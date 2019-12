Sieben Lagen Knoblauch scharf: Hier passt nichts zusammen

Nach dem rollschuhfahrenden Santa Claus taucht dann noch ein weißer Hase auf. Und wieder versucht man im Kopf verzweifelt, irgendeinen Zusammenhang zu Euripides „Die Troerinnen“ herzustellen. Schließlich soll „Sieben Lagen Knoblauch scharf“ laut Ankündigung darauf fußen. Man kennt die weltberühmte antike Tragödie, die vom Untergang Trojas erzählt. Davon, wie die Griechen erbarmungslos den Tod brachten. Und als Gewinner trojanische Frauen als Beute erniedrigten und als Sklavinnen unter sich aufteilten. Ein Drama von schockierender Brutalität und erschütterndem Leid in einem blutigen Krieg.

Thomas Donndorfs Inszenierung im Theater unterm Dach will unbedingt eine Parallele zum Ende der DDR und zur Rolle der Ost-Frauen schaffen. Was historisch definitiv fragwürdig ist und sich mehr schlecht als recht textlich erahnen lässt bei der Premiere der Stück-Bearbeitung von Juliane Baldy. Sie spielt auch die Hauptrolle. Eine aufgedonnerte Rheinländerin im knappen Mini, mit Pelz, Blondhaarperücke, roten High Heels. Das Klischee einer reichen Frau, die sich hochgeschlafen hat.

Anfangs kommt ein Chor aus neun Frauen herein, der Arbeiterkampflieder wie „Die Internationale“ singt, zuweilen auch chorisch spricht. Ein Element antiker Dramen, mehr aber auch nicht. Davor stehen vier weitere Frauen in DDR-Uniformen. Zwei Mädchen im Look der Jungen Pioniere, eine Frau in dem der FDJ, eine Seniorin in dem der NVA. Sie sitzt kurz darauf in einem Sessel, lässt sich vom Westfernsehen berauschen, schimpft darüber, dass es die DDR nicht mehr gibt und spricht reaktionäre Sätze wie: „Wenn eine Frau keine Kinder hat, stimmt etwas nicht mit ihr.“ Oder: „Frauen ziehen nicht um die Häuser.“

Nichts erschließt sich in dieser Inszenierung

Während die Rheinländerin darüber referiert, dass Frauen zusammenhalten sollen, tauschen die anderen ihre Uniformen gegen schicke, kurze Kleidchen. Was offenbar plakativ die Auslöschung oder Transformation der DDR-Frauen in West-Frauen zeigen soll. Dazu verteilt der Nikolaus wie der Zalando-Mann unentwegt silberne Pakete. Viel mehr passiert nicht in der knappen Stunde. Man versteht nur die Hälfte davon, weil der Regisseur mit Laien arbeitet, die er nicht angeleitet hat. Es wird zu hastig, leise oder Silben-verschluckend gesprochen.

Nichts erschließt sich. Nichts passt zusammen. Weder der Titel noch der Bezug zu Euripides. Die DDR wurde nicht gewaltsam erobert, Ost-Frauen nicht geschändet. Es reicht nicht aus, vage ein Motiv zu übernehmen, um sich mit einem großen Namen zu schmücken. Das Theater unterm Dach zeigt seit über zwei Jahrzehnten vorzügliche Inszenierungen. Die regen im besten Fall zum Nachdenken an. Diese indes mag man einfach nur schnell vergessen.

Sieben Lagen Knoblauch scharf, Theater unterm Dach, Danziger Straße 101, Prenzlauer Berg, Tel. 902 95 38 17. Nächste Termine: 16. und 17. 1. um 20 Uhr