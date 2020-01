Oscar-Verleihung zum zweiten Mal in Folge ohne Moderator

Die Oscar-Nominierungen werden erst am 13. Januar bekannt gegeben. Eine Personalie ist aber schon jetzt heraus, und die dürfte für die wichtigste Filmpreisverleihung der Welt bedeutender sein als die Frage, welche Stars da gegeneinander antreten: Zum zweiten Mal in Folge nämlich wird die Gala ohne Moderator über die Bühne gehen, wie Hollywoods Filmakademie am Mittwoch in Beverly Hills per Tweet mitteilte.

Im vergangenen Jahr war das noch eine Notgeburt. Eigentlich war Comedian Kevin Hart als Moderator vorgesehen. Der machte allerdings nur zwei Tage nach der Verkündung einen Rückzieher, nachdem aufgrund früherer homophober Aussagen Harts Kritik an ihm aufgekommen war.

Der Oscar-Abend verliert damit empfindlich an Reiz

Die Akademie suchte dann gar nicht erst nach einem Ersatz und hätte wohl auch kaum jemanden gefunden, der dann nur zweite Wahl gewesen wäre. Stattdessen füllten Star-Präsentatoren die Lücke.

Wenn am 9. Februar die Oscars nun zum 92. Mal verliehen werden, wird aber von vornherein auf einen Moderator verzichtet. Damit verliert die Oscar-Verleihung, die weltweit übertragen wurde, empfindlich an Reiz. Schon die Gala 2019 wurde als recht langweilig wahrgenommen und, was noch schwerer wiegt, als bloße Werbeveranstaltung der Filmindustrie.

Stein des Anstoßes? Ricky Gervais hat als Moderator des jüngsten Golden Globe kräftig ausgeteilt.

Foto: Chris Pizzello / dpa

Dabei war der Oscar-Moderator mal einer der heißesten Posten der Unterhaltungsbranche, um den sich die Komiker geradezu rissen, um einen großen Eröffnungsmonolog halten und auch im weiteren Abend allerlei Seitenhiebe auf das Showbusiness und die Politik austeilen zu dürfen.

Hat die Branche Angst vor Seitenhieben?

Bob Hope hat den Oscar-Abend gleich 19 Mal moderiert, einsamer Rekord. Bill Murray brachte es immerhin auf neun Oscar-Abende. Auch Whoopie Goldberg, Steve Martin und Chris Rock sorgten für Furore. Zuletzt führte der Late-Night-Entertainer Jimmy Kimmel 2017 und 2018 mit spitzer Zunge durch den Abend. Genau vor solch scharfen Zwischentönen aber scheint die Akademie zurückzuschrecken.

An dieser Entscheidung könnte auch die jüngste Golden-Globe-Verleihung am 5. Januar mitschuld sein. Dort hatte der britische Comedian Ricky Gervais bereits zum fünften Mal durch den Abend geführt. Er war schon immer für seinen scharfen Spott bekannt.

Mehr zum Thema: Ricky Gervais schockte beim Golden Globe

Bei der diesjährigen Moderation aber, die wie er wiederholt betonte, seine letzte sein soll, hat er kräftiger denn je ausgeteilt. Einige Stars wie Leonardo DiCaprio oder Martin Scorsese ging er ganz persönlich an, die Stars unisono aber bat er, sich nicht politisch zu äußern, weil ihre Meinung nicht so wichtig sei. Und dann warf er ihnen sogar vor, selbst wenn der IS eine neue Streamingplattform gründen würde, würden sie sofort mitzumachen.

Die TV-Quoten sinken beim Oscar seit Jahren

Die Globes werden von der Auslandsvereinigung der Hollywood-Presse verliehen, die auch den Moderator bestimmt. Da muss man solchen Spott vielleicht aushalten. Nestbeschmutzung aus eigenem Haus aber will Hollywood sich offenbar nicht mehr zumuten. Ob das aber der richtige Weg ist, um das Publikum bei Laune zu halten? Schon bei den Oscar-Abenden der vergangenen Jahre sind die Quoten deutlich gesunken.