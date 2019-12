„Drei Männer im Schnee“: Wenn die Welt aus den Fugen gerät

Berlin. Nein, einen eleganten Geschmack hat Konzernchef Tobler nicht. Er mag Hausmannskost lieber als Fünf-Sterne-Küche. Rindfleisch mit Nudeln. Selbst ein Kotelett wäre angemessener, findet Butler Johann, der sehr auf Standesbewusstsein setzt. Nur wenig später gerät seine sorgsam sortierte Weltsicht aus den Fugen.

Tobler hat nämlich den zweiten Preis seiner eigenen Putzblank-Werke gewonnen: Einen Winterurlaub im Grandhotel Bruckbeuren. Er will sich dort als armer Schlucker namens Schulze ausgeben. Um zu studieren, wie die Menschen wirklich sind. Johann soll ihn begleiten. Als schwerreicher Reeder Herr Kesselhuth. Dumm nur, dass Toblers Tochter Hilde dem Hotel einen verkleideten Millionär avisiert hat und der Sieger des Preisausschreibens, der arbeitslose Fritz Hagedorn, dafür gehalten wird.

„Drei Männer im Schnee“: Reichlich Verwechslungen und Missverständnisse

Karin Bares hat Erich Kästners Wintermärchen „Drei Männer im Schnee“ im Kleinen Theater inszeniert und wird dafür bei der Premiere gefeiert. Zurecht. Schließlich liegt die Messlatte hoch. Kennt doch jeder den Roman, den Kästner aufgrund seines Schreibverbots unter den Nazis 1934 zunächst unter dem Pseudonym Robert Neuner veröffentlicht hat. Berühmt ist auch die Verfilmung von 1955 mit Paul Dahlke in der Hauptrolle.

Die Aufführung kann da locker mithalten. Mehr noch: Man ist so in der Geschichte drin, dass einen die Pause fast kalt erwischt. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht, obwohl man das Happyend doch kennt. Ein echtes Kunststück. Für die Inszenierung wurden die rund 170 Romanseiten auf gut 100 Minuten zusammengeschnurrt, beinahe die gesamte Handlung in die Hotellobby verlegt. Matthias Freihof spielt den exzentrischen Tobler. Der treibt den Schein als Schulze mit kindlicher Freude auf die Spitze und damit Portier Polter (Roland Avenard) und Hoteldirektor Kühne (Erwin Bruhn) in den Wahnsinn.

Ein höchst amüsantes Chaos in einem sehenswerten Kästner

Die wollen ihn schnell wieder loswerden. Schikanieren ihn mit einer unbeheizten Dachkammer, spannen ihn gar für Personalarbeiten ein. Die Tobler mit geradezu renitentem Vergnügen erledigt. Wenn es ihm denn passt. Fritz Hagedorn (Florian Sumerauer) indes freundet sich mit Tobler an. Hält ihn für seinesgleichen, während er vom Hotel hofiert und von der mondänen Frau Casparius (Barbara Ferun) als anonymer Millionär umgarnt wird. Tobler ahnt, wer dahinter steckt. Gewissheit bekommt er, als Hilde (Natascha Manthe) ihm nachreist, weil ihr der todunglückliche Johann Bericht erstattet hat. Tobler ist krachsauer. Doch dann verlieben sich Hilde und Hagedorn ineinander, was zu noch mehr Verwechslungen und Missverständnissen führt.

Ein höchst amüsantes Chaos, entfesselt vom fabelhaften Ensemble in einem sehenswerten Kästner. Und das, obwohl die ikonische nächtliche Szene von Tobler, Kesselhuth und Hagedorn im angesäuselten Zustand mit Schneemann Kasimir fehlt. Erst wartet man darauf, dann hat man sie nicht vermisst.

Kleines Theater, Südwestkorso 64, Wilmersdorf. Tel. 821 20 21. Termine: 18., 19., 28.-30.12., 20 Uhr