Axel Springer, der Verleger der Einheit

Dem Verleger Axel Springer (1912 bis 1985) gerecht zu werden, fällt noch immer vielen Politikern, Intellektuellen, Teilen der Öffentlichkeit und selbst den Berlinern, für deren Stadt er so viel getan hat, schwer. Das mag seine Ursache auch darin haben, dass er immer fest an die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands geglaubt hat. Er konnte und wollte nicht akzeptieren, dass die überwiegende Mehrheit im Westen der Republik sich mit der Teilung und damit mit der Unfreiheit für die Deutschen jenseits der Elbe abgefunden hatte.

Dafür ist Axel Springer über viele Jahre hart kritisiert worden, abgestempelt als „Kalter Krieger“. Aber am Ende hat er Recht behalten. Es könnte das schlechte Gewissen seiner Gegner sein, dass ihm bis heute die ungeteilte Anerkennung zu Teil wird, die er verdient. Nun hat Kai-Axel Aanderud, einst Journalist im Springer Verlag und jetzt Publizist und Medienproduzent in Hamburg, ein weiteres Buch über Deutschlands erfolgreichsten Zeitungsverleger in den 60er- und bis in die 80er Jahre vorgelegt. „Axel Springer und die deutsche Einheit“ heißt der Titel.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wirklich Neues ist im den Fleißwerk mit seinen 431 Seiten kaum zu finden. Es fußt weitgehend auf Quellen eines früheren Werks des Autoren („Die eingemauerte Stadt“) und vertrauter Literatur, insbesondere dem Standardwerk von Hans Peter Schwarz zur Person des Verlegers („Axel Springer“).

Dennoch lohnt sich vor allem für die Jüngeren die Lektüre. Aanderud spannt nämlich den weiten Bogen von den Anfängen der Spaltung Deutschlands über den Bau der Mauer, als deren Folge die neue Ost-Politik der sozialliberalen Koalition unter dem Kanzler Willy Brandt bis zum Ende der DDR. Ein Geschichtsbuch zur jüngsten deutschen Geschichte mit einem Happy End, das Axel Springer nicht mehr erleben durfte. Angesichts der sich weiter ausbreitenden Geschichtslosigkeit im Lande und auf politischer Ebene des Verdrängens heute unliebsamer einstiger DDR-Nähe bis hin zum Stimmenkauf zur Abwehr des Misstrauensvotums gegen Willy Brandt 1972 ist das durchaus verdienstvoll. Dass die Person Axel Springer dabei über weite Strecken eher an den Rand gerät, hat seinen berechtigten Grund darin, dass der Verleger bei aller Mahnung vor dem sich Abfinden mit der Teilung und seinem journalistischen Kampf für das Festhalten am Gebot der Wiedervereinigung operativ zur deutschen Einheit, wie es der Titel des Buches suggeriert, kaum etwas beitragen konnte.

Axel Springer, das arbeitet Aanderud noch einmal heraus, war alles andere als ein „Kalter Krieger“, gar ein Nationalist. Ihm war die Freiheit wichtiger als die Einheit. Dazu zitiert der Autor aus einem Interview diesen das Selbstverständnis Springers prägende Satz: „Eine wirklich freie deutsche demokratische Republik, in der die vollen Menschen- und Freiheitsrechte gelten: diese Form der Wiedervereinigung würde ich akzeptieren – als eine Folge des von uns begonnenen und mit Pauken und Trompeten verlorenen Krieges.“ Dass es noch besser gekommen ist, dazu hat der letztlich einsame und unverstandene Mahner Axel Springer zumindest publizistisch beigetragen. Auch wenn es vielen noch immer schwerfällt, dies anzuerkennen.