viel zu großen Wohnung lebt. Und Und relativ lustlos seinem Beruf nachgeht. Durch eine private Verbindung hat er plötzlich ein Interesse. Aber im Prinzip sieht er schon sein Grab. Wo man sich fragt, was machst du noch mit deiner restlichen Zeit. Diese Frage hat er für sich noch nicht beantwortet.

Hat in letzter Zeit vor allem Komödien gemacht: Henry Hübchen (M.) in „Die Känguru-Chroniken“, die am 5. März ins Kino kommen.

Foto: Stephan Rabold / X VERLEIH

Sie werden in drei Wochen 73. Stellen Sie sich diese Frage auch manchmal? Machen Sie sich Gedanken übers Alter?

Die Zeit rast so schnell vorbei. Gerade haben wir 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Hallo – 30 Jahre? Noch mal 30 erlebe ich nicht mehr. Oder vielleicht doch? Was mach ich mit der Zeit? Ich weiß es nicht. Ich habe wieder mal keinen Plan. Theater spielen bis zum Schluss, wie Johannes Heesters ? Nein, auf keinen Fall. Von einem Film zum anderen taumeln? Ich weiß es nicht. Ich lebe einfach so weiter, als gäbe es kein Ende, und lasse mich überraschen.

Jan Costin Wagner hat bereits vier Krimis mit dieser Kommissarsfigur geschrieben. Wird darüber nachgedacht, auch die anderen Bücher zu verfilmen?

Das hängt natürlich wie immer beim Fernsehen von der Quote ab. Die muss erst mal stimmen. Wenn das wieder ein gutes Drehbuch ist, klar, dann würde ich wieder mitmachen. Aber gute Drehbücher entwickeln ist gar nicht so einfach,. Blind zusagen würde ich jedenfalls nicht.

Sie haben schon zwei Fernseh- Kommissare gespielt: im „Polizeiruf 110“ und als „Commissario Laurenti“. Beim „Tatort“ gibt es Schauspieler, die machen das seit 20 Jahren...

… seit 25 sogar! Oder 30, wie Frau Folkerts.

Sein erster TV-Kommissar: Hübchen 2004 mit Uwe Steimle im Rostocker „Polizeiruf 110“.

Foto: Bernd Wüstneck / picture-alliance / dpa

Sie dagegen haben in beiden Fällen gar nicht so viele Folgen gedreht. Hatten Sie Angst, in einer Schublade zu landen?

Ich habe ja immer Theater gemacht. Und ja, ich komme noch aus einer Zeit, in der es überhaupt nicht attraktiv war, einen Fernsehkommissar zu spielen. Die kommen, fragen, wo man letzten Dienstag um Mitternacht gewesen ist, und verhaften dann den Täter. Das hatte keinen Reiz. Heute höre ich immer, das sei ein Ritterschlag. In jüngeren Jahren habe ich immer mal wieder im „Polizeiruf“ gespielt, aber als Gast, als Verbrecher. Die sind immer spannender als diese Kommissare. Ich habe dann auch mal einen „Tatort“ angeboten bekommen. Da gab es aber gerade mal ein Drehbuch, kein großes Konzept. Und trotzdem sollte ich mich blanko binden für drei Jahre. Das habe ich dann eben nicht gemacht.

Beim „Polizeiruf“ war das anders?

Ja, da gab eine gute Autorin, Beate Langmaak, die nur dafür schrieb. Und die ersten zwei Folgen hat Andreas Kleinert inszeniert, den ich sehr schätze. Ich habe dann von Film zu Film zugesagt, der Sender hat sich darauf eingelassen. Die ersten beiden waren richtig toll, dafür haben wir auch einen Grimme-Preis gekriegt.

Sein zweiter Kommissar: 2006 mit Barbara Rudnik in „Commissario Laurenti“.

Foto: picture-alliance/ dpa

Dann wurden die Drehbücher schlechter?

Nein. Ich bekam das Angebot, den Commissario Laurenti zu spielen nach den Büchern von Veit Heinichen. Die mochte ich sehr, das waren mehr Gesellschaftsromane als Krimis. Und auch da gab es zwei gute Drehbücher. Ich hätte gern beides gemacht, aber die ARD meinte, das ginge nicht. Sonst kommt der Zuschauer durcheinander. Dann habe ich eben für den Schweriner „Polizeiruf“ gekündigt und als Laurenti in Triest ermittelt.

Das waren aber auch nur fünf Folgen.

Ich weiß gar nicht, warum das endete. Ob das Geldgründe waren, keine Ahnung. Die Quote war eigentlich okay. Das war’s dann schon mit meiner Kommissarslaufbahn in Serien oder Reihen.

Immer mehr Menschen klagen, es gebe zu viele Krimis im deutschen Fernsehen. Man könne Themen dort nur noch über dieses Format erzählen.

Ja, das kommt mir auch so vor. Der Kommissar scheint die größte Berufsgruppe, die man als Schauspieler darstellen kann. Noch größer als Arzt. Obwohl es von denen ja auch eine Menge im Fernsehen gibt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht fällt denen beim Fernsehen einfach zu wenig ein. Man bekommt das Gefühl, die Bundesrepublik bestehe nur aus Verbrechern und Polizisten.

Henry Hübchen mit Morgenpost-Redakteur Peter Zander.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Nehmen Sie eigentlich Einfluss auf Ihre Figuren?

Kommt drauf an. Wenn noch nicht alles auf den Punkt ist, ja. Und bei solchen Serien sowieso. Aber dennoch gilt: Ein Film wird von einem Regisseur gemacht. Ein Schauspieler ist nur ein Teil davon. Der kommt irgendwann dazu und springt dann wieder ab. Was daraus wird, wie der Film geschnitten wird, in welcher Reihenfolge, ob deine Figur am Ende überhaupt noch drin bleibt – darauf hast du gar keinen Einfluss. Du kreierst den Film nicht. Es ist eben nicht Theater.

Kam es schon mal vor, dass Sie in einer Premiere saßen und mit dem fertigen Film gar nichts anfangen konnten?

Na, gar nichts... Irgendwas ist der Film immer geworden. Und man weiß ja auch, unter welchen Bedingungen der Film entstanden ist. Welche Probleme es gab und wie sie gelöst wurden oder eben nicht. Das ist ein fragiler Vorgang, das geht mal besser, mal schlechter aus. Man muss da eine gewisse Gleichgültigkeit entwickeln: Ich habe zugeliefert, baut zusammen! Das heißt aber auch für dich: Halt die Klappe. Oder inszeniere selber.

Die Ambitionen hatten Sie nie? Beim Theater haben Sie das ja mal getan.

Es reizt mich. Aber ich bin zu faul. Dazu verspüre ich nicht den nötigen Druck. Und habe nicht die Kraft. Bisschen rein quatschen und besser wissen, das ja. Aber einen Film durchzusetzen, das ist wirklich eine Gewaltaktion. Am Theater habe ich das einige Male gemacht. Aber als Beruf würde mich das irgendwann auch langweilen. Mir macht das Schauspielen ja Spaß, denn spielen hat was mit Freiheit zu tun.

„Tage des letzten Schnees“ ZDF, Montag, 20.15 Uhr