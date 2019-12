Deutscher Oscar-Traum für „Systemsprenger“ ist geplatzt

Norah Fingscheidt mit ihren Darstellern Helena Zangel und Albrecht Schuch am 7. Dezember beim Europäischen Filmpreis in Berlin.

Aus der Traum für einen deutschen Auslands-Oscar im Februar. Am Montag wurde in Los Angeles die Vorauswahl für die Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film bekannt gegeben. 91 Länder hatten dazu Filme eingereicht, zehn davon kamen nun in die Shortlist, von denen am Ende nur fünf nominiert werden.

„Systemsprenger“, das fulminante Spielfilmdebüt der Berliner Filmemacherin Nora Fingscheidt, schaffte es aber nicht auf die Liste. Spaniens Meisterregisseur Pedro Almodóvar mit seinem sehr persönlichen Film „Leid und Herrlichkeit“ dagegen schon, ebenso wie Südkorea mit „Parasite“ und Frankreich mit„Die Wütenden – Les misérables“.

„Systemsprenger“, das aufrüttelnde Drama über ein schwer sozialisierbares Mädchen mit der sensationellen jungen Darstellerin Helena Zangel hat erst auf der Berlinale und dann auch in den Kinos reüssiert: mit bislang über 600.000 Zuschauern. Noch am vergangenen Sonnabend strahlten die Regisseurin und ihre Hauptdarstellerin bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin, wo der Film allerdings auch leer ausging.

Noch eine Chance für einen deutschen Schauspieler

German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, wertet die Oscar-Einreichung trotz des frühen Ausscheidens als Erfolg. „Die Bewerbung hat den Film international bekannt gemacht. Das war auch für die Darsteller sehr wichtig“, sagte Geschäftsführerin Simone Baumann in München. Die Auswahl sei trotzdem richtig gewesen.

Zuletzt war Deutschland mit „Werk ohne Autor“ im Oscar-Rennen. Florian Henckel von Donnersmarcks Film kam zwar unter die fünf Nominierten, unterlag aber im Februar 2019 Alfonso Cuaróns „Roma“. Henckel von Donnersmarck war 2007 auch der letzte Deutsche, der den Oscar in dieser Sparte gewann, mit seinem Debüt „Das Leben der Anderen“. Zuvor war das überhaupt erst zwei deutschen Filmemachern gelungen: Caroline Link 2003 mit „Nirgendwo in Afrika“ und Volker Schlöndorff, als Erstem, 1980 mit „Die Blechtrommel“.

Die Nominierungen werden am 13. Januar verkündet, der Oscar dann so früh wie nie, am 9. Februar verliehen. Dabei könnte es noch eine deutsche Chance geben: August Diehl jedenfalls, der Hauptdarsteller von Terrence Ma­licks Drama „Ein verborgenes Leben“, soll sich für das Oscar-Rennen wappnen.