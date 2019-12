Pianist Martin Helmchen: Von Berlin auf die Podien der Welt

Viele Menschen verbinden mit dem klassischen Konzertpianisten ein Bild eines selbstverliebten Künstlers, der ebenso egozentrisch wie unberechenbar ist und alles der Karriere unterordnet. Ein Familienleben hat er nicht, oft existieren mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen, um die er sich nicht kümmert. Von diesem Typus ist der Berliner Pianist Martin Helmchen denkbar weit entfernt. Er ist seit vielen Jahren mit derselben Frau verheiratet. Marie-Luise Hecker heißt sie, und sie ist eine großartige Cellistin, mit der er drei Töchter hat. Im Zweifelsfall steht die Familie für ihn an erster Stelle.

Wenn sich also die Chance ergibt, mal ein paar Tage mit Frau und Kindern zu verbringen, lehnt Helmchen tatsächlich auch ein verlockendes Konzert ab. Die Beschäftigung mit theologischen Fragen bedeutet ihm ebenfalls viel, daraus schöpft er Kraft und „pflegt seine innere Gesundheit“.

Der sympathische Künstler, den trotz seiner 38 Lebensjahre noch immer eine jungenhaft-studentische Aura umgibt, gehört zu der Sorte Mensch, dem man als Nachbar gerne den Hausschlüssel zum Blumengießen überlässt, wenn man in den Urlaub fährt, weil man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, dass er den Ficus benjamina mit Sicherheit nicht vertrocknen lässt.

Die Eltern mussten ihn geradezu vom Klavier wegziehen

Helmchens Begeisterung für das Klavier zeigte sich schon in früher Kindheit. Bereits in jungen Jahren verbrachte er so viel Zeit am Instrument, dass ihn seine Eltern, die selbst keine Musiker sind, regelrecht vom Instrument wegziehen mussten. So brauchten sie keinerlei Druck auf ihn ausüben, um sein Talent zu entwickeln. Nach dem ersten öffentlichen Konzert war dem jungen Martin klar, dass er gerne Pianist werden würde, da ihm nicht nur das Musizieren große Freude bereitete, sondern auch das Auftreten vor Publikum.

Helmchen nahm Unterricht bei ganz verschiedenen Lehrern. Die Ästhetik und Spielweise der russischen Schule lernte er bei der russischen Pianistin Galina Iwanzowa kennen, die noch beim berühmten Moskauer Klavierpädagogen Heinrich Neuhaus Unterricht gehabt hatte, dem Lehrer von Meisterpianisten wie Emil Gilels und Svjatoslav Richter.

Bei der russischen Professorin ging es vor allem darum, wie Bewegungsabläufe zu Klang werden. Der Unterricht drehte sich um physische Dinge, Motorisches und Gewichtstechnik. Dies alles war für das russisch romantische Klangideal, das durch einen weichen großen Klang gekennzeichnet ist, essenziell wichtig. Dabei habe sie sehr viele Bilder und Assoziationen verwendet, um ihrer Vorstellungen zu verdeutlichen.

Alfred Brendel wurde zum Mentor

Einen Gegenpol zu der russischen Schule bildete die deutsch-österreichische Tradition, wie sie der Pianist Alfred Brendel verkörpert. Er wurde für Helmchen zu einem sehr wichtigen Mentor. Sein Unterricht sei von „unglaublicher Klarheit“ gekennzeichnet, so Helmchen, außerdem habe Brendel immer wieder darauf hingewiesen, dass die „Kombination von empfinden und verstehen“ für den Interpreten besonders wichtig sei. Ein dritter Pianist, der dem jungen Berliner entscheidende Impulse gab, ist der legendäre israelische Pädagoge Arie Vardi. Für die Kammermusik wiederum erhielt Helmchen wichtige Anregungen vom russischen Cellisten Boris Pergamenschikow.

Mit der Zeit trug diese fundierte Ausbildung Früchte. So gewann er 2001 den renommierten Clara-Haskil-Wettbewerb im schweizerischen Vevey, 2003 wurde er mit dem Ersten Preis beim Internationalen Kissinger Klavierolymp ausgezeichnet. Nun öffneten sich für ihn die internationalen Konzertpodien. Bald trat Helmchen mit den Berliner Philharmonikern und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin auf, außerdem verpflichteten ihn das London Philharmonic Orchestra und das Boston Symphony Orchestra als Solisten.

Mindestens ebenso wichtig wie die Solokonzerte ist dem Berliner Künstler jedoch die Kammermusik. Seine wichtigste Partnerin dabei ist seine Frau, mit der unter anderem die Sonaten für Cello und Klavier von Johannes Brahms aufnahm. Weitere Kollegen, mit denen Helmchen gerne musiziert, sind Gidon Kremer, Tabea Zimmermann oder Sabine Meyer.

Am 2. Februar spielt er in der Philharmonie

Bevorzugt spielt Martin Helmchen Werke der deutschen Klassik und Romantik von Mozart, Schubert, Schumann und Brahms, doch auch für die vielfarbig schillernden Klangwelten des Franzosen Olivier Messiaen kann er sich begeistern. Im kommenden Jahr steht allerdings die Musik des Jubilars Ludwig van Beethoven im Zentrum seines Interesses. So arbeitet er an einer Gesamtaufnahme der Klavierkonzerte mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter dem Dirigenten Andrew Manze, die teilweise aus Live-Mitschnitten besteht.

Am 2. Februar ist er mit dem 3. Klavierkonzert in der Philharmonie zu Gast, außerdem wird er später mit dem Geiger Frank Peter Zimmermann auch die Sonaten für Klavier und Violine aufführen. Beethovens Klaviersonaten wollte er sich allerdings nicht auch noch aufhalsen, denn irgendwo muss sich auch ein so vielseitiger Künstler wie Martin Helmchen Grenzen setzen. So müssen wir auf die Einspielungen von Appassionata, Mondscheinsonate und Co. wohl noch etwas warten.