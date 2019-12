„Tatort“: Wenn der Weihnachtsmann die Kommissarin entführt

Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) heben mit Frau Haller (Christine Urspruch) in der Nacht ein altes Grab aus.

Der neue „Tatort“ aus Münster spielt in der Weihnachtszeit und der Schurke ist der Weihnachtsmann. Aber wer steckt unter dessen Kutte?

Wie die lieben Verwandten: Erst lassen sie sich monatelang nicht sehen, dann kommen sie vor den Feiertagen in kurzer Zeit gleich zweimal. Nur wenige Wochen nach dem „Lakritz“-Fall kehren Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) auf den Bildschirm zurück. Mitgebracht haben sie in ihrem 36. Fall „Väterchen Frost“. Man ahnt, Russland spielt in dieser Folge eine gewisse Rolle.

Das gibt es selten, dass eine „Tatort“-Folge damit anfängt, dass der Fall gelöst scheint. Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) ist schon beim Schlussplädoyer im Prozess gegen den Russen Kirill Gromow (Oleg Tikhomirov), da vertagt sich das von einer Grippewelle geplagte Gericht. Für die Staatsanwältin kein Grund, an der Schuld des Angeklagten zu zweifeln, hat Professor Boerne doch nachgewiesen, dass es die Hände des Mannes waren, mit denen das Opfer erwürgt wurde. Und ein Boerne irrt sich schließlich nicht. Oder doch?

Herr Professor kriegt Alpträume

Die Ermittler wollen sich gerade in die Feiertage verabschieden, da wird die Sache persönlich. Denn unmittelbar vor Heiligabend wird Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) entführt – von einem Kerl im Weihnachtsmann-Kostüm. Was die Täterbeschreibung zwar einfacher, die Fahndung allerdings schwieriger macht.

Zumal der Entführer kein Geld verlangt, sondern eine Wiederaufnahme der Ermittlungen im Fall Gromow. Aber bitte ohne die übrige Polizei einzuschalten. Sonst werde man Nadeshda nur in Einzelteilen wiedersehen. Eine Drohung, die Thiel immer wieder schreckliche Alpträume beschert.

David Bennent in einer herrlich diabolischen Gastrolle

Das klingt indes härter, als es ist. Denn das ist ja der „Tatort“ aus Münster, nicht das „Schweigen der Lämmer“. Und schon bald zeigt sich auch, dass der Entführer ein ähnliches Gefahrenpotenzial hat wie Micky Maus.

Immerhin: Angetrieben von der Sorge um die Kollegin greift das ungleiche Duo den Fall heimlich noch einmal auf und stößt bald auf eine neue Spur. Die führt zum mysteriösen Jörn Weig, herrlich diabolisch gespielt vom „Blechtrommel“-Star David Bennent.

Fast könnten die Ermittler Freunde werden

Bis zum Finale bleibt Thiel und Boerne wieder viel Zeit für die üblichen Frotzeleien und Kalauer. Letztere waren zwischenzeitlich schon mal schlechter, und überhaupt verkommt der Fall nicht völlig zum Beiwerk. Wenn da nur nicht die recht unglaubwürdigen Szenen zwischen der entführten Polizistin mit russischen Wurzeln und ihrem Entführer wären. Natürlich weiß der Zuschauer viel früher als die Ermittler, wer der Böse ist. Das tut der Spannung aber einen Abbruch. Am Ende dann entschwinden Thiel und Boerne in die Nacht. Und das machen sie so harmonisch, dass man fast fürchtet, das Drehbuch könnte sie zu Freunden machen. Bis einem einfällt: Ist ja bald Weihnachten. Und ein wenig zollt diese Folge dem Fest auch Tribut.

„Tatort: Väterchen Frost“ ARD, heute, 20.15 Uhr