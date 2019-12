Peaches liefert in Berlin eine freizügige Show

Feminismusikone, Kuratorin, Schauspielerin, Filmemacherin - Peaches ist vieles. Vor allem aber ist sie als draufgängerische Elektrorock-Queen bekannt, die schamlos mit Geschlechterrollen spielt, explizite Texte liebt und ihre Performances mit jeder Menge Sexualmetaphorik auflädt. Ihr Debütalbum schlug im Jahr 2000 ein wie eine Bombe.

Zu 20 Jahren Bühnenjubiläum wurde Peaches nun mit einer Produktion des Internationalen Sommerfestivals Kampnagel geehrt, die nach der Uraufführung im Sommer Berlin-Premiere hatte. Dem umjubelten Auftakt am Sonnabend folgen drei weitere Shows bis zum Silvesterabend.

So sehr das bildungsbürgerliche Publikum Peaches feiert, so wenig mag man glauben, dass es diese Musik allabendlich in den CD-Player oder die Playlist lädt. Machen doch die wenigsten den Eindruck von durchgeknallten Nerds oder Noise-Opfern, zu denen diese aggressive, widerspenstige Musik zwischen Industrial und Elektro passen würde, über die Peaches ihre unanschmiegsamen Raps packt. Aber ein Konzert von Peaches ist eben nicht nur ein Konzert. Es ist ein Statement, eine Performance, ein Event.

Peaches tritt in Berlin mit Orchester, Tänzerinnen und Tänzern und Bühnenpersonal auf

So auch diese Megashow in der Berliner Volksbühne. Ein zwölfköpfiges Orchester wird aufgefahren, sechzehn Tänzerinnen und Tänzer und weiteres Bühnenpersonal choreografiert. Peaches ist auf dem Programmzettel als verantwortlich für Konzept, Regie, Musik, Gesang und Performance verzeichnet. Sie begreift sich als Künstlerin in umfassendem Maße.

Bratzige, zu Elektrosägen umfunktionierte Violinen eröffnen die Show. Eine Dragqueen in Katerkostüm gibt sogleich den Opener, um ihn herum die dunklen, hellen, weiblichen und männlichen Körper des notdürftig im Genitalbereich bekleideten Tanzensembles, das eine tragende Rolle im Bühnengeschehen spielt.

Dann steht Peaches zum ersten von vielen Malen oben ohne auf der Bühne

Dann kommt Peaches unter einer wuscheligen Monsterperücke auf die Bühne und wird alsbald so direkt, wie man es von ihr erwartet. Schon der zweite Song handelt von ihrer „big fucking Muschi“ und dazu wird es so „nasty“ wie ihr Text verspricht. Sie entledigt sich ihrer Perücke und steht zum ersten von vielen Malen oben ohne auf der Bühne. Dazu tanzen links und rechts zwei Vaginaattrappen.

Die Bühne ist ein wenig in den Saal hineingebaut, im vorderen Bereich sind die Sitzreihen entfernt und Stehplätze im Angebot. Das fördert die Partyatmosphäre des energiestrotzenden Abends. Die Show ist auf ihre schräge Art sehr unterhaltsam und etliche bleibende Bilder sind der Regisseurin Peaches gelungen.

Show von Peaches: Weiße Luftschlangen aus Riesendildos

Wenn etwa ihre Tänzer plötzlich lange Bänder von Peaches’ Hose in den Raum ziehen und sie wie eine Spinne im Netz auf dem Podest steht. Wenn in vertikale Laserstrahlen wie in Saiten gegriffen wird und dadurch synchron zur Musik grelle Lichtreflexe entstehen. Wenn zwei vom Publikum getragene transparente Riesendildos aufgeblasen werden, in die Tänzer hineinklettern, um durch eine kleine Öffnung weiße Luftschlangen in den Saal zu pusten. Oder wenn eine Trapezkünstlerin den Saal mit Lichtstrahlen aus dem Schambereich entzückt.

„Shake your dicks, shake your tits“ ist der Slogan des einnehmend-freizügigen Anti-Patriarchats von Peaches. Es ist trotz allen Ulks politisch. „I mean something“ schreit sie im letzten Song nicht von ungefähr noch einmal ins Publikum, bevor als Zugabe „Fuck The Pain Away“ dran ist. Trotz voranschreitenden Alters ist Peaches ein Riot Girl, wie es im Buche steht. Dass es inzwischen überall die hohen Weihen der Kunstwelt erhält, darf man trotzdem gern als übertrieben ansehen.