„Tatort“-Special: Speed-Dating für Fernseh-Kommissare

„Babbeldasch“ ist das Angstwort in der ARD. „Babbeldasch“, so hieß eine eigentlich ganz vergnügliche und auf jeden Fall erfrischend andere „Tatort“-Folge, die im Februar 2017 ausgestrahlt wurde. Der Berliner Underground-Regisseur Axel Ranisch schickte darin Ulrike Folkerts als Ludwigshafener Kriminalkommissarin Lena Odenthal undercover in eine Dialektlaienspielgruppe – und ließ den ganzen Cast nicht nur hessisch babbeln, sondern vor allem von Herzen improvisieren.

Das kam nicht überall gut an: Die Folge spaltete Kritik wie Publikum, im Internet gab es einen regelrechten Shitstorm. Und die ARD-Leitung erließ daraufhin ein Verdikt: Keine Experimente mehr. Der „Tatort“, das letzte große Lagerfeuer der ARD, sollte wieder konventioneller und krimi-konformer werden.

Der Auftrag kommt von ganz oben: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (r.) begrüßt das Team.

Foto: ARD/WDR / /Tom Trambow

Alles vergessen. Am Neujahrstag, an dem traditionell eine ganz besondere Folge ausgestrahlt wird, ist wieder „Babbeldasch“-Alarm. Es wird zwar kein Dialekt gesprochen, aber dafür noch mehr improvisiert als bei Frau Odenthal.

Ein Serienmörder in Polizeikreisen

Der Grund: Für Buch – so weit davon die Rede sein kann – und Regie zeichnet Jan Georg Schütte verantwortlich. Und der hat sich in den letzten Jahren mit Filmen wie „Alpenglühen – Speed-Dating für Senioren“, „Wellness für Paare“ oder Klassentreffen“ darauf spezialisiert, möglichst viele Stars auf engem Raum zu zwingen und mit nur wenigen Regieanweisungen improvisieren zu lassen.

Das spärliche Plot-Gerüst: Ein Serienmörder hat es offenbar auf Polizisten abgesehen. Vier Kollegen sind schon tot. Deswegen soll eine Spezialeinheit rekrutiert werden. Sieben Kommissare werden in ein leerstehendes Tagunsghotel geladen, wo zwei erfahrene Coaches sie zu einem Team zusammenschweißen sollen. Oder sitzt der Mörder gar unter ihnen und soll so entlarvt werden?

Lauter aktive und ehemalige „Tatort“-Ermittler

Sieben auf einen Streich: Unter den Geladenen findet sich „Tatort“-Prominenz wie die Dortmunder Kommissare Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch (Anna Schudt) sowie die Münsteraner Ermittlerin Krusenstern (Friederike Kempter), die ständig mit Thiel telefoniert.

Dazu zählen aber auch Ehemalige wie Friedrich Mücke, der 2014 beim Erfurter „Tatort“ hingeworfen hat, oder Ben Becker, der in einigen frühen Odenthal-Krimis und gerade erst wieder bei ihrem 30. Dienstjubiläum mit dabei war.

Mit Team-Geist hat er es ja nie so: Kommissar Faber (Jörg Hartmann) leidet sichtlich.

Foto: ARD / WDR/Tom Trambow

Gecoacht werden sie von Charly Hübner, der sonst selbst im Rostocker „Polizeiruf“ ermittelt. Und von Bjarne Mädel, dem „Tatortreiniger“, der sich immer mal gewünscht hat, bei einem echten „Tatort“ selbigen reinigen zu dürfen – und nun zumindest auf diese Art reinemachen darf.

Ein Grausen für die Darsteller

Während die Presse sonst „Tatort“-Folgen immer vorab sehen darf, waren diesmal nur zwölf Minutenhäppchen vom Speed-Dating der Kommissare zu sichten. Und die wirken erst mal eher krude und wirr. Ob das Erste so die Spannung aufrecht erhalten will? Oder den Schaden von vornherein gering halten will? Das wird sich erst an Neujahr erweisen.

Erste Hinweise gab uns indes Ben Becker. Der musste, wie alle Beteiligten, vertraglich versichern, dass er nichts verrät. So viel ließ er aber schon durchblicken: „Solche Drehtage brauche ich nicht noch mal. Keiner wusste, worum es geht, aber alle mussten beweisen, was für tolle Schauspieler sie sind.“ Das war „schlimmer als jede Schauspielprüfung“.

Über 200 Stunden Material sollen so zusammengekommen sein, die Schütte dann zu dem obligatorischen 88-Minüter schneiden musste. Becker hat dem Regisseur geraten, es beim Making-Of zu belassen: „Das ist bestimmt besser als der Film.“

