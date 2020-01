Jessica Hausner: „Du musst immer an dich glauben“

Jessica Hausner hat sich mit Dramen wie „Lovely Rita“, „Hotel“ oder „Lourdes“ in die vorderste Reihe österreichischer Filmregisseure vorgearbeitet. Ihr neuer Film „Little Joe“, der an diesem Donnerstag ins Kino kommt, ist ihr erster englischsprachiger Film, den sie mit Emily Beecham und Ben Whishaw gedreht hat. Beecham wurde dafür auf dem Filmfestival von Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. „Little Joe“ ist ein Science-Fiction-Film mit Anleihen ans Horrorgenre: Darin wird eine glücklich machende Pflanze gezüchtet, die alle Menschen, die mit ihr in Kontakt treten, verändert. Wir haben die 47 Jahre alte Regisseurin in Berlin getroffen.

Berliner Morgenpost: Frau Hausner, Sie mögen keine Blumen, oder?

Jessica Hausner: Nein. Tatsächlich finde ich es ein bissel anstrengend, sich ständig um sie kümmern zu müssen. Das ist wie bei Haustieren.

Das wundert uns nicht. Wie sind Sie auf die böse Blume gekommen? Ist das eine Reminiszenz an „Der kleine Horrorladen“?

Zumindest an den Horrorfilm. Ich habe aber eher an „Invasion of The Body Snatchers“ („Die Dämonischen“) gedacht. Ich wollte kein Remake machen, aber die Grundsituation fand ich irrsinnig witzig und klug. Mit dieser Fragestellung, ob man die Person, die man kannte, wirklich kennt. Oder ob die nur vortäuscht, etwas zu sein. Das finde ich eine sehr allgemein menschliche Grundthematik.

Reminiszenz an den Horrorfilm: In „Little Joe“ züchtet die Biologin Alice (Emily Beecham) eine Pflanze, die glücklich machen soll - aber die Menschen verändert. .

Foto: dpa

Sie haben schon in Ihrem Film „Hotel“ mit Elementen des Horrorfilms gespielt. Wie wichtig sind Ihnen solche Genrebezüge?

Das ist jetzt keine Manie von mir. Aber wenn es die Geschichte so will, interessiert es mich schon. Bei Genrefilmen ist es allerdings so, dass die Geschichte im letzten Drittel aufgelöst wird. Schon deshalb habe ich bei „Hotel“ mit dem Genre gespielt und jetzt bei „Little Joe“: Weil ich diese Auflösung nicht mitliefere. Ich interessiere mich mehr für Geschichten, die puzzleartig sind, wo jemand ein paar Puzzleteile verloren hat, und der Zuschauer das zusammensetzen muss. Das finde ich realistischer als diese Behauptung, dass eins und eins immer zwei ist.

Inwieweit ist „Little Joe“ auch ein Kommentar auf Gentechnik und Genmanipulation?

Damit habe ich mich natürlich ausgiebig beschäftigt. Das treibt mich auch wirklich um. Ich habe viel über den chinesischen Biochemiker gelesen, der einen menschlichen Embryo genetisch verändern wollte. Es ist schon unglaublich, wie weit wir in der Lage sind, unsere Umwelt zu verändern. Und welche Nebeneffekte dabei entstehen, die man nicht unter Kontrolle hat. Das ist zugleich ein ganz altes Thema. Die Frankenstein-Thematik: Ein Wissenschaftler erschafft immer ein Monster. Weil er nie garantieren kann, was aus seiner Erfindung wird. Ich habe immer am meisten Vertrauen zu denen, die das eingestehen. Richtig unruhig werde ich immer bei Wissenschaftlern, die behaupten, sie hätten alles unter Kontrolle.

Alice, die Hauptfigur in Ihrem Film, hat zwei Kinder: ihren Sohn Joe und ihre Blumenkreation, die sie „Little Joe“ nennt. Es geht dabei auch um Gewissensbisse, dass sie sich wegen ihres Berufs nicht genug um ihr Kind kümmert. Sie sind selbst Mutter. War das auch ein Anreiz für den Film?

Anleihen an den Horrorfilm: Jessica Hausners Drama „Hotel“ (2006) mit Franziska Weisz.

Foto: Neuevisionen Filmverleih / picture-alliance/ dpa

In meinen Filmen steckt immer Autobiografisches. Im Lauf der Jahre verändern sich deshalb meine Hauptfiguren mit mir. In meinem ersten Film hat noch ein Teenagermädchen seine Eltern umgebracht. Jetzt handelt mein Film von einer Mutter, die Angst hat, ihren Sohn zu verlieren. Klar hat das viel mit mir zu tun. Was mich wirklich überrascht hat, war, dass man als Mutter dauernd mit bestimmten gesellschaftlichen Rollenvorstellungen konfrontiert wird. Und wie sehr die Gesellschaft sich erlaubt, zu beurteilen, ob jemand eine gute Mutter ist oder nicht. Was, so mein Eindruck, Vätern nicht passiert.

Das ist wohl eine typische Frage, die immer nur Frauen gestellt wird und nie Männern?

Bestimmt. Tatsächlich bekam ich oft zu hören, wie es sein kann, dass ich Filme mache, wo ich doch ein Kind bekommen habe. Das ist wirklich sehr eigenartig. Und tatsächlich habe ich deshalb ein schlechtes Gewissen entwickelt und mich eine Zeit lang gefragt, ob es wirklich schlecht ist für mein Kind, wenn ich arbeite. Aber am Ende war die Erkenntnis doch die, dass es wichtig ist für mich, meine Filme zu machen. Um mich wohlzufühlen. Und dass ich dennoch eine gute Mutter bin. Und auch gern Zeit mit meinem Kind verbringe. Aber dass jede Mutter am liebsten nur noch Zeit mit ihrem Kind verbringt, das ist ein Ammenmärchen, das stimmt einfach nicht. Die meisten Mütter gehen auch gern arbeiten. Das trauen sich aber viele nicht offen zu sagen, da gibt es immer so ein laues Gemauschel an der Stelle.

Jessica Hausner (l.) mit ihren Darstellern Emily Beecham und Phenix Brossard bei der Premiere von „Litte Joe“ in Cannes 2019.

Foto: l / picture alliance / 2019 Hubert Bösl

Ob Michael Haneke, Uli Seidl, Barbara Albert oder Sie: Österreichische Filme haben oft einen ganz genauen, aber oft ätzend sezierenden Blick. Woher, erklären Sie mir das, kommt dieser böse Blick auf die Welt?

Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich tue mich ohnehin schwer, mich einordnen zu lassen. Das lässt sich, wenn man Teil eines Ganzen ist, sehr schwer beurteilen. Ich könnte noch nicht einmal das, was Sie gesagt haben, beurteilen. Denn aus meiner Sicht sind all diese Filmemacher komplett unterschiedlich.

Von Ihren fünf Filmen liefen vier in Cannes und einer in Venedig. So eine Erfolgsbilanz kann keine andere Regisseurin, auch kein anderer Regisseur aufweisen. Wie machen Sie das?

(schmunzelt) Ich hab’ da kein Erfolgsrezept. Aber auf dem Weg nach Berlin habe ich mich auch gefragt, wie es sein kann, dass Österreich so ein kleines Land ist und immer wieder ein Haneke, ein Seidl, Markus Schleinzer oder jetzt ich in Cannes in den Wettbewerb kommen. Während aus Deutschland bis auf Maren Ade und Fatih Akin lange niemand vertreten war. Auch da kann ich aber nichts Allgemeingültiges sagen. Ich kann nur für mich sprechen: Ich mache einfach das, was ich persönlich interessant finde. Und ich mache Kompromisse nur da, wo man sie nicht wahrnimmt. Vielleicht ist das ja ein Qualitätsmerkmal. Es fühlte sich sehr gut an, mit „Little Joe“ in Cannes erstmals im Wettbewerb gewesen zu sein. Und dann gab es ja auch gleich noch den Preis für meine Hauptdarstellerin Emily Beecham. Es ist erstaunlich, wie sich damit noch mal neue Türen öffnen. Für meine früheren Filme – plötzlich gibt es Retrospektiven –, aber auch für künftige Projekte.

Für ihre Darstellung wurde Emily Beecham in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Foto: picture alliance / Lyvans Boolaky/imageSPACE

In Cannes waren Sie eine von vier Frauen im Wettbewerb. Für Cannes ist das schon ein herausragender Schnitt, aber immer noch viel zu wenig. Ändert sich da gerade etwas durch die MeToo-Debatte? Wird es einfacher, als Filmemacherin Filme finanziert zu bekommen?

Also in der Hinsicht konnte ich mich nie beklagen. Meine Filme waren immer relativ schnell und gut finanziert. Was sich aber deutlich ändert, ist der Umgang mit Frauen in der Branche. Das merkt man gerade im Festivalbetrieb, der ja auch noch einer dieser letzten Männerbastionen ist. Da ist ein öffentlicher Druck entstanden. Filme von Frauen sind früher oft sehr stark kritisiert oder ins Lächerliche gezogen worden. Die Kritik war auch oft viel persönlicher. Da warst du die blöde Zicke, wenn du als einzige Frau zu sagen wagtest: „Aber so schlecht war der Film doch gar nicht!“ Dieses Verhalten ist jetzt nicht mehr salonfähig. Es ist politisch nicht mehr korrekt, sich über Frauen lustig zu machen. Das finde ich zur Abwechslung mal ganz lustig.

Mit 16 bekamen Sie von Ihren Eltern ein Buch über „Die Großen der Welt“ geschenkt – und fanden darin kaum Frauen.

Ja, das war ganz schön frustrierend. Die einzige Frau, die da im Inhaltsverzeichnis stand, war Madame Curie.

Und stimmt es, dass Sie danach davon träumten, auch zu den Großen zu zählen?

Ich war schon davor immer felsenfest davon überzeugt, dass das mein Weg ist (lacht). Es war eher so, dass ich, als ich das Buch bekam, irritiert war, wie ausgerechnet ich das schaffen sollte, was sonst keine Frau schafft. Aber irgendwie habe ich mich davon nicht beeindrucken lassen. Und weiter an mich geglaubt.