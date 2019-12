Theaterkritik Was Kunst kann, soll, darf: „Ode“ am Deutschen Theater

Gestört, gar behelligt fühlt sich die Autoreninstanz in „Ode“: In der Welt ist zu viel Vorschrift für die Kunst. „Regeln, Regeln, Regeln, die aufgestellt werden wie Gartenzwerge“, heißt es im Stück. Geschrieben hat es der Theater- und Romanautor Thomas Melle, im Auftrag des Deutschen Theaters. Seine Leitfrage ist, was Kunst heute noch darf und was sie sollen dürfte. „Ode“ ist kein Drama, um Figuren, ihre Entwicklung oder ihr Innenleben geht es nicht. Vielmehr collagiert Thomas Melle Diskurs-Versatzstücke. Sechs Schauspieler stellen sie dem Publikum zur Ansicht.

Vieles von dem schwappt durch „Ode“, was auch durch die Medien spülte in der letzten Zeit: Identitätspolitiken und Rechtsruck, Moral-Mahnungen und Fragen der Darstellbarkeit auf dem Theater. Vehement verteidigt wird in „Ode“ die absolute Kunstfreiheit, ebenso wie eine gesellschaftliche Mitte, die sich in Äquidistanz zu rechten wie linken Positionen und ihren „lächerlichen Grabenkämpfen“ befinden soll.

Die Extreme münden in Darstellungsverboten

Defizitär bis gefährlich findet Thomas Melle oder vielmehr: die Autoreninstanz von „Ode“ – das sollte man im Fall eines Literaturwissenschaftlers wie Melle nicht gleichsetzen – einerseits eine linke Position, welche die Kunst quasi-stalinistisch von Ambivalenzen reinigen und in den Dienst des moralisch Richtigen stellen möchte. Ebenso verheerend für die Kunstfreiheit ist auch die rechte Position, die Verständlichkeit und Realismus vorschreibt und die Kunst in Dienst nimmt für Anliegen des Brauchtums und der Nation. Die „Wehr“, am Deutschen Theater von wechselnden Schauspielern gesprochen, ist unverkennbar der AfD nachgeformt. Kunst, so klingt es aus Melles Text, solle aber niemands Identität stärken, sei diese nun divers oder ethnisch geprägt. Beide Extrempositionen mündeten in Darstellungsverboten – uns das bedeute „das Ende des Theaters, wie wir es kennen“.

Thomas Melles Manifest zu den gesellschaftlichen Debatten wäre in einem Zeitungsartikel vermutlich besser aufgehoben. Ausgespielt wird es auf der Bühne in länglichen Szenen. Lilja Rupprecht, die Regisseurin der Uraufführung in den Kammerspielen des DT, übernimmt den Text so gut wie unverändert. Für die Zusammenarbeit zwischen Autor und Theater ist diese respektvolle Werktreue sicher förderlich. Für die Zuschauer werden zwei Stunden Thesentheater daraus, nicht selten bleiern, auch wenn die souveränen Schauspielerinnen und Schauspieler – Juliana Götze, Manuel Harder, Alexander Khuon, Natali Seelig, Jonas Sippel, Katrin Wichmann – und der das Bühnengeschehen eher sparsam untermalende Musiker Philipp Rohmer engagiert bei der Sache sind.

Das Publikum guckt den Strickstrumpfenen beim Gucken zu

Eine eigenständige Ebene findet die Inszenierung vor allem in der Anfangsszene: Fratzer, Frau Professor Doktor Fratzer, hat ein Kunstwerk geschaffen. Dieses „Objekt reflexiver Staatskunst“ möchte das vorne auf der Bühne versammelte und in unförmige Strickhosen, Strickpullover, Strickhauben gekleidete Grüppchen gerne sehen. Neugierig reckt und streckt es sich. Aber wie Jonas Sippel, einer der zwei Gastspieler vom RambaZamba Theater, deutlich bemerkt: „Da ist nichts“. Nur das Publikum sitzt da und guckt den Strickstrumpfenen beim Gucken zu. Kann aber nicht sein, dass da nichts ist, scheint das Motto der Wollenen zu lauten. Schließlich wurde Kunst angekündigt. Ist das international, das Kunstwerk? Und wurde das vom Steuerzahler gefördert?, ereifert sich die unversöhnlich kunstsinnige Truppe.

Wenn Fratzer auf die Bühne kommt zur Enthüllung ihres Werkes, lassen die Umstrickten doch ein „oooh“ ertönen. Katrin Wichmann malt es mit ihrem Oberkörper nach: einen O-runden Kreis, in den sie sich fast behaglich hinein lehnt. Ihre Körpersprache ist so expressiv wie ihr Strickpullover. Beschwichtigend reckt sie die Hände, wenn sie ihre künstlerische Absicht erklärt, und wie zur Abfederung beugt sie dabei die Knie. Zu kritisieren finden die Wollknilche ja auch sehr schnell etwas: Anstößig sei der Titel des Kunstwerks, „Ode an die alten Täter“. Inhaltlich hat Fratzer ihre Arbeit mit der Nazizeit verschraubt. „Das geht ja gar nicht!“, schlägt es ihr entgegen.

Die Dynamik ist begrenzt, das Spiel schnell durchschaut

Alles stößt irgendwem moralinsauer auf. Unversöhnlich stehen sich die gesellschaftlichen Positionen gegenüber. Das ist der Erkenntniswert? Die Dynamik in „Ode“ ist begrenzt, das Spiel recht schnell durchschaut. Über den Mangel an theatralem Gehalt täuschen denn auch aktionsreiche Szenen wie das Nachstellen der Hakenkreuz-Haltung von „Volks Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier auf seinem Platten-Cover – ist das Martin Wuttke in Heiner Müllers „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, 1995 am Berliner Ensemble? – , der samtige Song von Juliana Götze („Gib mir Freunde, gib mir Gut / Gib mir Lindern dieser Glut“), eine durch Rollentausch ironisierte, metatheatrale Vergewaltigung oder das Bemalen der anstaltsweißen Bühnenwände nicht hinweg.

Nächste Termine: 8.1., 21.1., 20 Uhr.