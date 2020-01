„Fontanes Berlin“ - Es war einmal an der Spree

Der Adler ist auf dem Balkon im Innenhof des Märkischen Museums gelandet. Sein Blick aber ist skeptisch. Droht er wieder abzuheben? Ursprünglich war die Bronzefigur mit einer Spannweite von fünf Metern Teil des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals auf der Schloßfreiheit, ein Jugendwerk des bekannten Berliner Tierplastikers August Gaul. Das Denkmal wurde wie so vieles nach dem Zweiten Weltkrieg abgebaut.

Das Erdgeschoss des Museums ist derzeit im Rahmen des Jubiläumsprogramms „fontane 200“ dem Dichter und seiner Berliner Zeit gewidmet. Den Adler hätte der greise Fontane an seinem ursprünglichen Standort noch sehen können. Er wurde im März 1897 aufgestellt, eineinhalb Jahre später starb der Dichter in seiner letzten Berliner Wohnung an der Potsdamer Straße. Aber vertrauter mag Fontane ein älteres Bild der Schloßfreiheit gewesen sein, jenes mit den Bürgerhäusern an der Spree. Wilhelm II. ließ sie 1894 schleifen und dafür das Denkmal aufstellen.

Die Kaiser-Wihelm-Brücke (heute: Liebknechtbrücke) im Bau, 1887.

Foto: Stadtmuseum Berlin/Hermann Rückwardt

Sowohl die ältere als auch die jüngere Ansicht kann in der Sonderschau in beeindruckenden historischen Fotografien studiert werden. Das Märkische Museum ist nicht nur eng mit Fontane verbunden, er hatte selbst Pläne für ein historisch-didaktisches Haus. Später wurden dem Museum Teile seines Nachlasses übereignet. Die Einrichtung ist auch eng mit der Geschichte der Fotografie verknüpft. Wurde in Berlin wieder einmal etwas abgerissen, durften es die Fotografen für das Museum und die Nachwelt dokumentieren. Wurde neu gebaut, begleiteten sie den Bauprozess.

Auf diese Weise füllten sich die Archive mit Fotografien, die das alte, vergangene Berlin zeigen und das Werden des Neuen. Die Ausstellung zeigt die Werke von zwölf Pionieren der Fotografie, darunter auch Zille, der bevor er als Zeichner berühmt wurde, Berliner Straßen und Plätze fotografierte.

Den alten Bildern werden neue des Berliner Fotografen Lorenz Kienzle gegenübergestellt. „Tatort Fontane“ heißt sein Bilderzyklus, bei dem er erkundet, was aus Fontanes Orten heute geworden ist.