Sticht Netflix das Kino beim Golden Globe aus?

Top-Events in Berlin

Gehst du noch ins Kino oder streamst du schon? Das ist die Schicksalsfrage in der Filmbranche, übrigens nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch bei den Filmschaffenden. Netflix oder Kino, das ist denn auch die große Frage, wenn in der Nacht zu Montag in Beverly Hills zum 77. Mal die Golden Globes verliehen werden.

Bei der Oscar-Verleihung 2019 war bereits Alfonso Cuaróns meisterhafte Netflix-Produktion „Roma“ mit zehn Nominierungen ein Favorit des Abends, aber der Super-GAU, den das für viele Kinoschaffende dargestellt hätte, ist dann doch nicht eingetreten: „Roma“ erhielt nur drei Trophäen und unterlag vor allem in der Hauptkategorie Bester Film.

Fünf Mal nominiert: Martin Scorseses Mafia-Drama „The Irishman“ mit Joe Pesci (l.) und Robert De Niro.

Foto: dpa

Bei den Globes, die ja gern als Vorboten für den Oscar gewertet werden, sind nun aber gleich zwei Netflix-Produktionen Favoriten: Noah Baumbachs Ehedrama „Marriage Story“ kommt auf sechs, Martin Scorseses Mafiadrama „The Irishman“ auf fünf Nominierungen.

Drei Netflix-Werke unter den ersten Fünf

Ebenfalls fünf Mal nominiert, immerhin, ist Quentin Tarantinos „Once Upon a Time… in Hollywood“, aber auf je vier Nominierungen kommen dann schon wieder ein Netflix- („Die zwei Päpste“) und ein Kinofilm („Joker“). Gut möglich, dass diesmal der Streamingdienst, der dem klassischen Kino zunehmend auch in dessen eigener Domäne mit unlauteren Mitteln Konkurrenz macht, absahnt.

Zu den Schauspielern, die sich Hoffnung auf einen Globe machen können, gehören Scarlett Johansson und Adam Driver, das Scheidungspaar von „Marriage Story“. Johansson konkurriert gegen Renée Zellweger mit ihrer ergreifenden Darstellung von Judy Garland in „Judy“ und Saoirse Ronan in „Little Women“.

Ebenfalls fünf Mal nominiert: „Once Upon a Time… in Hollywood“ mit Brad Pitt (l.) und Leonardo DiCaprio.

Foto: dpa

Am spannendsten wird wohl die Kategorie bester Hauptdarsteller, wo Adam Driver gegen Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“), Joaquin Phoenix („Joker), Christian Bale („LeMans 66“) und Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“ antritt. Reine Männersache ist leider auch die Sparte Regie.

Keine Frau in der Sparte Regie nominiert

Hier treten die Altmeister Scorsese, Tarantino und Sam Mendes („1917“) gegen Todd Phillips („Joker“) und den Südkoreaner Bong Joon-ho („Parasite“) an. Keine einzige Frau, das hat im Vorfeld der Preisverleihung zu reichlich Kritik geführt, wurde in diesem Jahr nominiert. Nicht einmal Greta Gerwig oder Lulu Wang, deren Filme „Little Women“ und „The Farewell“ immerhin in zwei Sparten im Rennen sind.

Deutsche Anwärter fehlen dagegen ganz. Terrence Malicks Drama „Ein verborgenes Leben“ mit August Diehl in der Hauptrolle ist nicht nominiert. Und auch „Systemsprenger“ hat es nicht in die Sparte Bester Nicht-englischsprachiger Film geschafft.

Zwei Preise stehen dagegen schon fest. Die Moderatorin Ellen DeGeneres erhält die Auszeichnung für besondere TV-Persönlichkeiten und Tom Hanks den Cecil B. DeMille-Preis fürs Lebenswerk. Hanks ist zudem als bester Nebendarsteller in „Der wunderbare Mr. Rogers“ nominiert.

TV-Übertragung: Live über NBC (in Deutschland: TNT Serie; Pay-TV, ab 2 Uhr MEZ)