Ein Orchester kann auch ohne einen Dirigenten brillieren

Es ist kein Geheimnis, dass das kleine edle Konzertunternehmen Spectrum Concerts seine Konzerte im Kammermusiksaal nur mit großen finanziellen Mühen und durch Unterstützung eines geneigten Freundeskreises bewältigen kann: Auch das Programm des Eröffnungskonzerts der nunmehr 32. Saison ist anspruchsvoll, es füllt nicht alle Plätze. Gründer Frank Dodge landet allerdings einen Coup, indem er trotz finanzieller Nöte ein ausgewachsenes Streicher-Kammerorchester statt der bei Spectrum üblichen Kammermusikbesetzungen aufbietet. Es setzt sich aus Musikstudierenden unter anderem der Berliner Musikhochschulen zusammen und ist hervorragend einstudiert.

Die Geigerin Latica Honda-Rosenberg, Professorin für ihr Instrument an der Universität der Künste Berlin, fungiert als Konzertmeisterin, der Spectrum-Concerts-Cellist Jens Peter Maintz als Stimmführer der Cellogruppe – und gleich in der einleitenden Streicherserenade e-Moll von Edward Elgar ist zu bestaunen, was für einen zarten, transparenten Grundklang sie dem Ensemble verordnet haben. Schon hier ist bemerkenswert, dass das kleine Orchester trotz fehlendem Dirigenten durchweg präzise und nicht klanglich ausgefranste Stimmeinsätze zustande bringt.

Einen reizvollen Gegensatz zum Orchester bietet der Auftritt des formidablen Solisten und Spectrum-Concerts-

Veteranen Boris Brovtsyn. Im „concerto funebre“ von Karl Amadeus Hartmann nutzt der russische Geiger den sanften Klang des Ensembles als Grundlage für seinen eigenen, durchschlagskräftigen Ton. Mit ihm lässt er Hartmanns etwas altmodisches Antikriegs-Pathos aus dem Jahr 1939 ertönen, nabelt sich in immer neuen Wendungen des Klagegestus in größtmöglicher Solistenfreiheit vom Orchester ab und findet doch zu ihm zurück. Zeitloser als Hartmann erscheint im Konzert der Komponist Andrzej Panufnik, dessen Violinkonzert Brovtsyn ebenfalls präsentiert. Panufnik, ein nach dem Krieg nach England emigrierter Pole, gibt sich nach außen hin klassizistisch und experimentiert doch auf dieser Basis mit technischen Komponenten inner- und außerhalb traditioneller Harmonik.

Vermutlich hätte das Konzert trotz des verdienstvollen „ergänzten Spectrum-Ensembles“ noch eine Prise reine Kammermusik gut vertragen können, um als Gegensatz zum großen Streicherklang die Aufmerksamkeit des Publikums für einzelne Stimmen zu schärfen. Bartóks „Divertimento für Streicher“, ebenfalls aus dem Jahr des Kriegsbeginns 1939 stammend, ist zwar dramaturgisch gut programmiert und ein prominentes Stück, sticht aber trotz gediegener Spielweise stilistisch und klanglich nicht genügend aus dem Übrigen heraus.

Es darf in einem solchen Programm nicht nur um Parallelen, es muss auch um Gegensätze gehen. Dann könnte Spectrum Concerts sich durchaus auch als Kammerorchester-Reihe profi-

lieren.