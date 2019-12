„Sehnsucht der Schwestern Gusmão“: Tropische Etüde in Moll

Was wird im Kino nicht alles hineingewuchtet in das Klavier und seine Beherrschung: Leistungsdenken, Erotik, Ausnahmezustände, Familienzusammenführungen, und immer wieder in Kombination all dessen: die Integration ausgegrenzter junger Menschen in die Gesellschaft. Der Kitsch liegt da nicht fern.

Manches davon steckt zwar auch in diesem Film. Doch in seiner Adaption von Martha Batalhas Roman „Die vielen Talente der Schwestern Gusmão“ unterwirft der brasilianisch-algerische Regisseur Karim Aïnouz die Musik keiner abstrakten Idee. Er nennt sein Werk ein „tropisches Melodram“, und die Musik darin scheint mit großer Selbstverständlichkeit direkt aus der Welt dieses Films zu wachsen, dem Rio de Janeiro der 50er-Jahre.

Eine starke Zuneigung trotz Zwangstrennung

Guida (Julia Stockler), klein und lustig, träumt von Liebe und Freiheit und brennt mit einem Seemann durch. Eurídice (Carol Duarte), hochgewachsen und wie eine Almodóvar-Frau flackernd zwischen Komik und Abgrund, will Pianistin werden. So unterschiedlich sie sind, verbindet die Schwestern eine selbstverständliche, klare und starke Zuneigung.

Die Schwestern leben räumlich getrennt, die Bilder bringen sie dennoch zusammen.

Im Gegensatz zum klassischen Melodram genehmigt sich der Film einige Härten in der Darstellung körperlicher Akte, die an Aïnouz’ Vorbilder Rainer Werner Fassbinder oder João Pedro Rodrigues erinnern. Guida wird unehelich schwanger, gebiert, vom Vater verstoßen, in Armut und Einsamkeit ihr Kind und zieht es mit einer taffen Nachbarin groß.

Die alltägliche Anwesenheit der Anderen

Der Vater gibt Guida noch die Lüge mit auf den Weg, ihre Schwester studiere im fernen Europa Klavier. In Wahrheit heiratet Eurídice in Rio und wird vom Vater im Glauben gelassen, Guida lebe in Griechenland. Die Briefe, die sie einander schreiben, kommen über Jahrzehnte nicht an.

Dass dies trotz dieser Trostlosigkeit ein berauschend schöner Film ist, an dessen Ende man seine Geschwister umarmen und festhalten will, liegt außer an dem kraftvollen Schauspiel an dem vielschichtigen Miteinander von Bild und Klang. Hélène Louvarts Kamera fasst den Alltag der Bäckerfamilie in Bilder zwiespältiger Vertrautheit: Da grummelt zwar die Mutter, Eurídice solle im Haushalt helfen, doch die Kamera kehrt solidarisch zur Pianistin zurück.

Man muss diesen Film vor allem hören

Dann kommt der verschwitzte Vater, trocknet sich im unscharfen Hintergrund ab und hört vom Sessel aus mit Pokerface zu. Die alltägliche Anwesenheit der Anderen, die keine Worte braucht, wird bedeutsam als verschwommener Resonanzraum. Sein Fehlen in einer späteren Einstellung - auch das Klavier ist dann nicht mehr da - trifft umso schmerzhafter.

Man muss diesen Film tatsächlich vor allem hören: Die angerauten Streicher und verlorenen Synthesizerklänge des Komponisten Benedikt Schiefer scheinen direkt aus dem Urwald zu sickern, in dem zu Beginn die beiden Frauen spazieren gehen. „Es wird gleich regnen“, sagt die eine, und dann verlieren sie sich aus den Augen und rufen ihre Namen: „Guida!“ - „Eurídice!“

Ein zugleich nüchterner wie herzzerreißender Ton, der zwei Kino-Stunden und ein erzähltes halbes Jahrhundert lang nie ganz verklingen wird. So groß kann Sehnsucht eben sein.

Drama Bras / D 2019 140 min., von Karim Aïnouz, mit Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier