Ricky Gervais schockt beim Golden Globe mit IS-Vergleich

Die hochnominierten Netflix-Produktionen gingen bei der Golden-Globe-Verleihung fast leer aus. Dennoch steht Hollywood in der Kritik.

Bei den großen Filmpreisverleihungen in Hollywood ist es in letzter Zeit ein bisschen wie mit den Wahlen in Europa. Es gibt eine neue, ungeliebte Konkurrenz am Rande des Spektrums, die das ganze System gefährlich ins Wanken bringt.

Am Ende kommt es dann aber doch nicht ganz so schlimm, wie man sich das ausgemalt hat. Nur dass es in diesem Fall nicht um nationalistische Parteien geht, die die Demokratie gefährden, sondern Streamingdienste, die das klassische Filmgeschäft – und die größte Unterhaltungsindustrie der Welt aus den Fugen haben könnte.

Der Netflix-Triumph blieb aus

So gesehen ist auch bei den 77. Golden Globes, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) in Beverly Hills verliehen wurden, noch mal alles gut gegangen. Denn erstmals war mit „Marriage Story“ kein Kinofilm, sondern eine Netflix-Produktion der Favorit des Abends. Und erstmals waren unter den fünf Produktionen mit den meisten Nominierungen nur zwei Kinofilme, aber gleich drei Netflix-Produktionen.

Am Ende aber hat „Marriage Story“ trotz sechs Nominierungen eine einzige Trophäe einheimsen dürfen, in einer Nebenkategorie, für die beste Nebendarstellerin (Laura Dern), konnte aber keinen der wichtigen Preise einheimsen, ja, stand am Ende sogar als Verlierer da. Noch schlimmer erging es den anderen beiden Netflix-Produktionen „Die zwei Päpste“ und vor allem auch Martin Scorseses großes Alterswerk „The Irishman“: Vier und fünf Mal nominiert, gingen sie ganz leer aus.

Signal für das klassische Hollywood

Der Sieger des Abends war dagegen Sam Mendes aufwühlendes Erster-Weltkriegs-Drama „1917“: Das Drama, das aufgenommen wurde, als sei es in einer einzigen Einstellung gedreht worden, und seine Hauptdarsteller wie seine Zuschauer dadurch geradezu klaustrophobisch durch das Grauen des Stellungskriegs jagt, war nur drei Mal nominiert, wurde aber sowohl für die beste Regie als auch in der Hauptkategorie als Bester Film ausgezeichnet.

„Once Upon a Time… in Hollywood“ von Quentin Tarantino, mit fünf Nennungen immerhin einer der fünf Meistnominierten, brachte es auf drei Globes: für den besten Nebendarsteller (Brad Pitt), das beste Drehbuch (wie immer von Tarantino selbst geschrieben) und für die Beste Filmkomödie. Der Globe unterscheidet ja, im Gegensatz zum Oscar, zwischen E und U.

Auch bei den Preisen für die besten Schauspieler ging „Marriage Story“ leer aus: Der Globe für die beste Hauptdarstellerin ging, sehr verdient, an Renée Zellweger, die in „Judy“ die späte Judy Garland nicht nur spielt, sondern auch singt: ein doppeltes Wagnis.

Statement gegen Netflix

Und als bester Hauptdarsteller wurde, auch das war zu erwarten gewesen, Joaquin Phoenix ausgezeichnet für seine verstörende Performance als „Joker“, für die er sich bis zur Selbstzerstörung abgerackert hat. Beides dramatische Herangehensweisen, wie man sich auf Rollen einlässt.

Man könnte es sogar als Statement lesen, dass gerade mit „Once Upon a Time… in Hollywood“ und „Judy“ zwei Filme ausgezeichnet wurden, in dem es explizit auch um das Filmbusiness geht: ein Gruß an Netflix, dass die wahre Kunst noch immer das Kino ist. Aber natürlich sieht die Wahrheit ganz anders aus.

Hollywood traut sich ja fast nur noch Blockbuster, die im Comicbereich spielen. Es ist kein Zufall, dass Martin Scorsese zehn Jahre lang vergeblich um sein großes letztes Mafiaepos „The Irishman“ kämpfte, bei den traditionellen Studios aber keine Gelder zusammen bekam. Bis Netflix einsprang.

Und kein Zufall auch, dass in „Marriage Story“ mit Scarlett Johansson eine Marvel-Superheldin mitspielte und mit Adam Driver ein „Star Wars“-Lichtschwertkämpfer. In großen Kinoproduktionen scheinen Stars nur noch solche Rollen angeboten zu bekommen, für große zwischenmenschliche Dramen wie der Scheidungskrieg in „Marriage Story“ aber gibt es hier kein Geld mehr.

In einer Sparte schreibt der Globe Geschichte

Hollywood muss diese Zeichen erkennen und umschwenken, wenn es nicht ganz auf die Streamingdienste umschwenkt. Was leider zu befürchten ist, wenn Walt Disney und Warner Brothers demnächst ihre eigenen Plattformen starten werden.

Diese Unwetterwolken verhängen schon den Himmel. Aber noch ist alles gut gegangen bei den Globes, die ja immer als Vorbote für den Oscar gehandelt werden. Obwohl hier nur eine Hundertschaft ausländischer Hollywood-Korrespondenten abstimmt, während beim Oscar dann die hollywood-eigene Filmbranche abstimmt.

Netflix hat von allen Hauptpreisen nur einen Trostpreis weggesteckt. Mit dem Globe an Akwafina als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie (für „The Farewell“) ist sogar noch Geschichte in Sachen Diversität geschrieben worden, weil erstmals eine asiatisch-amerikanische Schauspielerin diese Trophäe erhielt.

Ätzende Kritik gleich zur Eröffnung

Es hätte alles so schön sein können. Aber so ganz ohne Schockmoment oder Skandälchen sollte es dann doch nicht abgehen. Und das kam ausgerechnet von Ricky Gervais, der den Globe bereits zum fünften Mal moderierte und sich dabei als großartiger, wenngleich immer auch als bissiger Gastgeber erwiesen hatte.

Gervais verurteilte zurecht die Tatsache, dass trotz der MeToo-Debatte der letzten Jahre einmal mehr keine Frau in der Sparte Regie nominiert worden ist. Noch unangenehmer freilich war seine Kritik am pseudo-politischen Gebaren der Filmschaffenden und ihre längst real existierende Abhängigkeit von großen Firmen.

„Ihr behauptet, Ihr seid politisch wachsam“, ätzte Gervais in seinem Eröffnungsmonolog, „aber die Unternehmen, für die Ihr arbeitet, sind einfach unglaublich. Apple, Amazon, Disney. Wenn die IS einen Streamingdienst starten würde, Ihr würdet sofort Euren Agenten anrufen.“ Damit erschütterte er die Branche in ihren Grundfesten. Doch nicht alles gut gegangen.

