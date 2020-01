Jonathan Meese: „Ich möchte mich als Tisch malen“

Der Künstler und Maler Jonathan Meese in seinem Berliner Atelier in Prenzlauer Berg. Er nennt es „sein Schloss“.

Ein stillgelegtes Wasserpumpwerk ist seit zehn Jahres Jonathan Meeses Hauptquartier. Der Künstler nennt den Gebäudekomplex im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg liebevoll „mein Schloss“. Er empfängt uns mit einem „Hallöchen“. Auf Leinwänden stehen „Baby Meese“, „Daddy“ und „Kunstterror“. Für Meeses Verhältnisse sind die Atelierräume aufgeräumt. Großformatige Malereien und Plastiken wurden kürzlich nach Belgien transportiert, wo zu seinem Geburtstag an diesem Donnerstag eine Ausstellung eröffnet wird.

Herr Meese, wie feiern Sie den runden Geburtstag?

Jonathan Meese Mit einer Ausstellung in der Tim van Laere Gallery in Antwerpen. Sie heißt „DR. 50/50FITTYMEESE (Pump Away Reality)“. Eröffnung ist am 23. Januar, meinem Geburtstag.

Zielt das Motto darauf, die Ziffer 5 vor der Null wegzuschießen?

Absolut. Ich will noch weniger Realität haben, noch mehr träumen, noch mehr Emotion. Ich merke ganz klar, ich werde immer emotionaler, und das finde ich auch ganz gut. Es ist auch ein bisschen hart.

Was zeigen Sie in der Geburtstagsschau?

Ich habe sehr viel Farbe reingelegt, nicht Buntheit, sondern Farbe. Es ist ein Riesenbild entstanden, zehn mal vier Meter. Darauf bin ich als Narr zu sehen, als fool on the hill, als Einzelgänger. Ich lag auf der großen Leinwand, und meine Mutter hat mich mit roter Farbe, also mit Liebe umrahmt.

Ein solches Motiv erinnert allerdings auch an eine Tatort-Spurensicherung.

Absolut. Es war die Spurensicherung zum 50. Geburtstag.

Wie sieht der Narr aus?

Wie Struwwelpeter, riesig groß, mit ausgebreiteten Armen umfasst er das ganze Bild. Struwwelpeter steht da wie die Leonardo-da-Vinci-Figur, wie der Urmensch, und umfasst alles.

Mochten Sie Struwwelpeter als Kind?

Ich hatte ein bisschen Angst vor ihm, aber im Nachhinein weiß ich, dass die Figur wichtig ist. Es ist eine Urfigur, so wie Pippi Langstrumpf, Captain Ahab, Barbarella oder Rambo. Ich mag diese Figuren, weil sie einzelkämpferisch sind.

Eine Narrenfigur lässt auch an Hofnarren denken, an im System vorgesehene Kritiker, die eine Pseudo-Außenseiterrolle spielen.

Manchmal verselbstständigt sich aber dieser Hofnarr und kann den Hof zum Scheitern führen. Und das ist im Grunde genommen die Aufgabe des Künstlers: Alles ad absurdum zu führen und dafür zu sorgen, dass die Kunst irgendwann einmal herrscht. Ich will, dass Deutschland mit Kunst gefüllt wird und nicht mit Politik und Ideologie. Ich möchte das ‚Gesamtkunstwerk Deutschland‘, wie es schon Richard Wagner und Ludwig II. von Bayern wollten!

Sie entziehen der Realität belastete, toxische Symbole, werfen sie in eine Zentrifuge und entleeren die Zeichen durch Exzess und Inflationierung. Ist das angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft noch die adäquate Strategie?

Man muss die Kunst heute noch mehr aufrüsten. Man muss der Kunst noch mehr gestatten. Man muss noch weiter gehen.

Jenseits von Gut und Böse?

Absolut. Da können wir Nietzsche anfragen, der ist ja auch missverstanden worden. Der „Übermensch“ ist nichts Böses, sondern es ist das Überkind. Der Typ war auch albern und total lächerlich, super! Heute macht sich ja keiner mehr lächerlich, keiner macht etwas Peinliches. Ich dagegen ziehe mich die ganze Zeit durch den Kakao, säge die ganze Zeit am eigenen Ast, aber ich baue kein pyramidales System. Das „Zentrum für Politische Schönheit“ ist ein verbittertes Guru-System. Es will die Kunst durch Politik ersetzen. Sollen sie es machen, bitte, dann ist aber die Kunst weg. Dann muss man eben mit der beschissenen Realität vorliebnehmen. Ich finde das traurig. Macht doch mal was Lustiges, lacht doch mal.

Können Sie mit dem Satz „Werdet wie die Kinder“ etwas anfangen?

Den finde ich super. Heute heißt es ja leider, werdet schnell erwachsen. Greta Thunberg. Werde ganz schnell Politiker, werde ganz schnell verbittert, werde ganz schnell ideologisch, werde ganz schnell humorlos. Eltern schicken ihre Kinder in den Straßenkampf. Da wird man ganz schnell alt und ganz schnell Opfer. Die Straße ist so böse. Mit Verbitterung Dinge verändern zu wollen, funktioniert aber nicht. Du veränderst Dinge nur, wenn Du es mit einem Lächeln machst, wenn Du mit Liebe agierst.

Ihren Hitlergruß fanden viele nicht lustig? Sie haben damals auch Fans verloren.

Als ich 2013 vor Gericht stand, wurde mir nicht etwa von Politikern oder Religiösen, sondern von Künstlern gesagt, ich dürfe das nicht machen. Solche Vorschriften sind eine Saat der Zensur und der Weltgleichschaltung. Leonardo da Vinci hat ein Abendmahl mit nur einer Frau gemalt. Das geht heute nicht mehr. Noch nie haben sich Künstler so sehr selbst zensiert wie heute – aus Angst. Das ist wirklich brutalst. Man soll nur noch seine eigene Hautfarbe malen, aber ich will mich als Indianer malen, ich will mich auch als Grizzlybär malen oder als Tisch. Das ist ja wohl das Mindeste, was man von der Kunst verlangen kann. Noch vor 15 Jahren wurden in Kunsthochschulen Freaks aufgenommen, Obsessive. Heute haben nur noch Angepasste eine Chance. Das ist Wahnsinn.

Nach dem Hitlergruß-Eklat sind Sie aus dem engeren Galerienumfeld herausgegangen und haben sich selbstständig gemacht.

Ja, das musste sein. Mir darf man nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Mich darf man nicht einengen, sondern mich muss man laufen lassen. Ich bin einer, der vorläuft, deswegen kann ich auch niemandem nachlaufen. Ich muss vor allen anderen laufen, auch ins Verderben, meinetwegen, ist o.k.

Sind Sie jähzornig?

Ein bisschen, meistens ohne Publikum. Und wenn das Publikum da ist, schäme ich mich. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich schreie auch oft, wenn ich im Atelier bin. Ich schreie die imaginären Feinde an.

Sie sind das ewige Enfant terrible, so jedenfalls lautet das Klischee. Wie geht es Ihnen mit dieser Etikettierung?

Viele meiner Freunde und Kollegen finden es schrecklich. Ich selbst kann mit Enfant terrible gerade noch leben, aber ich möchte nicht mehr der junge Künstler sein. Das interessiert mich nicht mehr. Das Kind im Künstler finde ich immer noch gut. Ich komme jetzt aber in ein anderes Stadium.

Was für ein Stadium?

Ich habe ganz viel gemacht und erreicht. Ich kann jetzt auch viele Sachen abhaken. Ich kann in der totalen Geschwindigkeit wieder neu starten, am Nullpunkt.

Sie bringen in Dortmund „Lolita“ auf die Bühne, spielen auch selbst. Sind Sie Lolita?

Ich werde Lolita sein, aber auch die anderen auf der Bühne sind Lolita. Aber es ist das letzte Theaterstück in meinem Leben. Ich möchte lieber die Malerei intensivieren. Ballett würde ich gern mal machen, Oper nur noch in Bayreuth, wenn man mich fragen würde. Theater nicht mehr. Und wenn ich sage, es ist vorbei, ist es auch vorbei. Ich habe vor sechs Jahren entschieden, nicht mehr zu fliegen, und ich bin nie mehr geflogen.

Auch aus ökologischen Gründen?

Nein, ich wollte mich entschleunigen und nicht mehr so verfügbar sein.

Fahren Sie immer noch regelmäßig in den Ort Ihrer Kindheit nahe Hamburg?

Ich fahre jede Woche nach Ahrensburg, um mich zu entspannen, um nicht online zu sein und um meine Kindheit zu riechen.

Ihre Mutter hat vor Kurzem den 90. Geburtstag gefeiert und Sie haben ihr „keine Angst“ geschenkt. Was wünschen Sie sich zum Geburtstag?

Ich möchte „keine Ideologie“ geschenkt bekommen.

Über den Kunststandort Berlin mehrten sich zuletzt Klagen. Sind Sie in der Stadt noch richtig aufgestellt?

Berlin ist für mich der optimalste, geilste, beste Standort der Welt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in einer anderen Stadt das Hauptquartier zu haben. Berlin ist das Urtotalstzentrum und Hauptquartier der Diktatur der Kunst.