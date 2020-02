Der neue „Tatort“ aus Dortmund: Rekord an Konfliktpotenzial

An dem Punkt waren sie schon mal. Sechs Jahre ist das her. Kriminalkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) auf dem Dach des Hansa-Hauses, ihm gegenüber Markus Graf (Florian Bartholmäi), seine Nemesis. Der Mann, der Fabers Familie auf dem Gewissen hat – weil Faber einst seinen Vater wegen Kindesmissbrauchs verhaftet und der sich dann in der Zelle erhängt hat. In der jüngsten „Tatort“-Folge „Monster“ stehen sie nun wieder hier. Und Graf fordert Faber, wie schon einmal, auf zu springen.

Der Dortmunder „Tatort“ zeichnet sich ja vor allen anderen mit dem mit Abstand dysfunktionalsten Ermittlerteam aus. Das begann gleich im ersten Fall 2012, als besagter Faber völlig zerrüttet ans Kommissariat nach Dortmund wechselte, um über den Verlust seiner Familie hinweg zu kommen. Was nie gelang. Faber war stets so zerknittert wie sein Trenchcoat, den er auch zum Schlafen nie ablegte, wenn er überhaupt schlief.

Jeder hat sein persönliches Päcklein zu tragen

Der Grund hieß Markus Graf. Von dem war oft die Rede, in zwei Folgen spielte er auch schon mit. Von Anfang an haben die Macher des Dortmunder „Tatorts“ auf die horizontale Erzählweise gesetzt, auf Erzählstränge also, die über einzelne Folgen hinausgehen.

Noch spielt Kommissar Pawlak (Rick Okon) mit seiner Tochter. Gleich wird sie entführt.

Foto: ARD / WDR/Thomas Kost

Das erfordert natürlich eine hohe Konzentration beim Publikum und setzt voraus, dass man auch alle Folgen fleißig guckt. Der Berliner „Tatort“ mit Meret Becker und Mark Waschke, drei Jahre später angetreten, hat das in seinen ersten Fällen auch getan, ist dann aber davon abgekommen und etwas normaler geworden. Dortmund hielt daran fest. Aber nun kommt es zum endgültigen Showdown zwischen Faber und Graf.

Ein neuer Rekord an Konfliktpotenzial

Dabei werden die Kommissare zunächst an einen ganz anderen Tatort gerufen. Wo eine Leiche am Boden liegt und die Täterin (Luisa-Céline Gaffron) daneben sitzt. Die will nur mit Faber sprechen und hat eine finstere Botschaft für ihn. Während die Ermittler zum Tatort geeilt sind, wurde nämlich die sechsjährige Tochter von Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon) entführt.

Mit schönem Gruß von Mark Graf, der mit der Täterin im Bunde steckt. Wenn Faber seinem Leben ein Ende setzt, kommt das Mädchen wieder frei. Andernfalls wird es an einen Pädophilenring verkauft. Im Dortmunder Team knirscht es ja immer gewaltig, weil alle vier Ermittler ihre persönlichen Päcklein mit auf die Arbeit schleppen. Aber „Monster“ stellt wohl einen neuen Rekord an Konfliktpotenzial auf.

Die verhaftete Mörderin (Luisa-Céline Gaffrin, r.) hat eine finstere Botschaft für Faber.

Foto: ARD / WDR/Thomas Kost

Denn natürlich ist der junge Kollege außer sich, dass sein Kind nur als Geisel gehalten wird, weil der Täter was mit seinem Chef zu klären hat. Und natürlich lässt sich Pawlak nicht vom Fall abziehen, was die Norm wäre, wenn man befangen ist. Er ermittelt umso verbissener und überschreitet mehrfach Kompetenzen. Wie eigentlich alle, auch die Damen des Teams (Anna Schudt und Aylin Tezel), die hin- und hergerissen sind, welchen der beiden Kollegen sie mehr vor sich schützen müssen.

Wie soll es danach nur weitergehen?

Dass es eigentlich um Pädophile geht, um Erwachsene, die sich an Kindern vergehen und ein Geschäft daraus machen, geht dabei – auch wenn diese Täter die titelgebenden Monster sind – fast ein wenig unter. Das hat einen etwas bitteren Beigeschmack, dass dieses schwierige Thema bloß den Rahmen für ein ganz anderes Drama gibt.

Spannend bleibt diese von Torsten C. Fischer inszenierte Folge (wie so oft in Dortmund nach einem Drehbuch von Jürgen Werner) trotzdem von Anfang an, weil die Damen und Herren Kommissare ständig gegen ihre eigene Ohnmacht ankämpfen.

Die Frage ist nur, wie es im Dortmunder „Tatort“ nach dieser Episode weitergehen kann. Sollte Faber einmal ausgeschlafen, womöglich sogar gut gelaunt auf dem Kommissariat erscheinen? Man kann es sich kaum vorstellen.

„Tatort: Monster“ ARD, 2. Februar, 20.15 Uhr