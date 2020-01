Berliner Opernpublikum jubelt Placido Domingo zu

Schlussapplaus in der Staatsoper: Thomas Guggeis wird zum Staatskapellmeister ernannt, an seiner Seite Plácido Domingo.

Berlin. Draußen vor der Tür wird gegen Plácido Domingo demonstriert, drinnen sieht sich der Opernstar am Ende von Verdis „La Traviata“-Aufführung bejubelt. Man kann es als eine Abstimmung sehen: Das Berliner Opernpublikum will, dass der weltbekannte Spanier weiterhin auftritt. Der einst große Tenor hat seinen Platz auf der Bühne, und beiläufig erwähnt kosten die Spitzenplätze im Saal an diesem Donnerstagabend 180 Euro.

Vor der Staatsoper protestieren hingegen eine Hand voll Aktivistinnen vom Verein „Pro Quote Bühne“. Sie verteilen ihren Offenen Brief „zur Schutzpflicht der Berliner Opernhäuser in Bezug auf die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Placido Domingo“.

In den USA hat Domingo gerade einen schweren Stand

Verein „Pro Quote Bühne“ demonstriert vor der Staatsoper Unter den Linden gegen Plácido Domingo.

Foto: Volker Blech

Im Metoo-Land USA hat der 78-jährige Domingo gerade einen schweren Stand. Für Berlin hat der Verein vor der Vorstellung ein Auftrittsverbot gefordert, bis die Vorwürfe gegen ihn geklärt sind, Staatsopern-Intendant Matthias Schulz hatte sich mit einer öffentlichen Erklärung hinter seinen Künstler gestellt. Was ein einmaliger Vorgang ist. Leichte Verwirrung gibt es, als Schulz vor Beginn auf die Bühne kommt und um Verständnis für Domingo bittet, weil der leicht erkältet sei. Oder ist der Sänger verunsichert? Domingo bekommt wohl wegen der Ansage im zweiten Akt keinen Auftrittsapplaus, sondern erst, nachdem er als besorgter und etwas behäbiger Vater Germont stimmlich und vor allem darstellerisch überzeugt.

Domingo ist der Altstar unter jungen Sängern, die den Abend beherrschen. Natalia Skrycka ist eine irrlichternde Violetta Valèry mit einer großartigen Sterbeszene, Benjamin Bernheim ist – kurz gesagt – der neue gefeierte Tenor in der Oper. An diesem Abend kommt schließlich noch ein weiterer Hauptakteur aus dem Orchestergraben auf die Bühne und wird bejubelt: Der erst 26-jährige Thomas Guggeis, das verkündet Intendant Matthias Schulz, wird neuer Staatskapellendirigent. Während drinnen lange applaudiert wird, haben die Protestierenden draußen in der Kälte bereits den Platz geräumt.