Sasha Waltz will doch beim Staatsballett bleiben

Die Bekanntgabe, dass Sasha Waltz und Johannes Öhman ihre gemeinsame Intendanz des Staatsballetts zum Ende des Jahres 2020 beenden, kam am Mittwoch überraschend. Umso seltsamer war die Rolle rückwärts, die Sasha Waltz am Montag versuchte. Demnach habe man das irgendwie missverstanden, denn die Doppelspitze endet zwar, aber was aus ihr wird, sei noch offen. „Für mich war es eine Überrumpelung“, sagte Sasha Waltz bei einer Pressekonferenz mit Johannes Öhman. Sie will sich jetzt die Zeit nehmen, über alles nachzudenken und dann zu entscheiden. In der ersten Mitteilung hieß es noch, sie wolle sich „wieder voll und ganz auf ihre künstlerische Arbeit als Choreographin konzentrieren“.

Szenen einer Trennung: Sasha Waltz und Johannes Öhman bei der Pressekonferenz.

Foto: Maurizio Gambarini

Die Pressekonferenz erinnerte eher an einen Termin beim Scheidungsanwalt. Öhman mit Pokerface, sein Ziel ist es, ohne Blessuren aus der Affäre rauszukommen, Waltz daneben sitzend mit mühsam zurückgehaltenen Vorwürfen. In den Stellungnahmen wurde zunächst noch einmal der Zauber des ersten Augenblicks heraufbeschworen, als man 2016 gemeinsam das neue Konzept fürs Staatsballett entwarf. Für Waltz „war er ein Wunschpartner“. Klassisches und Modernes sollten gleichrangig Einzug halten, alles lief doch bestens im Staatsballett. Waltz sagt, sie könne „sich auch nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich jemand aus dem Hut gezaubert würde“. Bislang wurde also nicht über einen Ersatzmann nachgedacht.

Und dann gibt Öhman zu, dass er die Entscheidung alleine getroffen habe, als Künstlerischer Leiter und Managing Director ans „Dansenhus“ in seiner Heimatstadt Stockholm zu gehen. Es geht bei ihm bereits ab März los, so richtig dann mit der neuen Saison. Mal sehen, wie weit er sich überhaupt noch in Berlin einbringen will und kann.

„Der Zeitdruck wurde von Stockholm diktiert“, bricht es aus Sasha Waltz heraus. Ihr hat Öhman seine Entscheidung erst einige Tage zuvor mitgeteilt. Ein schlechtes Gewissen scheint er nicht zu haben, er will nur weg. Es ist auch von privaten Dingen die Rede, auf die er aber nicht weiter eingeht. Sie habe viel Verständnis, zumindest sagt Sasha Waltz das. Am 4. März wollen die Beiden gemeinsam das Programm der neuen Saison vorstellen. Es wird wohl auch ein gespenstischer Termin werden.

Die Choreografin betont, dass sie am Konzept festhält und sich für die Tänzer und Tänzerinnen verantwortlich fühlt. Die hatten schnell auf die erste Mitteilung reagiert und darauf hingewiesen, dass sie ja „gegen die Ankündigung der Co-Direktion von Herrn Öhman und Frau Waltz protestiert“ hatten, aber der Herr Senator Lederer sie bat, dem Duo eine Chance zu geben. Die Kompagnie fühlt sich jetzt verraten und verkauft.

Der Zeitpunkt von Öhmans schnellem Rückzug ist denkbar ungünstig. Die Künstlerin Sasha Waltz steckt mitten in den Proben zu ihrer ersten großen Uraufführung „Symphonie 2020“ beim Staatsballett. Die findet in der Staatsoper mit der Staatskapelle statt und sollte eine internationale Visitenkarte sein. Stattdessen muss sich Sasha Waltz – was typisch in Krisenzeiten ist – gegen üble Nachrede zur Wehr setzen. Demnach habe sie für ihre Produktion keinen Tänzer des Staatsballetts haben wollen, sondern selbstherrlich Leute von außen eingekauft. Damit konfrontiert, wirkt Sasha Waltz irritiert. „Es werden nur Staatsballetttänzer auf der Bühne stehen“, sagt sie. 40 Tänzer werden es sein.