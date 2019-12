Alice Brauner: „Wir machen Frieden im Kleinen“

Hat ihren Film gegen alle Widerstände durchgesetzt: Die Berliner Filmproduzentin Alice Brauer in ihren Büros in Schmargendorf.

Ein Orchester aus israelischen und palästinensischen Musikern, das mit seinem Zusammenspiel ein Friedenssignal gegen den Nahostkonflikt aussendet, das gibt es schon, mit Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra. Am 16. Januar kommt nun auch der Film „Crescendo – #makemusicnotwar“ ins Kino, der von einem solchen Klangkörper handelt. Produziert hat ihn Alice Brauner, nach einer Idee ihres Vater Artur Brauner, der im vergangenen Juli gestorben ist. Ein Film, mit dem die Produzentin das Erbe ihres Vaters fortführen will. Wir haben die 53-Jährige in ihren Büroräumen in Schmargendorf besucht.

Berliner Morgenpost: Frau Brauner, ist der Film Ihre Idee oder die Ihres Vaters?

Alice Brauner: Seit ich im Filmgeschäft bin, muss ich zwei Kämpfe austragen. Es ist sehr kräftezehrend, sich als Frau in dieser Männerdomäne durchsetzen zu müssen. Einer Frau traut man das offenbar nicht zu. Und das andere ist, dass alle immer denken, ich hätte meine letzten Filme nur mit meinem Vater gedreht. Tatsächlich stammt die Grundidee von ihm. Mein Vater wollte aber, dass die Palästinenser dabei ganz klar als Verursacher eines Attentats gezeigt werden sollten. Ich wollte genau das Gegenteil, dass das ein Friedensprojekt wird. Deshalb will ich jetzt nicht wieder dauernd hören, dass ich bei diesem Projekt mit meinem Vater in einem Atemzug genannt werde.

Ein deutscher Dirigent (Peter Simonischek, M.) zwischen palästinensischen und jüdischen Musikern.

Foto: Camino Filmverleih

Bei einem israelisch-palästinensischen Orchester muss man natürlich an das West-Eastern Divan Orchestra (WEDO) denken. Warum haben Sie nicht gleich einen Film über diesen Klangkörper gedreht?

Das war mal der Plan. Ich bin Daniel Barenboim auch Monate lang hinterhergelaufen, um die Rechte zu bekommen. Es ist nicht so, dass er das abgelehnt hätte. Er hat nur einfach keine Zeit gefunden. Und es gibt ja auch andere Orchester dieser Art. Deshalb haben wir die Geschichte dann fiktionalisiert. Im Film spielen aber zwei Musiker aus dem WEDO mit, die uns auch sehr beraten und geholfen haben. Einige Kritiker bekritteln ja, die Liebesgeschichte sei zu konstruiert. Aber gerade die hat es gegeben.

Wie schwer war es, den Film zu produzieren? Im Vorspann lesen sich so unkonventionelle Geldgeber wie Red Bull Media House, also Servus TV.

Das war eine Katastrophe. Und Servus TV war dann tatsächlich die Rettung. Andreas Schreitmüller von Arte kann Kino nicht koproduzieren ohne einen öffentlich-rechtlichen Sender als Partner. Der hätte noch nicht mal Geld gebraucht, nur einen Sendetermin. Und der ist wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen, weil er „Crescendo“ unbedingt machen wollte. Aber keiner hat zugesagt.

Von wegen Bildungsauftrag...

Ja, das hat mich sehr verbittert. Aber just in dem Moment sprang Servus TV ein. Ich hätte so ein linksliberales Friedensprojekt sicher nie einem vermeintlich rechtskonservativen Sender angeboten, aber er hat umgehend zugesagt. Und das waren die unkompliziertesten Verhandlungen, die ich je hatte.

Alice Brauner mit ihrem Vater Artur Brauner, der am 7. Juli 2019 gestorben ist.

Foto: Amin Akhtar

„Crescendo“ hatte seine Uraufführung drei Tage vor dem Tod Ihres Vaters. Hat er den Film noch sehen können?

Das war ganz schlimm. Auf der Premiere habe ich noch gesagt, in drei Wochen feiern wir seinen 101. Geburtstag. Er war nicht krank, er ist friedlich eingeschlafen. Für ihn vielleicht der schönste Tod. Für mich nicht. Ich war noch in München, wegen der Premiere. Und bin gestorben, weil ich nicht da gewesen bin. Aber mein Vater hat den Film noch gesehen. Und hat mich sehr gelobt.

Ist „Crescendo“ auch ein Film zu seinem Angedenken?

Der Film macht mich total stolz. Denn er ist ganz im Sinn meiner Eltern. Und ist auch der einzige Sinn, den ich neben meinen Söhnen und meinem Mann gerade im Leben finde. Weil ich denke, dass ich damit ihr Vermächtnis weiterführe. Ich leide extrem darunter, dass sie nicht mehr da sind. Aber diese Arbeit hilft wahnsinnig, das zu verarbeiten. Und ich möchte auch das nächste Projekt, das wir noch machen wollten, realisieren: „Der Mann, der Hitler besiegte“.

Bei den Dreharbeiten brachen dieselben Konflikte auf wie im Film beim Orchester.

Foto: Camino Filmverleih

Im Film brechen die Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern offen aus. Wie war das bei den Dreharbeiten?

Alles, was wir erzählen, hat sich so ähnlich auch am Set abgespielt. Das war sehr krass. Regisseur Dror Zahavi hat darauf bestanden, mit echten palästinensischen und israelischen Jugendlichen zu arbeiten. Und das waren, wie im Film, ganz andere Voraussetzungen: Die Israelis musizieren viel besser, die Palästinenser haben gar nicht die Chance, das so zu lernen. Auch sonst haben die Israelis erst mal nur miteinander und hebräisch gesprochen und die Palästinenser arabisch. Das war eine sehr aggressive Stimmung. Beim Drehbuchlesen gab es erste Annäherungen, am ersten Drehtag waren sie ziemlich beste Freunde. Und am letzten Drehtag haben sie geheult, als sie sich trennen mussten. Das war Frieden im Kleinen. Aber schon zur Premiere konnte eine der Palästinenserinnen nicht anreisen – weil sie kein Visum bekommen hat. Und erstmals, seitdem ich Filme mache, hat kein israelisches Festival den Film genommen. Wir haben keine Partei ergriffen. Das war denen wohl zu neutral.

Der Film mit Peter Simonischek hat im September auch das 25. Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg eröffnet.

Foto: Eventpress Golejewski / picture alliance / Eventpress

Das Ende des Films ist offen. War das eine bewusste Entscheidung: weil es auch keine Lösung für den Nahostkonflikt gibt?

Ganz genau. Das Konzert wird abgesagt, aber die Musiker wollen trotzdem zusammen spielen. Genauso ist auch die Situation unter den jungen Menschen. Gerade junge Israelis wollen Frieden, die sind so traumatisiert vom Militär, die haben die Nase voll vom Krieg. Wenn die die Entscheidungsgewalt hätten, wäre schon längst Frieden. Dann hätten wir ein Zweistaatenmodell. Aber Palästinenser werden wirklich zum Hass erzogen. Und auch auf der Siedlerseite in Israel gibt es ewige Hardliner. Wir wollen mit diesem Film für beide Seiten Verständnis entwickeln. Das ist ganz wichtig.

Man hat das Gefühl, die Politik stößt derzeit nicht nur im Nahen Osten an ihre Grenzen...

Als der Film in der Entwicklung war, haben wir noch nicht darüber nachgedacht. Aber das wurde immer schlimmer. Auch da glaube ich, dass die Leute es wirklich leid sind. Seit Trump und dem Brexit-Votum haben sich die Zeiten so Richtung Aggressivität, Hass und Angst entwickelt, dass die Menschen etwas für die Seele brauchen. So wie die Musik in unserem Film. Etwas, was man zusammen und nur zusammen erreicht. Harmonie im buchstäblichen Sinn.

Filmproduzentin Alice Brauer im Gespräch mit Morgenpost-Redakteur Peter Zander.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Und wie empfinden Sie die Stimmung in Deutschland? Hier nimmt Antisemitismus wieder erschreckend zu.

Als jüdischer Mensch empfinde ich das als großes Problem in Deutschland. Es kann nicht sein, dass Rabbiner Teichtal auf der Straße angegriffen und eine Woche später das Verfahren eingestellt wird. Auch mein Name steht ja auf dieser „JudasWatch“-Liste im Internet, die bislang nicht gelöscht wurde. Das ist absurd. Es muss da wirklich schärfere Gesetze geben. Und die, die es gibt, müssen endlich konsequent angewendet werden.

Fühlen Sie sich unwohl in Deutschland?

Mittlerweile leider ja. Das hätte ich nie gedacht. Am schlimmsten ist es seit dem Anschlag in Halle. Ich habe mir schon überlegt, auszuwandern. Die Frage ist nur, wohin? Meine Muttersprache ist deutsch. Aber ich fühle mich hier nicht mehr wirklich zuhause. Und meine Kette mit dem Davidstern trage ich schon lange nicht mehr. Gib bloß nicht zu erkennen, dass du jüdisch bist, wenn du Ärger aus dem Weg gehen willst.

Kann da mit Filmen wie diesem noch etwas ändern?

Das hat man gedacht. Leider muss man feststellen, dass es nicht so ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Auch nicht, was den Nahostkonflikt angeht. Wir haben zur Berlin-Premiere des Films am 15. Januar sowohl den israelischen Botschafter als auch die palästinensische Botschafterin eingeladen. Wir versuchen so zumindest in unserem kleinen Mikrokosmos Frieden zu schaffen. Wenn wirklich beide kommen sollten, wäre das historisch.