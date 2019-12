Punk trifft auf Beletage

Vor 30 Jahren malte Jutta Koether Massen. Es war die Zeit nach dem Mauerfall, als Ostdeutsche in den Westen strömten. Außerdem herrschte Krieg am Balkan. Die damalige Flüchtlingsmasse war quantitativ vergleichbar mit jener der jüngsten Zeit, allerdings zweifelten damals weniger Leute, dass humanitäre Versorgung zu schaffen sei.

In Koethers großformatigen Bildern in Rot und Neonpink mischen sich Massen breiförmig. Auch etwas von der euphorischen Nervosität der Techno-Raves ist eingeflossen. In Wimmelbildern zeichnen sich Architekturfragmente ab: der Deutsche Bundestag, die Kaaba in Mekka. Der Stil wirkt hingerotzt und gleichzeitig kalkuliert. Ein Rolemodel der Kölner Künstlerin war die amerikanische Punkrock-Musikerin Patti Smith.

Historische Rekonstruktion in der Galerie Buchholz

Die Werke sind für eine Ausstellung 1991 in der Wiener Generali Foundation entstanden, der ersten größeren Präsentation der Malerin, Performancekünstlerin, Musikerin, Schriftstellerin und Theoretikerin, die in New York und Berlin lebt. In der Galerie Buchholz ist nun eine historische Rekonstruktion der damaligen Ausstellung zu sehen, mit zahlreichen Leihgaben.

Auch das Wiener Ausstellungsplakat, das in Anspielung an Marcel Duchamp ein Pissoir zeigt, ist ausgestellt. Ein schräger Kontrast ergibt sich aus der Anti-Establishment-Attitüde der Kunst und der Gediegenheit der Buchholzschen Galerieräume in Charlottenburg mit knarrenden Parkettböden und noblem Deckenstuck. Punk meets Beletage.

Koether vergleicht Massenbilder mit Kinderzimmertapete

Um Spannungen und Widersprüche von High und Low, Highend-Kunstmarkt und realem Leben, (individueller) Exklusivität und Masse geht es in einem historischen Interview, das Diedrich Diederichsen 1991 mit seiner Freundin unter der Überschrift „Massen – Malerei und Versammlung“ geführt hat.

Der Poptheoretiker möchte von der Malerin wissen, ob sie sich der „kunstfremden Energie“ von Dichtern, Rockern und Journalisten zugehörig fühle, und ob nicht „dieses Farbe auf Leinwand Verteilen“ ursächlich verbunden sei mit „Sich-zur-Besinnungslosigkeit-Saufen“.

Koether vergleicht ihre Massenbilder mit „einer lustigen Kinderzimmertapete“, von der man sich erdrückt fühlen kann. Es geht ihr um das Ornament der Masse und das „Hin und Her zwischen Sichverlieren und Wiederzusichkommen als einzelner denkender Mensch“.

Ausstellung in Galerie Buchholz konzentriert sich auf Bilder der Frühphase

Und sie liefert gleich auch eine kunsthistorische Einordnung: Andy Warhol hat mit seriellen Bildern die Einzigartigkeit von Originalen infrage gestellt und gleichzeitig unterstrichen. Für sich beansprucht Koether, die Masse zum eigentlichen Bildinhalt gemacht zu haben. „Massen verlangen nach Serialität. Echte Massen werden zur Tapete.“

Außer den Massenbildern sind eine Reihe früher Werke ausgestellt, die nachvollziehen lassen, wie sich die heutige Professorin der Hochschule für bildende Künste Hamburg systematisch ein Formenrepertoire erarbeitet hat, mit Blick auf die Avantgarde von Henri Matisse bis Jean Dubuffet.

Die Ausstellung in der Galerie Buchholz konzentriert sich auf Bilder der Frühphase. Einen umfassenden Überblick bot kürzlich das Museum Brandhorst in München (“Tour de Madame“) und aktuell läuft im Museum Abteiberg Mönchengladbach eine Ausstellung mit neuen Bildern von Jutta Koether unter dem Titel „Libertine“.