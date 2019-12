Die TV-Highlights an den Weihnachtsfeiertagen

Weihnachtszeit ist Fernsehzeit. Und wie man seinen Weihnachtsbaum alle Jahre wieder mit den immer selben Kugeln behängt, so werden auch auf allen Sendern gefühlt die immergleichen Evergreens wiederholt. Ein paar Premieren gibt es aber doch, und auf ein paar Fernsehrituale wollen wir auch nicht verzichten. Die Berliner Morgenpost gibt einen kleinen und natürlich wie stets höchst subjektiven Überblick.

TV-Premieren

Er kommt lässig in Jeans, geht wie ein Tourist an Bord, ohne sich gleich dem Personal vorzustellen, zieht sich in der Kajüte die Uniform an und atmet dann erst mal tief durch. Das ist der Einstand von Entertainer Florian Silbereisen als neuer Kapitän des ewigen ZDF-Flaggschiffs „Das Traumschiff“.

Die neue Personalie hat nicht nur beim Publikum unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Auch die Kollegen an Bord begegnen dem „Neuen“ erst mal mit Skepsis, weil er sich als wagemutiger Mann entpuppt, der gern durch Untiefen schippert und die Crew auch sonst vor den Kopf stößt.

Dafür darf sich Silbereisen, wie in seinen Schlager-Shows, auch mit einer Action-Einlage empfehlen. Und um seine schauspielerischen Untiefen zu umschiffen, ist die „Traumschiff“-Folge „Antigua“ auch sonst mit Stars wie Harald Schmidt und Joko Winterscheidt eher aus der schauspielerfremden Ecke bemannt.

Ermittelt zum letzten Mal in Venedig: Uwe Kockisch als Commissario Brunetti in „Stille Wasser“.

Foto: Nicolas Maack / dpa

„Antigua“ (ZDF, 26.12., 20.15 Uhr) ist einer der Höhepunkte der Fernseh-Weihnacht. Und wohl die mit größter Spannung erwartete TV-Premiere zu den Feiertagen, an denen die Sender aus Angst vor Quoteneinbrüchen ja lieber auf Konserven setzen. Aber dieses Jahr gibt es zumindest noch eine große Ausnahme: Neben dem Einstand von Käpt’n Silbereisen gibt es auch einen Ausstand zu verzeichnen.

Nach knapp 20 Jahren Fernsehen wird Donna Leons beliebter Ermittler Commissario Brunetti in „Stille Wasser“ (ARD, 25.12., 20.15 Uhr) seinen 26. und letzten Fall in Venedig lösen. Warum, ist nicht so recht klar. Es gäbe ja noch zwei Buchvorlagen, die zu verfilmen sind. Aber Uwe Kockisch, der die Rolle von Joachim Król geerbt hat und seit 2003 spielt, wird am Ende definitiv das letzte Mal durch den Canal Grande davonbrausen. Für den Abschied hat ihm das Erste immerhin einen prominenten Sendetag freigeräumt.

Der Weihnachts-„Tatort“ führt sie bis nach Kenia: die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in der Folge „One Way Ticket".

Foto: dpa

Und dann gibt es noch, auch das alljährliche Ritual, den Feiertags-„Tatort“, der nicht am Sonntag läuft, sondern am 2. Weihnachtsfeiertag (ARD, 20.,15 Uhr). Diesmal dürfen ihn die Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) bestreiten. Die Folge „One Way Ticket“ macht dabei ein großes Fass auf, denn nachdem ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Afrika vergiftet wird, kommen die Ermittler mehreren dubiosen Rentnern auf die Spur, die für diese Organisation auffallend häufig durch die Weltgeschichte jetten. Zu Weihnachten, da die Deutschen traditionell gerne für Wohltätigkeitsorganisationen spenden, könnte diese Folge durchaus für Kontroversen sorgen. Und auch geografisch verlässt dieser „Tatort“ die üblichen Fährten: Die Folge spielt nicht nur in der bayrischen Hauptstadt, sondern führt bis nach Kenia.

Lieblings-Wiederholungen

Weihnachten lebt von der Beschwörung des Immergleichen. Wir singen ja auch immer dieselben Lieder unterm Baum. Und irgendwie werfen einen die besinnlichen Tage auch immer wieder auf die eigene Kindheit zurück.

Läuft wieder auf allen Kanälen: der Winter-Märchenklassiker „Drei Aschenbrödel“ mit Libuse Safrankova und Pavel Travnicek.

Foto: dpa

Deshalb kein Weihnachten ohne „Der kleine Lord“. Der wurde diesmal allerdings schon am vierten Advent ausgestrahlt und wird nur noch einmal, am 2. Weihnachtsfeiertag (ARD) gleich früh morgens um 9 Uhr wiederholt. Auch Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ ist ein fester Bestandteil des Weihnachts-TV-Programms. Auch da muss man jedoch schon vormittags den Fernseher einschalten (ZDF, 24.12., 11.55 Uhr) – wo man doch eigentlich noch den Baum schmücken müsste.

Mehr Alternativen bieten da „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das Fernseh-Wintermärchen schlechthin mit seinen verzaubert verschneiten Landschaften. Schon die ersten Takte der Musik machen aus gestandenen Erwachsenen wieder kleine Kinder, die ins Schwärmen geraten. Den Klassiker gibt’s nicht nur im ZDF (24.12.,17.05 Uhr), sondern auch in den Dritten Programmen (etwa RBB, 24.12., 20.15 Uhr), so dass man ihn irgendwann auf jeden Fall genießen kann.

Einer der beliebtesten Weihnachtsfilme: „Kevin allein Zu Haus“ mit (Macaulay Culkin in der Titelrolle.

Foto: picture Alliance

Laut Google sollen die „Kevin“-Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ als Weihnachtsfilme noch beliebter sein als die „Drei Haselnüsse“. Sat 1 zeigt die beiden Filme am 24. und 25.12. jeweils zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr, aber am 26.12. auch noch mal hintereinander (ab 15.35 Uhr).

Auch Romy Schneider als Sissi gehört irgendwie zwingend zum Weihnachtsfest. Diesmal verteilt die ARD die Heimatkitsch-Trilogie wieder auf zwei Tage und zeigt die ersten zwei Teile am Ersten (ab 15 Uhr) und den dritten am Zweiten Weihnachtsfeiertag (ab 15.55 Uhr).

Und wem das alles zu heimelig ist, für den wiederholt Pro Sieben auch noch die recht martialische Fantasy „Herr der Ringe“. Die ersten beiden Teile laufen an Heiligabend ab 17 Uhr, der dritte Teil folgt am 27. Dezember (20.15 Uhr). Ein schöner Trend immerhin: Die Brutalo-Actionfilme, die private Sender sonst gern als Kontrastprogramm bieten, findet man diesmal eher selten und zu nachtschlafender Zeit.

Wen sie eingeladen hat, ist streng geheim: „Die Helene Fischer Show“ im ZDF.

Foto: dpa

Shows

Neben all den Spielfilmen gibt es aber auch ein paar Showformate, die vor allem die Öffentlich-Rechtlichen ins Rennen schicken. Das Zweite setzt gleich am heutigen Dienstag an mit „Heiligabend mit Carmen Nebel“ (20.15 Uhr), wo die Moderatorin nicht nur Schlagerstars in eine Tiroler Almhütte versammelt, sondern auch der Weihnachtsmann persönlich vorbeischauen soll. Einen Tag später folgt „Die Helene Fischer-Show“ im Zweiten (ebenfalls 20.15 Uhr). Im Gegensatz zu Carmen Nebels Gästeliste war die von Helene Fischer bis zuletzt streng geheim. Man kann also weiter wild spekulieren, ob auch ihr Ex-Lover Florian Silbereisen nach ihrer Trennung vor einem Jahr vorbeischauen wird – und womöglich auch Werbung für sein „Traumschiff“ machen wird. Dort wenigstens, so viel sei verraten, geht Frau Fischer nicht an Bord.

RTL hält am 1. Weihnachtsfeiertag (20.15 Uhr) dagegen mit einem „Familien-Special“ seines Rate-Erfolgs „Wer wird Millionär?“ und setzt auch gleich noch eine Dokumentation über „Das Phänomen Günther Jauch“ hinterher. Und 3Sat zeigt noch einmal das legendäre „Weihnachtskonzert“ (24.12, 20.15 Uhr), das die „Drei Tenöre“ Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras vor 20 Jahren in Wien gaben. Auch ein Vorgeschmack zu dem neuen Dokumentarfilm „Pavarotti“, der am 26.12. in die Kinos kommt.

So viel Breite im Angebot ist im Rest des Jahres im Deutschen Fernsehen ja eher selten. Dennoch sollte man zwischendurch auch mal abschalten – und Zeit mit seinen Liebsten verbringen.