Und plötzlich ist alles ergreifend: Angel Olsen im Huxleys

Berlin. Nur etwas mehr als eine Stunde steht sie auf der Bühne: Angel Olsen, 33, aus Asheville, North Carolina, ganz in schwarz mit Fransen, ernst und tief gestylt. Eine Goth-Prinzessin. Und Olsen hat eine Stimme, die von Flüstern über Fauchen bis Kreischen und Schmettern alles kann. Um sie her eine sechsköpfige Band, in der ausnahmsweise mehr Frauen als Männer spielen. Etwas, das man im Pop-Betrieb leider noch immer ausdrücklich vermerken muss, zumal wenn die Damen nicht nur im Hintergrund hübsch singen dürfen.

Das ausverkaufte Konzert von Angel Olsen im Huxleys muss sich jedoch bis zum Schluss vom Bombast der ersten zwei, drei Songs erholen. Die bieten von allem ein wenig zu viel: Synthieflächen, Gitarrenberge, Violine und Cello – alles in Zeitlupe übereinander geschichtet, verloren irgendwo auf der dunklen Seite der 80er Jahre. Überwältigungsnummern sind das, düster und mit maximalem Pathos.

In diesen Momenten wird die Zerbrechlichkeit von Olsons Texten beinahe erdrückt vom Bombast der Arrangements. Und dabei gehts in „Lark“, dem Opener des neuen Albums „All Mirrors“, doch auch bloß um ein gebrochenes Herz, das nachts durch die Straßen getragen wird: „I’m on my own now / Every time I turn to you / I see the past, it’s all that lasts“.

Doch je später der Abend, desto älter die Songs. Das tut ihm gut. Etwa das verträumte „Sister“, mit seinen unauffällig fallengelassenen Sentenzen: „I want to live life / I want to die right“. Oder „Windows“, zart und schlicht, mit einer fast unverstellten Schönheit. Dann erzählt Olsen, sie spiele jetzt einen Song, den sie letzte Nacht erst geschrieben habe. Eine Minute lang zeigt sie der Band die Akkorde – nee, nee, so nicht. Sie sollen halt mitmachen, das geht schon irgendwie. Und dann spielen sie einfach das rumpelig-freche „Shut Up Kiss Me“ vom Album „My Woman“. Das macht keinen Hehl aus seiner Beat-Nostalgie, so schlicht wie richtig: ein Lied übers Gefunden-Werden-Wollen am Ende einer langen, unentschiedenen Liebe.

Bei solchem Geblödel muss sogar Olsen aus Versehen mal grinsen. Der Bann des Hochwichtigen scheint gebrochen. Das frühe „Sweet Dreams“ kommt schon wie Indie-Rock daher: tanzbares Leiden. „Endgame“ wiederum erinnert an „Blue Velvet“, die Mutter aller gehauchten Raucherclub-Balladen. Da klingt Olsen wie ein kleines Mädchen im Halbschlaf. Und plötzlich ist alles ergreifend.

Warum nicht gleich mit so viel Charme und Schwung operieren wie bei „Chance“, einem Lied für 3 Uhr morgens, voll Sekt und Müdigkeit, mit ganz viel Besen auf dem Schlagzeug? „All that space in between where we stand / Could be our chance.“ Da schreit eine Frau etwas von weit hinten im Saal. „Was?“, fragt Olsen, „Willst du mich zum Abendessen einladen?“ Wieder Schreien. „Ja“, antwortet Olsen, „so fühl ich mich auch immer, innen drin. Deshalb mache ich Musik.“