Bastian Pastewka macht Schluss mit „Pastewka“

Das Leben schreibt die besten Geschichten, lautet eine alter Kalenderweisheit. Im Fall von Bastian Pastewka solche wie diese: In einem Fast-Food-Restaurant am Potsdamer Platz wird der Schauspieler und Comedian vom Besitzer angesprochen. Dieser unterbreitet ihm ein Angebot. „Wenn Sie mir Martina Hill vorstellen, dürfen Sie für immer kostenfrei bei mir essen.“

Bastian Pastewka überlegt und entscheidet sich schließlich dagegen, die Kollegin für ein paar warme Mahlzeiten zu verkuppeln. Stattdessen schreibt der 47-Jährige eine Sitcom über absurde Alltagssituationen. In der Hauptrolle: er selbst als er selbst.

„Ein seltsamer Typ, der aus dem Fernsehen bekannt ist“, so Pastewka über die Idee zu „Pastewka“. „Jemand, der – je nach Tagesform – darunter leidet, dass er häufig oder nicht erkannt wird.“

Pastewka: „Wir wussten nicht, was wir taten“

2005 lief die erste Staffel der Serie nach der Idee des gebürtigen Bochumers. Pastewka war dem Fernsehpublikum bis dahin vor allem aus der Sketchsendung „Die Wochenshow“ bekannt. An der Seite von Ingolf Lück, Anke Engelke und Marco Rima schlüpfte er in Rollen wie die des „Sex TV“-Moderators Brisko Schneider oder des passionierten Jogginganzugträgers Ottmar Zittlau.

Nun also eine eigene Serie, in der alle Schauspieler Rollen spielen – außer er selbst. „Wir wussten anfangs überhaupt nicht, was wir taten“, erinnert sich Bastian Pastewka an die erste Zeit nach der Idee. Der Pilot war zunächst eigenfinanziert, bevor Sat.1 Interesse bekundete.

Für die Charaktere seiner Serienfamilie und -freunde konnte der Hauptdarsteller und Drehbuchautor unter anderen Matthias Matschke, Dietrich Hollinderbäumer und Sonsee Neu gewinnen. Als regelmäßige Gäste etablierten sich im Laufe der Jahre Anke Engelke, Michael Kessler und Hugo Egon Balder.

Die letzte Staffel „Pastewka“ startet im Februar 2020

Bis heute wurde „Pastewka“ mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis, dem Deutschen Fernsehpreis und der Rose d’Or ausgezeichnet und drei Mal für einen Grimme-Preis nominiert. Als 2014 die Quoten sanken, ging „Pastewka“ in eine vierjährige Pause und wurde 2018 bei Amazon Prime Video fortgesetzt. Dort läuft nun, 15 Jahre später, ab 7. Februar 2020 die zehnte und finale Staffel.

Die Geschichte: Bastian kehrt nach einem Jahr tiefenentspannt aus Afrika zurück. In der hinter ihnen liegenden Zeit sind er und seine Ex-Freundin Anne (Sonsee Neu) Freunde geworden. Jedenfalls so lange, bis diese mit einer überraschenden Verkündung alles durcheinander bringt.

Bastians Vater Volker (Dietrich Hollinderbäumer) und sein Bruder Hagen (Matthias Matschke) renovieren das Haus, nachdem Hagen von seiner Frau (Bettina Lamprecht) vor die Tür gesetzt wurde. Bastians Agentin Regine Holl (Sabine Vitua) ist wenig erfreut über die lange Abwesenheit ihres Klienten und Hagens Tochter Kim (Cristina do Rego) hat in der Zwischenzeit ganz eigene Pläne gemacht.

Keine Option auf eine „Pastewka“-Fortsetzung

Die letzte und damit 99. Folge ende mit einem Schlusspunkt, der keine Fortsetzung zulasse, sagt Bastian Pastewka und nimmt den Hoffnungen der Fans damit schon vorab den Wind aus den Segeln. „Es war uns wichtig, kein Hintertürchen offen zu lassen“, so Pastewka. „Die Entscheidung ist gefallen. Ich bin froh, dass wir uns richtig verabschiedet haben. Es wird keinen Phantomschmerz geben.“

Wehmut sei bei den Dreharbeiten von Juni bis September diesen Jahres aber trotzdem dabei gewesen. „Es war sehr stark und sehr emotional“, so Pastewka. Getröstet habe ihn die Tatsache, dass die „Pastewka“-Familie in den vergangenen Jahren auch privat zusammengewachsen sei.

Das Schönste an der gemeinsam verbrachten Zeit sei die Bindung, die zwischen den Hauptdarstellern entstanden sei, findet auch Bettina Lamprecht. Die Schauspielerin war in der Serie als Bastians nervige Nachbarin und spätere Schwägerin Frau Bruck zu sehen. „Ich habe mich jeden Sommer auf die Dreharbeiten gefreut, auf das besondere Vertrauen und die Wertschätzung“, erinnert sich die Berlinerin. „Ich bin gar nicht so traurig, weil ich weiß, dass wir uns haben.“