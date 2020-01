Martina Gedeck: Im Einklang mit der Musik

Martina Gedeck probiert gern Neues aus. Nicht nur was ihre Filmrollen angeht. Vor einem Jahr hat sie bei der Uraufführung der zeitgenössischen Oper „Violetter Schnee“ in der Staatsoper mitgewirkt, die diese Woche wieder zwei Mal gespielt wird. Immer öfter absolviert die Berliner Schauspielerin auch szenische Lesungen und andere Mischformen mit Musik. Demnächst will sie sich sogar einmal als Sängerin versuchen. Wir haben mit der 58-Jährigen über ihre Musikleidenschaft gesprochen.

Frau Gedeck, ab Freitag wird an der Staatsoper wieder „Violetter Schnee“ aufgeführt. Wie sind Sie eigentlich in diese Opernproduktion gekommen?

Martina Gedeck: Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten signalisiert, dass ich in dem Bereich, wenn da mal was anstünde, sehr gern dabei wäre. „Violetter Schnee“ ist eine wunderbare zeitgenössische Oper mit fünf Sängern und einer Sprecherin. Sie beginnt mit einem Sprechen, das war das Anliegen des Komponisten Beat Furrer. Er wollte, dass die Dimensionen sich verschlingen. Dass Sprache behandelt wird wie Gesang und umgekehrt. Das ist die Schwierigkeit, sowohl für mich als Sprecherin, die ich taktgenau auf die Musik sprechen muss, als auch für die Sänger.

„Für mich ein ungeheueres Erlebnis“: Martina Gedeck in „Violetter Schnee“.

Foto: Deutsche Staatsoper Berlin / Monika Rittershaus

Wie wichtig sind Ihnen solche Ausflüge in die Musik?

Die Oper war für mich ein ungeheures Erlebnis. Selten habe ich so eine Intensität während der Arbeit und auch auf der Bühne erlebt. Nun ist „Violetter Schnee“ ein sehr aufregendes Stück, und ich habe das große Glück, mit einem fantastischen Sängerensemble arbeiten zu können. Ich arbeite bereits seit einigen Jahren mit Musikern, und das intensiviert sich, das werden auch immer komplexere Programme. Nicht nur die üblichen Abende, dass ich etwa zu Schumann-Musik Briefe des Komponisten lese. Ich habe etwa in Frankfurt/Oder „Das fliegende Orchester“ für Kinder gemacht. Oder in Zürich Debussys „Le martyr de Saint Sebastian“ .

Crossover-Projekte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Ja, die Klassische Musik bewegt sich, genau wie das Theater, immer mehr in andere Bereiche hinein. Das Interesse daran wird immer größer, auch aufseiten der Musiker. Auch das Publikum liebt das, die Vorstellungen sind immer ausverkauft.

Ist es auch ein Reiz, dass Sie da ganz anders herausgefordert sind als vor der Kamera?

Ja, unbedingt. Da ist auch die Sehnsucht nach dem Kontakt mit der Wirklichkeit, dass etwas im Moment stattfindet, vor und für ein Publikum. Es gibt da ein ganz unmittelbares gemeinsames Erleben. Und die Musik trägt einen. Eine Erfahrung, die ich bis vor einem Jahr noch nicht gemacht habe. Man ist da sehr aufgehoben im musikalischen Kosmos, viel stärker als vor der Kamera. Das kommt mir sehr zupass, diese verschiedenen Spielwiesen zu bespielen. Man rutscht so auch nicht in eine Routine herein oder in einen Überdruss. Was ja passieren kann, wenn man immer nur dreht. Ich halte das jedenfalls nicht für gesund. (lacht)

In Beat Furrers Oper hat sie die einzige Sprechrolle neben fünf Sängern.

Foto: Deutsche Staatsoper Berlin / Monika Rittershaus

Ist das auch mal angenehm, wenn Sie nicht allein im Fokus stehen und immer in der Hauptrolle die Produktion tragen müssen?

Ja, auch das genieße ich sehr. Bei „Violetter Schnee“ stehen ganz klar die Sänger im Mittelpunkt, was sie leisten, ist unglaublich. Ich bewundere das, weil ich es nicht kann. Ich bin dennoch die meiste Zeit auf der Bühne und habe viel stummes Spiel, das finden die Sänger wiederum schön. Mehr und mehr werde ich darin bestärkt, dass es um eine dritte Sache geht. Es geht nicht um mich und den anderen Schauspieler oder um mich und den Regisseur, es geht um die Sache, die man gemeinsam kreiert. Auch wenn man einen Film macht.

Wie sind Sie zur klassischen Musik gekommen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?

In meiner Kindheit in Bayern wurde immer gesungen und musiziert. Das gehörte zur DNA des Kinderlebens. Mit acht Jahren bekam ich meine erste Schallplatte. Wir hatten erst seit Kurzem einen Plattenspieler, auch mein Vater hatte erst ein, zwei Platten. Auf meiner war Mozarts „Kleine Nachtmusik“ drauf, aber interessanterweise auch schon gesprochene Gedichte. Diese Mischform war damals ja eher unüblich. Ein, zwei Jahre später bekam ich dann ein Klavierkonzert von Mozart. Das war meine geheiligte Musik, die habe ich ununterbrochen gehört. Als wir dann nach Berlin zogen, ging meine Mutter oft mit uns in die Philharmonie. Später sang ich auch im Chor in Zehlendorf. Wir haben große Konzerte gemacht, die „h-Moll-Messe“ oder Verdis „Requiem“, auch in der Philharmonie. Da war ich so 14, 15 und habe Musik noch mal ganz anders erlebt. So bin ich von Kindheit an ganz natürlich, unverkrampft in die Welt hineingewachsen. Ich wurde dazu nicht gezwungen.

Martina Gedeck mit Ulrich Tukur in ihrem jüngsten Film „Und wer nimmt den Hund?“

Foto: Majestic

Spielen Sie selbst ein Instrument?

Ja, ich wollte unbedingt Geige spielen und habe mit 15 Unterricht genommen, bis ich 20 war. Die Schauspielerei hat mich dann aber so in Anspruch genommen, dass ich das aufgeben musste.

Und wie sind Sie dann zu diesen Wort-Musik-Programmen gekommen?

Mein damaliger Lebensgefährte Ulrich Wildgruber, der ein großer Theatermime war, hat immer auch Lesungen gemacht, auch in sehr kleinen Sälen und egal, welche Gage er dabei bekam. Er sagte: Du musst dir das merken, denk an die Kleinen – die intimeren Zusammenhänge aufsuchen. Weil man da lernt, ganz unmittelbar spürt, wie das wirkt, was man macht. Das hat er mir vorgelebt, mich hat das sehr beeindruckt. Als dann später Angebote für Lesungen an mich herangetragen wurden, wollte ich das sofort machen. Obwohl ich damals sehr stark im Film tätig war. Seit zehn Jahren mache ich das jetzt sehr intensiv. Im vergangenen Jahr hatte ich sicher 40 Konzerte.

Mit Sebastian Koch im oscar-gekrönten Film „Das Leben der Anderen“ (2006)..

Foto: picture alliance / Everett Collection

Sie haben ja seit Langem nicht mehr Theater gespielt. Wollen Sie nicht auch das wieder einmal angehen?

Ja. In diesem Jahr. Mit Jürgen Flimm, in Hamburg, „Gefährliche Liebschaften“ am St. Pauli Theater. Kann sein, dass wir damit dann auch noch nach Berlin kommen. Ich habe zuletzt am Deutschen Theater gespielt, aber das ist wirklich schon eine Weile her.

Gibt es Parallelen zwischen Musik und Ihrer schauspielerischen Arbeit?

So etwas wie Musik gibt es auch bei Film und Theater, es ist nur nicht hörbar. Der Zauber beim Film entsteht durch das Atmosphärische, das, was wir sprechen, ist nur das Tüpfelchen obendrauf. Das muss man beim Schauspiel immer mitbedenken, dass das mitschwingt. Dann hat es eine Kraft. Wenn man das beachtet hat, funktioniert der Film meist. Wenn jemand nicht darauf geachtet hat, stürzt der Film ab und ist nicht von Belang.

Martina Gedeck als Clara Schumann (mit Pascal Greggory als Robert Schumann in „Geliebte Clara“.

Foto: Kinowelt / picture alliance / dpa

Hilft Musik auch, die Arbeit als Schauspielerin anders zu verstehen?

Ja. Erstens hilft es für die Disziplin. Beim Auswendiglernen muss man üben wie Musiker. Die Strukturierung von Text, die Schönheit, die darin liegt, eine Wahrheit freizulegen. Zweitens hat das auch mit Technik zu tun. Der Gesang holt dich immer in den Körper hinein und dann bist du immer du selbst. Das lernt man eigentlich schon an der Schauspielschule, wird aber nicht immer beachtet. Ich strukturiere so besser, habe eine bessere Technik. Und ich weiß um die Vielschichtigkeit meines Instruments.

Charly Hübner hat schon mal Winterreise gesungen, Barbara Sukowa Schönbergs „Pierrot Lunaire“. Würden Sie sich sowas auch zutrauen?

Ich arbeite momentan an einem Programm mit Georg Nigl. Ich spreche Texte, er singt, aber vielleicht werde ich auch ein, zwei Lieder singen, nicht als klassische Sängerin, sondern als Schauspielerin. Mal sehen, ob mir das liegt. Aber schön stelle ich es mir vor.

„Violetter Schnee“: Staatsoper Unter den Linden 7, Mitte. Kartentel.: 20 35 45 55. Nächste Termine: 10.1., 19.30 Uhr und 12.1., 18 Uhr.