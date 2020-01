„Tatort“: Til Schweiger ist reif für die Insel

Diesmal ist alles anders. Til Schweiger kehrt zum „Tatort“ zurück. Aber es wird diesmal kaum geballert. Es gibt nur ganz wenige Tote. Und Schweiger hat nicht mal eine Schusswaffe in der Hand. Naja, doch. Aber nur ein Paintball-Gewehr. Keine scharfe Munition.

Es war ja auch gemein. Während bei anderen „Tatort“-Teams ständig am Drehbudget gespart wird, wurden die Schweiger-„Tatorte“, das hat viel Neid geschürt, üppig wie Kinofilme produziert. Und zuletzt kam Nick Tschiller, Schweigers Kommissar, auch genau dahin, ins Kino, als erster „Tatort“-Kommissar nach Götz Georges Schimanski mit seinen zwei Kinoausflügen 1985 und 1987. Doch als „Tschiller: Off Duty“, im Februar 2016 ins Kino kam, wollten ihn gerade mal 280.000 Zuschauer sehen.

Vier Jahre gab es keinen neuen Schweiger-„Tatort“

Für Schweiger, der sonst ein Millionenpublikum anzieht, eine empfindliche Schlappe. Auch als die Folge dann im Sommer 2018 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, kam sie nur auf 5,34 Millionen. Ein guter Wert für einen Fernsehfilm, für das Zugpferd der ARD aber eher unterer Durchschnitt. Schweiger maulte, das habe daran gelegen, dass die Folge zur Fußball-WM terminiert war. Aber vielleicht waren seine Folgen auch einfach zu viel Action, zu viel Schweiger-Schau. Und zu wenig „Tatort“.

Yalcin Gümer (Fahri Yardim) bekommt eine neue Kollegin: Robin Pien (Zoe Moore, die Tochter des Regisseurs der Folge, Eoin Moore).

Foto: ARD / NDR/Christine Schroeder

Man hätte meinen können, der Star wirft danach hin. Zumal er erst kürzlich wieder alle gegen sich aufbrachte, als er gegen einen „Tatort“ seines Kollegen Ulrich Tukur lästerte, jede Folge der „Augsburger Puppenkiste sei glaubwürdiger.

Aber zum 5. Januar kehrt Schweiger nun mit einer neuen Folge zurück. Vier Jahre nach „Off Duty“. Eine extrem lange Pause. Und sowas wie ein Neustart. Der Titel ist durchaus Programm, auch wenn er etwas kalauernd „Tschill Out“ heißt. Und erst mal nur meint, dass der Kommissar nicht mehr im Dienst ist.

Der Neustart bekommt dem Kommissar sichtlich gut

Nick Tschiller muss erst ein Disziplinarverfahren abwarten, bevor er wieder ermitteln darf. Und er leidet noch immer schwer am Tod seiner Frau. Seine Tochter (gespielt von Schweigers eigener Tochter Luna Schweiger), die in „Off Duty“ noch versuchte, den Mörder ihrer Mutter zu stellen, lebt inzwischen in Australien. So weit weg wie möglich, um das Trauma zu verarbeiten. Sie meldet sich nur selten.

Aber sie hat auch Papa eine Auszeit vermittelt. Der sitzt nämlich auf Neuwerk, einer Insel im Wattenmeer vor Cuxhaven, und hilft dort der Sozialpädagogin Patti Schmidt (Laura Tonke), schwer erziehbare Jugendliche zu betreuen. Nix also mit Hamburg diesmal.

Auch ohne Tochter hat Tschiller wieder Papa-Sorgen

Til Schweiger ist reif für die Insel. Und er sieht auch wirklich sehr verhärmt aus. Was nicht nur an der Seelenqual im Drehbuch liegen mag. Sondern vielleicht auch an dem Megaflop, den er zuletzt mit der amerikanischen Version seines Erfolgs „Honig im Kopf“ erlitten hat.

Aber natürlich holt Tschiller seine Vergangenheit ein. Sein Kollege Yalcin Gümer (Fahri Yardim) nämlich soll im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms zwei Häftlinge nach Spanien bringen. Sind sind Brüder und haben beide in einer Punkband Songs gegen Rechts gerockt, aber im Darknet auch mit weichen Drogen gedealt.

Sie findet die Paintball-Idee gar nicht gut: Sozialpädagogin Patti Schmidt (Laura Tonke).

Foto: ARD / NDR/Christine Schroeder

Nun sollen sie aussagen. Aber auf dem Weg zum Hamburger Flughafen werden sie beschossen. Einer der Zeugen stirbt dabei. Der Täter hat es aber auch auf den anderen Bruder, Tom Nix (Ben Münchow), abgesehen.

Nur seine unmittelbaren Kollegen wussten davon, wann Gümer die Brüder abgeholt hat. Einer aus dem Team muss ein Verräter sein. Gümer kann folglich niemandem trauen. Und wendet sich in seiner Not, darauf könnte freilich auch sein Team schnell kommen – an Tschiller. Und taucht mit seinem Schützling auf der entlegenen Insel auf. Um ihn erst mal in seine Obhut zu geben. Bevor er, zurück in Hamburg, mehr weiß.

Geschossen wird mit Paintball-Waffen

Auch ohne Tochter also ist Tschiller/Schweiger wieder in der Papa-Rolle. Und muss sich um sehr schwierige Jugendliche kümmern. Und zugleich um einen jungen Mann, der auch einiges verschweigt. Dass Tschiller die Jugendlichen mit Paintball-Gewehren bespaßt, die er eigens auf die Insel schaffen lässt, ist pädagogisch nicht besonders wertvoll.

Noch dazu, wo ein Opfer daneben sitzt, auf das gerade geschossen wurde. Da sträuben sich nicht nur der Betreuerin die Haare. Aber die ist – jaja, einsame Insel - auch anderweitig an Tschiller interessiert und will ihm auch bei dessen Trauerverarbeitung helfen.

Weniger Action, mehr Drama

Es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis man dem Kronzeugen auf die Spur kommt und auf der Insel liquidieren will. Und Tschiller ist hier mal ganz anders gefordert, weil er diesmal eben keine Waffen hat und sich auch noch um die anderen Schutzbefohlenen kümmern muss..

Das Interessante ist, dass dieser „Tatort“ – sieht man einmal von der ironisch gemeinten Paintball-Idee ab – wirklich spannend ist. Und das ganz ohne Geballere und Leichenberge.

Regie führte diesmal nicht, wie bei den anderen Tschiller-Folgen, der Action-Spezialist Christian Alvart, sondern Eoin Moore, der sonst eher für die Rostocker „Polizeirufe“ bekannt ist und die Akzente auf Drama und Zwischenmenschliches verlegt. „Tschill Out“ ist quasi Tschiller unplugged. Und das bekommt ihm sichtlich gut.

„Tatort: Tschill Out“: ARD, 5. Januar, 20.15 Uhr