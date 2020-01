Musical „That’s Life“ in Berlin: Als wäre Frank Sinatra auferstanden

Die Geschichte fängt 1971 in Los Angeles mit einem Abschied an. Den lässt Frank Sinatra vor seinem Auftritt ankündigen. Wehmut liegt also in der Luft, als Ol’ Blue Eye „Come Fly With Me“ anstimmt. Auf diese unvergleichliche Weise, mit strahlender Stimme, die einem sofort ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Glücklicherweise ist es kein wirklicher Abschied von der Bühne. Der folgt bekanntlich über 20 Jahre später. Jetzt beweist Sinatra erstmal, dass er einer der besten und charismatischsten Sänger aller Zeiten ist.

Das Mikrofon in der einen Hand, die andere mit lässiger Geste, dazu ein entspannt swingender, jazziger Bariton, so kennt und liebt man Frank Sinatra, genannt The Voice. Oft kopiert, aber selten erreicht, gibt es nur wenige, die es wagen, in die Rolle des Künstlers mit dem einzigartigen Timbre zu schlüpfen.

Tam Ward gelingt das Kunststück gleich auf Anhieb bei der Weltpremiere des Musicals „That’s Life“ im Theater am Potsdamer Platz. Dabei kommt er Ol’ Blue Eye in Duktus und Gesang so nahe, dass er die Frankieboy-Magie einfach zu seiner eigenen macht.

That’s Life - Das Sinatra-Musical: Tam Ward ist der Star

Die unsterblichen Songs von Sinatra verwebt Regisseur Stefan Warmuth, der auch Autor des Musicals ist, mit den wichtigsten Lebensstationen zu einem facettenreichen Porträt des Sängers, Entertainers und Schauspielers. Der junge Sinatra (1915-1998) wird von Janko Danailow gespielt und gesungen. Leider bei weitem nicht so stimmstark und sophisticated wie Tam Ward. Im Gegensatz zu ihm klingt Danailow wie ein bemühter Musical-Sänger, der versucht, den großen Sinatra zu mimen.

Große Geste: Tam Ward als Frank Sinatra.

Foto: S-Promotion Event GmbH

Crooning à la Frankie geht anders. Siehe (und lausche) Tam Ward. Er ist der englischsprachige Ich-Erzähler des Abends. Und musikalisch der absolute Star der Produktion. Schließt man die Augen, wenn er singt, könnte man glatt glauben, Sinatra wäre wieder auferstanden. Phänomenal.

Für die Musical-Biographie hat Manfred Waba ein elegantes Bühnenbild gebaut. Ganz in der Optik jener beschwingten Ära, die sich auch in den Kostümen wiederfindet. Mittelpunkt ist eine zweiflügelige Showtreppe. Beidseitig flankiert von einer vorzüglichen, dreizehnköpfigen Big-Band unter der musikalischen Leitung von Gerald Meier, der auch für die Arrangements verantwortlich zeichnet.

Viel mehr als ein Best-of der Sinatra-Songs

„That’s Life“ zelebriert aber nicht einfach ein Best-of der beliebtesten Sinatra-Songs. Das Musical zeigt eine blendend recherchierte Story. Vorangetrieben durch Video-Designs, die mal Glamour mit prachtvollen Panoramen verströmen, mal im Zeitraffer durch Sinatras Laufbahn eilen.

Natürlich geht es vornehmlich um Frank Sinatras Star-Appeal. Seinen Aufstieg zu einem Idol gleich mehrerer Generationen. Die ganz großen Karrierekicks mit hochkarätigen Branchentrophäen wie Oscars, Golden Globes und Grammys. Der Glanz von Hollywood. Aber auch um die Tiefen wie Mafiaverbindungen und Frauenskandale. Dadurch gelingt ein vielschichtiges Bild Sinatras, ergänzt durch swingende Choreographien mit sattem Zeitkolorit.

Sinatra, der hoch komplizierte Egomane, wird hier vor allem als smarter Entertainer, Lebemann und Frauenheld gezeigt. Zuweilen aber blitzen seine Schattenseiten auf. Ungezügelte Wutausbrüche, ungehemmter Alkoholgenuss. Mit dabei auch alle wichtigen Frauen in Sinatras Leben. Wie seine erste Frau Nancy, Schauspiel-Diva Ava Gardner oder die blutjunge Mia Farrow. Die spricht Sinatra erst mit „Kid“ an, heiratet sie kurz darauf. Ein Skandal seinerzeit. Dazu gibt es passend den Jazzstandard „You Make Me Feel So Young“.

Stoff, aus dem Kino-Dramen gemacht sind

Das Ehe-Aus kommt schnell, was wohl auch am Altersunterschied von rund 30 Jahren liegt. Vor allem aber an Ava Gardner. Die Achterbahnfahrt seines Lebens ist der Stoff, aus dem Kino-Dramen gemacht sind. Doch es ist die Musik, die berührt. Die Hits von Sinatra, interpretiert von Tam Ward, sie sind der eigentliche Höhepunkt des Abends.

Unvergessen: Frank Sinatra.

Foto: S-Promotion Event GmbH

Dass sich der fabelhafte Sänger auch noch als Tänzer erweist, der Fred Astaire alle Ehre macht, ist ein echtes Plus. Der zweite Teil nach der Pause wird denn auch dominiert von ihm als Sinatra während der glanzvollen Las Vegas-Zeit. Als dessen Shows mit dem Ratpack, also Sammy Davis Jr und Dean Martin, Entertainment-Maßstäbe setzten. Die Szenen sind atmosphärisch aufgeladen. Mit Gambling und vielen wunderbaren Songs, die in einem Sinatra-Musical nicht fehlen dürfen. Sei es „My Way“, „Chicago“, „Strangers in the Night“ und natürlich „New York, New York“.

Eine würdige Hommage an den Ausnahmekünstler Frank Sinatra. Für alle, die jetzt keine Gelegenheit zu einem Besuch haben, gibt es im April noch Zusatztermine im Admiralspalast.

Nächste Vorstellung: Theater am Potsdamer Platz, Marlene-Dietrich-Platz 1, Mitte, Tel. 01806 57 00 70, 10.1. um 20 Uhr