Moonwalk und Hits nonstop: „Forever King of Pop“ begeistert

Hommage an den King of Pop - die Michael Jackson-Show „Forever King of Pop“.

Start der Deutschlandtournee: Michael Jackson-Show „Forever King of Pop“, präsentiert von La Toya Jackson, in der Verti Music Hall.

Vor mehr als elf Jahren starb der King of Pop. Eine Tragödie, die Millionen Fans bis heute nicht überwunden haben. Für die meisten ist er bis heute der Kleine bei den Jackson Five, der den ersten Hit ABC trällerte, zehn Jahre später seine Karriere zum Megastar startete und der größte Entertainer aller Zeiten wurde.

Dutzende Shows sind nach Jacksons Tod aufgeführt worden, einige davon in Berlin. Die Michael Jackson-Show „Forever King of Pop“ wird von der Jackson-Familie als die authentischste bezeichnet. Schwester La Toya Jackson sollte persönlich in Berlin erscheinen, für ein Händeschütteln waren Diamant-Tickets im Angebot.

Zum Start der Deutschlandtournee von „Forever King of Pop“ in der Verti Music Hall am Freitagabend allerdings kam sie nicht. Stattdessen rund 2000 Besucher, die eine außerordentlich gut choreografierte Show mit fulminanten Tanzeinlagen sahen.

Authentische Moves: Als wäre der King of Pop auferstanden.

Foto: Lorenzo Carnero / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Forever - King of Pop in Berlin: Voller Überraschungen und gut choreografiert

Choreograph Carmelo Segura hat die Show, die bereits ein Jahr nach Michael Jacksons Tod auf Tournee ging, nicht als Playback-Nummernfolge entworfen. Stattdessen spielt eine Liveband mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Electronics ein chronologisches Potpourri der großen Hits. Diese werden von drei Sängerinnen und drei Sängern sowie zwei Jackson-Darstellern und einer Tanzgruppe in höchst unterschiedlichen Stilen und Tänzen auf die Bühne gebracht.

Überraschende Soul- und Gospeldarbietungen von Hits wie Beat it, Billy Jean, Bad oder They dont’t care about us begeisterten das Publikum ebenso wie dem Original sehr ähnliche Interpretationen wie etwa Thriller oder They don’t care about us.

Àlex Blanco, der als einer der besten Jackson-Tanzdarsteller weltweit gilt, sorgte mit perfektem Moonwalk, authentischen Moves und faszinierend ähnlichem Aussehen immer wieder für Szenenapplaus. Nach zwei Stunden und mehr als eineinhalb Dutzend Songs tanzte das Publikum beseelt.

Alle Tourtermine: www.foreverkingtour.de