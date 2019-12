Philharmoniker: Petrenko setzt auf Broadway-Klassiker

Chefsache ist das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker in diesem Jahr. Und da das Spitzenorchester einen neuen Chefdirigenten hat, kann man erstmals Kirill Petrenko lächelnd beim populären Jahresausklang erleben. Bei dem Broadway-Programm gibt es natürlich mehr zu lächeln als an üblichen Abenden mit Beethoven oder Mahler. Aber das mit dem Lächeln sollte man keinesfalls missverstehen, auch nicht, dass er am Pult mal elegant mitschwingt, ja fast tänzelt. Petrenko wendet sich den Werken mit großer Ernsthaftigkeit zu, hört in die instrumentatorischen Feinheiten hinein und weiß die Philharmoniker bei sich. Es ist einfach schön, am Jahresende in der Philharmonie mitzuerleben, dass nach der langen Simon-Rattle-Ära des gepflegten Manierismus jetzt mit Petrenko eine Zeit der musikalischen Empathie angebrochen ist. Auch wenn es um das Vergnügliche geht.

Bernstein hat auch einmal die Philharmoniker dirigiert

Obwohl es ein bunt gemischtes Programm mit Werken von George Gershwin, Richard Rodgers, Kurt Weill, Stephen Sondheim und Harold Arlen ist, gibt es schon so etwas wie einen Hauptkomponisten und ein Hauptwerk. Nun hat Leonard Bernstein eine eigene Geschichte mit den Philharmonikern, die aber kaum erzählt wird. Man versteht auch schnell, warum. 1979 stand Bernstein am Pult des Orchesters. Die alten Karajan-Musiker waren irritiert angesichts des exaltierten Amerikaners mit seinen Kettchen und seinem Gehabe hinter der Bühne. Bernstein hingegen bezeichnete die Philharmoniker als eine schöne, aber kalte Frau. Die Chemie stimmte einfach nicht, es gab keine weitere Zusammenarbeit.

Die neue Generation der Philharmoniker wirft sich jetzt mit vorbehaltloser Neugierde und voller Esprit auf Bernsteins Symphonische Tänze aus der „West Side Story“. Jeder kennt Musik aus dieser Romeo-und-Julia-Adaption, die 1957 in New York uraufgeführt wurde und eine Liebestragödie inmitten eines Bandenkriegs zwischen den US-amerikanischen Jets und den puerto-ricanischen Sharks erzählt. Viele Konzertbesucher haben wohl auch die bunten Film- oder Musicalbilder vor Augen. Jenseits davon schaffen Petrenko und seine Philharmoniker es auf überwältigende Weise, in der Musik nicht nur das Gegeneinander, die Liebe von Tony und Maria, die zarte Hoffnung oder das Scheitern hörbar zu machen, sondern auch die Ambivalenz der Gefühle, die sich in Übergängen offenbaren. Die Bernstein-Interpretation ist die große Überraschung in dem Silvesterprogramm.

Das Programm findet nicht nur an den drei Abenden in der Philharmonie statt, sondern wird zu Silvester auch in elf Berliner Kinos live übertragen. Im Fernsehen zeigt zumindest der Spartenkanal Arte ab 18.35 Uhr den Mitschnitt aus der Philharmonie. Auch wer sich um diese Zeit bereits auf seinen Besuch bei Freunden vorbereitet oder das eigene Wohnzimmer für Gäste herrichtet, sollte gegen 18.50 Uhr den Fernseher einschalten und sich diesen knapp 25-minütigen Bernstein gönnen. Es ist die ganz große Unterhaltung, die einen berühren kann.

Mit einer Bernstein-Legende wird übrigens im Programmheft aufgeräumt. Der New Yorker Komponist und Dirigent hatte 1977 den Fernsehpreis „Goldenen Europa“ verliehen bekommen. Sein Satz, dass es keine U-Musik und keine E-Musik gäbe, sondern nur gute und schlechte Musik, hatte die deutschen Fernsehmacher überzeugt. Bernstein war ahnungslos, so etwas gesagt zu haben, nahm den Preis aber gerne entgegen.

Der Satz geht wahrscheinlich auf ein Interview mit Kurt Weill im Jahr 1940 zurück. Vielleicht entsprang der Gedanke auch einfach nur dem amerikanischen Zeitgeist. Seit zwei, drei Jahrzehnten trifft der Satz auch auf den deutschen Klassikbetrieb zu und gerade zu Silvester fragen sich viele, was die beste Musik für den Jahreswechsel wäre? Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass im Konzertsaal alle nur Spaß haben wollen. Es ist schließlich eine Zeit, in der viele Bilanz ziehen, auch Wunden lecken und Hoffnungen und Vorsätze fürs neue Jahr formulieren. Traditionell erklingt oft Beethovens Neunte in den Konzerten, ein zutiefst humanistisches Werk, das mit Widersprüchen ringt und mit der „Ode an die Freude“ auf das Beste hofft.

Das Broadway-Programm hat viel mit Berlin zu tun

Petrenko hatte Beethovens Neunte bereits zu seinem Amtsantritt am Brandenburger Tor vorgeführt. Zu Silvester begibt er sich in die seinerzeit jüdisch geprägte Broadway-Szene hinein, wo die Emigranten aus Europa ihre Zukunft, ihre Hoffnungen an die Neue Welt in Musik gossen. Das Konzertprogramm hat viel mit Berlin zu tun: Kurt Weill etwa, dessen Konzertsuite aus dem Musical „Lady in the Dark“ in abgründiger Beschwingtheit vorgeführt wird, war nach der Machtübernahme der Nazis geflohen und in New York gelandet.

Die erste Zugabe des Abends stammt von Frederick Loewe, der 1901 in Berlin als Friedrich Löwe geboren worden war und als 13-jähriger Klavierschüler der bislang jüngste Solist bei den Philharmonikern war. Den Evergreen „Ich hab’ getanzt heut’ Nacht“ aus dem Musical „My Fair Lady“ singt Diana Damrau, eine vertraute Sängerin im Opernteam Petrenko. Die gefeierte Münchner Diva umtanzt an diesem Abend mit großer Geste und in wechselnden Kleidern das Dirigentenpult in der Philharmonie. Sie hatte ihr Bühnendebüt 1995 als Eliza in „My Fair Lady“ am Mainfranken Theater Würzburg. Möglicherweise fühlte sie sich am Sonntag, dem ersten Konzert, in ihre Jugendzeit zurückversetzt. Im Bühnenbetrieb bremsen schlaue Regisseure die Darstellung jugendlichen Überschwangs durch gestandene Sängerinnen. Alles hat seine Zeit. Bezaubernd ist Diana Damraus „Over the Rainbow“ aus Harold Arlens Filmmusik zu „The Wizard of Oz“. Die Künstler sehen sich am Ende bejubelt.