„Berlin Berlin“: Furiose Showreise durch die Zwanziger Jahre

Wer am Donnerstagabend ahnungslos hinter dem S-Bahnhof Friedrichstraße flanierte, musste sich verwundert die Augen reiben. Dass sich da abends vor dem Admiralspalast die Massen drängen, ist keine Seltenheit.

Aber diesmal standen da lauter Herren im Frack oder in Knickerbocker, und Frauen mit Bubikopf und Paillettenkleidern. Als gingen sie zu einem Kostümball. Das traf es nicht ganz, aber ein Themenabend war es schon: An diesem Abend hatte „Berlin, Berlin. Die Große Show der Goldenen 20er-Jahre“ Premiere.

Ganz Berlin im Zwanziger-Jahre-Fieber

Das Jahrzehnt ist derzeit ja wieder groß in Mode. Das ist vor allem der Serie „Babylon Berlin“ zu verdanken, von der im Januar die dritte Staffel auf Sky anläuft. Seither wird wieder allerorten in der Stadt in den alten Zeiten geschwelgt.

Im BKA startet am 15. Januar das Musikkabarett „Berlin, die 1920er Jahre - eine Stadt im Taumel“, im Wintergarten folgt am 14. Februar die Revue „2020“. Es gibt zahllose neue Bildbände über die Dekade. Und es werden sogar Stadtrundfahrten angeboten, die zu den Originalschauplätzen dieser einzigartigen Dekade laden.

Kurz bevor die 20er-Jahre ihr 100-Jähriges erleben, hat nun der Admiralspalast ein Highlight gesetzt und einen echten Coup gelandet. Genius loci, muss man da wohl sagen. Denn der Admiralspalast war schon in jener Ära einer der Hot Spots der vergnügungssüchtigen Gesellschaft. Hier inszenierte Heinrich Haller, der deshalb „Revue-Admiral“ genannt wurde, ab 1923 seine legendären Revueshows.

Rhythmus als Urkraft der Zeit

Die der Kritiker Otto Bie 1925 auf den Punkt brachte: „Die Revue ist das Aperçu unserer Zeit. Eine Galerie von Unterhaltung auf ihre Essenz gebracht. Schlag auf Schlag. Rhythmus ist das Gesetz. Rhythmus ist die Urkraft unserer Zeit.“ Das ist dann auch das Motto von Christoph Biermeiers „Berlin Berlin“: Er feiert die 20er-Jahre wie eine Haller-Revue. Und lässt die großen Stars und Schlager jener Zeit buchstäblich Revue passieren. Als Nummernrevue.

Anfangs begrüßt uns denn auch ein Conférencier (Martin Bermoser), den alle nur „den Admiral“ nennen, der uns einlädt in den Rücksturz in die 20er. „Hier gärt’s, hier brodelt’s, und Sie sind mittendrin“, beschwört er feierlich: „Willkommen im Bauchnabel der Welt.“ Das erinnert nicht von ungefähr an den Musicalfilm „Cabaret“, der 1972 schon mal ein großes 20er-Jahre-Mode-Revival ausgelöst hat. Und schon kommt es zu einer ersten großen Showeinlage mit Tänzern und Sängern.

Zunächst sind das noch keine deutschen Hits, sondern amerikanische Jazz-Standards, die damals in der Weimarer Republik gierig aufgesogen wurden. Aber Berlin ist es gleichwohl: Der Auftaktsong „Puttin’ on the Ritz“, der den 20er-Jahre-Flair vielleicht am besten auf den Punkt bringt, stammt schließlich von Irving Berlin.

Ein Wiedersehen mit Marlene und Josephine Baker

Und dann kommen nach und nach die Größen der Stadt in den Showpalast, die auf auf zwei Ebenen mit verstellbaren Treppen auf die Bühne gewuchtet wurde. Da sitzen Bert Brecht und Kurt Weill am Tisch und müssen kurz vor der „Dreigroschenoper“-Premiere noch eben den Hit „Mäckie Messer“ drechseln. Da kommt Marlene Dietrich mit langen Beinen auf die Bühne und setzt sich in die berühmte Pose auf dem Fass, um den Tonfilm zu revolutionieren.

Zwischen solchen Showeinlagen geht es immer auch backstage in den Betrieb des Vergnügungsetablissements, wenn etwa ein verarmter Berliner (Sebastian Prange) um eine Anstellung bettelt und sich dann beweisen muss, ob er bei einem Lach-Foxtrott das Publikum zum Mitlachen animieren kann. Er kann’s. Und bringt den Saal zum Kochen.

Die Show greift die 20er-Jahre ziemlich weit. Nina Janke tritt als Marlene Dietrich schon im Hosenanzug auf, was sie ja erst in Hollywood Anfang der 30-er tat. Und es werden auch Couplets aus dem Musical „Cabaret“ geschmettert, das erst 1966 in den USA Premiere hatte, aber eben im Berlin der 20-er spielt. Und ein Star des Abends ist Sophia Euskirchen als Anita Berber, die verruchte Tänzerin des Lasters.

Von „Cabaret“ bis „Babylon Berlin“

Sie gibt sie wie einem Otto-Dix-Gemälden entsprungen, tanzen darf sie aber nie. Dafür ist sie eine Allzweckwaffe. Sie ist auch Margo Lion, wenn sie mit Marlene „Wenn die beste Freundin“ anstimmt. Oder Sally Bowles, wenn sie „Cabaret“-Songs schmettert – was die Euskirchen ja schon im Tipi am Kanzleramt gespielt hat.

Nach der Pause beginnt es ganz leise und intim auf einer verkleinerten Bühne mit den Comedian Harmonists, die zu einem Medley ihrer schönsten Songs anheben und dazwischen ihre eigene Geschichte rekapitulieren. Und dann tanzt schließlich Dominique Jackson als Josephine Baker, stilecht halbnackt und mit güldenem Bananen-Röckchen und bringt den Saal zum Tosen. Schlag auf Schlag folgt in dieser Revue, ganz im Bie’schen Sinne, und der Rhythmus gibt den Takt vor.

Aber die Show begnügt sich nicht nur mit der schillernden, extatischen, immer auch frivolen Vergnügungssucht der Zwanziger Jahre, die ja auch eine Verdrängung der Traumata des Ersten Weltkriegs war. Sie zeigt auch, dass die sogenannten Goldenen Zwanziger nur gülden waren für die, die es sich leisten konnten. Und dass dieser offenen, diversen Unterhaltungskultur bald der Untergang drohte.

Im zweiten Akt kommt eine Transe schon mal zusammengeschlagen auf die Bühne. Und ein Nazi schreit gegen die Show an. Der kann noch mit einer kollektiven Ensemble-Nummer verdrängt werden: Ein starkes Signal: Vereint schaffen wir das. Eine politische Botschaft, die gespenstisch aktuell ist. Denn nicht nur durch die Jahreszahlen sind wir den 20er-n wieder erstaunlich nah.

Beim furiosen Finale werden alle mitgerissen

Dann aber fällt, mitten in einer Josephine-Baker-Nummer, eine riesige Hakenkreuzfahne über die Bühne. Die Sänger erscheinen dahinter nur noch als Schemen und singen a-capella und ohne Musik „Irgendwo auf der Welt“. Das wäre schon ein starker Schluss für diesen Abend.

Aber so möchten die Macher der Show ihr Publikum doch nicht entlassen. Die Nazis sind untergegangen, die Kultur der 20er-Jahre aber hat überlebt. Das wird gefeiert in einem letzten rauschhaften Showact, der zugleich ins Hier und Heute führt: wenn das gesamte Ensemble „Zu Asche, zu Staub“ anstimmt, den Hit aus „Babylon Berlin“, bei dem der Saal zum Kochen kommt.

Man hat schon ein bisschen Angst haben können beim derzeitigen 20er-Jahre-Fieber. Dass da alle nur aufs Trittbrett aufspringen und Reibach machen wollen. Aber nein, im Gegenteil: „Berlin, Berlin“ ist eine Sensation, ein furioses mitreißendes Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen darf. Reingehen, ansehen, anstecken lassen.

